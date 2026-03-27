ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ନଥିଲେ ବି ଆଉ ନାହିଁ ଚିନ୍ତା, ଏଣିକି ବିନା ନେଟରେ କରିପାରିବେ UPI ପେମେଣ୍ଟ, ଜାଣନ୍ତୁ କେମିତି
UPI Payment: ଆଜିକାଲି, UPI ମାଧ୍ୟମରେ ଅନଲାଇନ୍ କାରବାର ପୂର୍ବ ଅପେକ୍ଷା ସହଜ ହୋଇଯାଇଛି। ଛୋଟ ଦୋକାନୀଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବଡ଼ ମଲ୍ ଏବଂ ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଲୋକମାନେ UPI ବ୍ୟବହାର କରି ପେମେଣ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ନେଟୱାର୍କ କଭରେଜ୍ ଅଭାବ କିମ୍ବା ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ଡାଟା ସରିଯିବା ଯୋଗୁଁ ପେମେଣ୍ଟ ପ୍ରାୟତଃ ଅଟକିଯାଏ । ଯାହା ଅନେକ ସମସ୍ୟାର କାରଣ ହୁଏ।
ଏପରି ପରିସ୍ଥିତିରେ, ବହୁତ କମ୍ ଲୋକ ଜାଣନ୍ତି ଯେ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ସଂଯୋଗ ବିନା ମଧ୍ୟ UPI ପେମେଣ୍ଟ ପ୍ରକୃତରେ କରାଯାଇପାରିବ। ଯଦିଓ ଆପଣଙ୍କ ଫୋନରେ ନେଟୱାର୍କ କଭରେଜ୍ ନାହିଁ, ତଥାପି ଆପଣ ଏକ ସରଳ ପଦ୍ଧତି ବ୍ୟବହାର କରି ଡିଜିଟାଲ୍ ପେମେଣ୍ଟ କରିପାରିବେ। ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ, ଆମେ ଆଜି ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିବାକୁ ଯାଉଛୁ ଯେ, ଆପଣ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ସଂଯୋଗ ବିନା UPI ମାଧ୍ୟମରେ ଅନଲାଇନ୍ ପେମେଣ୍ଟ କିପରି କରିପାରିବେ…
ଅଫଲାଇନ୍ ପେମେଣ୍ଟ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ
କହିରଖୁଛୁ ଯେ, ଭାରତୀୟ ଜାତୀୟ ପେମେଣ୍ଟ ନିଗମ (NPCI) ୨୦୨୨ରେ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ସଂଯୋଗ ବିନା UPI ପେମେଣ୍ଟ କରିବାର ସୁବିଧା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲା। ଏହି ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଦୁର୍ବଳ ନେଟୱାର୍କ କଭରେଜ୍ ଥିବା ଅଞ୍ଚଳରେ କିମ୍ବା ଯେଉଁଠାରେ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ସୁବିଧା ସହଜରେ ଉପଲବ୍ଧ ନାହିଁ ସେଠାରେ ରହୁଥିବା ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ପ୍ରମୁଖ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରିଥିଲା। ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଅଫଲାଇନ୍ ପେମେଣ୍ଟ କରିବାର ପଦ୍ଧତି ଉପରେ…
ଅଫଲାଇନ୍ ପେମେଣ୍ଟ କରିବାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା
- ଅଫଲାଇନ୍ UPI ପେମେଣ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ମୋବାଇଲ୍ରୁ *99# ଡାଏଲ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ।
- ଏହା ପରେ ସ୍କ୍ରିନ୍ରେ ଏକ ମେନୁ ଆସିବ, ଯେଉଁଠାରେ ପଇସା ପଠାଇବା ଅପ୍ସନ୍ ବାଛିବାକୁ ପଡ଼ିବ।
- ଏହାପରେ ଆପଣ ମୋବାଇଲ୍ ନମ୍ବର ଦ୍ୱାରା ପେମେଣ୍ଟ କରିବା ବିକଳ୍ପ ବାଛି ସାମ୍ନା ଲୋକଙ୍କ ନମ୍ବର ଦେବେ।
- ନମ୍ବର ଦେବା ସହିତ ତାଙ୍କର ନାମ ଦେଖାଯିବ, ଯାହାକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଯାଞ୍ଚ କରିବା ଉଚିତ।
- ତାପରେ ଆପଣ ରାଶି ଲେଖି ନିଜର UPI ପିନ୍ ଦେଲେ କିଛି ସେକେଣ୍ଡ ମଧ୍ୟରେ ପେମେଣ୍ଟ ସଫଳ ହୋଇଯିବ।
ଜାଣିରଖନ୍ତୁ ଏହି କଥା
ହେଲେ ଏହି ସୁବିଧା ବ୍ୟବହାର କରିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ମୋବାଇଲ୍ ନମ୍ବରଟି ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ ସହିତ ଲିଙ୍କ ହୋଇଥିବା ଦରକାର। କେତେକ ମାମଲାରେ ଆଧାର ଲିଙ୍କ ଥିବା ମଧ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକ ହୁଏ। ଯଦି ନମ୍ବର ଲିଙ୍କ ନଥାଏ, ତେବେ ପେମେଣ୍ଟ ଫେଲ୍ ହୋଇପାରେ।
ଏହି ସୁବିଧା ଡିଜିଟାଲ୍ ପେମେଣ୍ଟକୁ ଆହୁରି ସହଜ ଓ ସୁରକ୍ଷିତ କରିଛି, ବିଶେଷକରି ସେହି ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ସୁବିଧା ଉପଲବ୍ଧ ନଥାଏ।