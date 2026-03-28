ଏପ୍ରିଲ ୧ରୁ ବଦଳିଯିବ UPI ପେମେଣ୍ଟ ନିୟମ, ସବୁଥର ହେବ ଡବଲ ସିକ୍ୟୁରିଟି ଚେକ୍, ଜାଣନ୍ତୁ ଡିଟେଲ୍ସ
ଡିଜିଟାଲ୍ ପେମେଣ୍ଟ ୟୁଜରଙ୍କ ପାଇଁ ଏପ୍ରିଲ ୧ରୁ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ।
ଓଡିଶାଭାସ୍କର: ଏପ୍ରିଲ ୧ରୁ ଡିଜିଟାଲ୍ ପେମେଣ୍ଟ ପଦ୍ଧତିରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିବ। ଏଥିପାଇଁ ଭାରତୀୟ ରିଜର୍ଭ ବ୍ୟାଙ୍କ (RBI) ପ୍ରସ୍ତୁତି କରିଛି। ନୂତନ ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ, UPI, ନେଟ୍ ବ୍ୟାଙ୍କିଂ କିମ୍ବା ମୋବାଇଲ୍ ୱାଲେଟ୍ ମାଧ୍ୟମରେ କାରବାର କରିବା ସମୟରେ ଆଉ ଗୋଟିଏ PIN କିମ୍ବା ପାସୱାର୍ଡ ଯଥେଷ୍ଟ ହେବ ନାହିଁ।
ପ୍ରତ୍ୟେକ ପେମେଣ୍ଟ ପାଇଁ ଦୁଇ-କାରକ ପ୍ରମାଣୀକରଣକୁ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ କରାଯାଇଛି। ଏହି ବ୍ୟବସ୍ଥା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବା ସହିତ ଅନଲାଇନ୍ କାରବାର ପୂର୍ବ ଅପେକ୍ଷା ଅଧିକ ସୁରକ୍ଷିତ ଏବଂ ନିର୍ଭରଯୋଗ୍ୟ ହୋଇଯିବ।
ଏହା ସହିତ, ଏହା ଅନଲାଇନ୍ ଠକେଇର ଘଟଣାଗୁଡ଼ିକୁ ରୋକିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା: ଏହି ପରିବର୍ତ୍ତନ କିପରି କାମ କରିବ?
ପ୍ରତ୍ୟେକ ପେମେଣ୍ଟ ସହିତ ସିକ୍ୟୁରିଟି କୋଡ୍ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ:
ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଧିକାଂଶ ଲୋକ ବାରମ୍ବାର ସମାନ ପିନ୍ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲେ, ଯାହା ହ୍ୟାକର୍ସଙ୍କ ପାଇଁ ଟ୍ରାକ୍ କରିବା ସହଜ କରିଥିଲା। କିନ୍ତୁ, ନୂତନ ନିୟମ ପ୍ରଚଳନ ପରେ ବ୍ୟାଙ୍କ ଏବଂ ଫିନଟେକ୍ କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକୁ ଏବେ ଦୁଇଟି ସ୍ତରର ସୁରକ୍ଷା ଯୋଗାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ।
ଏଥିରେ ଏକ ଗତିଶୀଳ ବିକଳ୍ପ ରହିବ ଯାହା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଥର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୁଏ। ସରଳ ଭାଷାରେ କହିବାକୁ ଗଲେ ପ୍ରତ୍ୟେକ କାରବାର ପାଇଁ ଏକ ନୂତନ କୋଡ୍ ଏକ OTP ପରି ଜେନେରେଟ୍ ହେବ।
ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ଗ୍ରାହକମାନେ ଏବେ ସେମାନଙ୍କ ସୁବିଧା ଅନୁସାରେ OTP + PIN, ବାୟୋମେଟ୍ରିକ୍ ପ୍ରମାଣୀକରଣ ସହିତ ଏକ ଡିଭାଇସକୁ ଲିଙ୍କ୍ କରିବା କିମ୍ବା ଟୋକନ୍ ଆଧାରିତ ପ୍ରମାଣୀକରଣ ଭଳି ବିକଳ୍ପଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ ବାଛିପାରିବେ। ଏହା ପୂର୍ବ ଅପେକ୍ଷା ଅନଲାଇନ୍ ପେମେଣ୍ଟକୁ ଆହୁରି ସୁରକ୍ଷିତ କରିବ।
ଏହା ଠକେଇ ବିରୁଦ୍ଧରେ ସୁରକ୍ଷା ଦେବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ:
ଏହି ନୂତନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଦ୍ୱାରା ସାଧାରଣ ଜନତା ସିଧାସଳଖ ଉପକୃତ ହେବେ। ଏହା ଅନଲାଇନ୍ ଠକେଇ ଏବଂ ଫିସିଂ ଭଳି ଘଟଣାଗୁଡ଼ିକୁ ରୋକିବାରେ ବହୁତ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ।
ଯଦିଓ ଆପଣଙ୍କ ପାସୱାର୍ଡ ଭୁଲ ଲୋକଙ୍କ ହାତରେ ପଡ଼ିଯାଏ, ତଥାପି ଅପରାଧୀ ଫିଙ୍ଗରପ୍ରିଣ୍ଟ ସ୍କାନ କିମ୍ବା ପ୍ରତ୍ୟେକ କାରବାର ପାଇଁ ଜେନେରେଟ୍ ହୋଇଥିବା ୱାନ୍-ଟାଇମ୍ ପାସୱାର୍ଡ (OTP) ବିନା ଟଙ୍କା ଉଠାଇ ପାରିବେ ନାହିଁ।
ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ଏହି ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ କାରବାର ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ ହେବ, ଏହାକୁ ଅକ୍ଟୋବର ୧ ତାରିଖରୁ ବିଶ୍ୱବ୍ୟାପୀ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବାର ଯୋଜନା ରହିଛି। ଏହା ବିଦେଶରେ କରାଯାଇଥିବା ଟଙ୍କାକୁ ଆହୁରି ସୁରକ୍ଷିତ କରିବ।