ୟୁପିଆଇ ପିନ୍ ଭୁଲି ଯାଇଛନ୍ତି କି ? କରନ୍ତୁ ଏହି କାମ, ନଚେତ ଚାଲିଯିବ ସବୁ ଟଙ୍କା!

By Jyotirmayee Das
CELLNET

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଭାରତୀୟ ପେମେଣ୍ଟ ନିଗମ (NPCI) ଡିଜିଟାଲ୍ ପେମେଣ୍ଟ ସିଷ୍ଟମରେ ଏକ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଛି। ଏହି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଅନୁଯାୟୀ ଆସନ୍ତାକାଲିଠୁ ୟୁନିଫାଏଡ୍ ପେମେଣ୍ଟସ୍ ଇଣ୍ଟରଫେସ୍ (UPI) ବ୍ୟବହାର କରିବା ସମୟରେ ପିନ୍ ମନେନଥିଲେ ଫେସ୍ ଏବଂ ଫିଙ୍ଗରପ୍ରିଣ୍ଟ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ । ଅର୍ଥାତ୍ ଏଣିକି ଆର୍ଥିକ କାରବାର ପାଇଁ PIN ବ୍ୟତୀତ ଫେସ୍ ଏବଂ ଫିଙ୍ଗରପ୍ରିଣ୍ଟ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ ।

ଆପଣଙ୍କର ବାୟୋମେଟ୍ରିକ୍ ତଥ୍ୟ ଆଧାର ସିଷ୍ଟମ ସହିତ ଲିଙ୍କ୍ ହୋଇଥିବା ତଥ୍ୟ ସହିତ ମେଳ କରାଯିବ । UPI ଉପଭୋକ୍ତାମାନେ ସେମାନଙ୍କର ପରିଚୟକୁ ସେମାନଙ୍କର ମୋବାଇଲ୍ ଫୋନ୍‌ରେ ପ୍ରବେଶ କରିବେ, ଯାହା ଦ୍ଵାରା ସେମାନେ ନିଜର ୟୁପିଆଇ ପିନ୍ ଭୁଲିଯାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ପେମେଣ୍ଟ କରିପାରିବେ। ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ଡିଜିଟାଲ୍ ପେମେଣ୍ଟକୁ ଅଧିକ ସୁରକ୍ଷିତ ଏବଂ ସୁବିଧାଜନକ କରିବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି।

କିପରି କାମ କରିବ ବାୟୋମେଟ୍ରିକ୍ ବିକଳ୍ପ: ଏହି ପେମେଣ୍ଟ ସିଷ୍ଟମରେ, ଯେତେବେଳେ ଆପଣ UPI ପେମେଣ୍ଟ କରିବା ସମୟରେ ବାୟୋମେଟ୍ରିକ୍ ବିକଳ୍ପ ଚୟନ କରିବେ, ଆପଣଙ୍କ ଫୋନର କ୍ୟାମେରା ଏବଂ ଫିଙ୍ଗରପ୍ରିଣ୍ଟ ସ୍କାନର ସକ୍ରିୟ ହେବ। ସ୍କାନ ହୋଇଥିବା ଡାଟା ଆଧାର ଡାଟାବେସ୍ ସହିତ ମେଳ ହେବ, ଯଦି ସମସ୍ତ ସୂଚନା ସଠିକ୍ ଥାଏ ତେବେ ଆପଣଙ୍କର ପେମେଣ୍ଟ କିଛି ସେକେଣ୍ଡ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରକ୍ରିୟାକରଣ ହେବ। ଉପଭୋକ୍ତାଙ୍କ ବାୟୋମେଟ୍ରିକ୍ ଡାଟା ସେମାନଙ୍କ ଫୋନରେ ଏନକ୍ରିପ୍ଟ ଭାବରେ ସଂରକ୍ଷିତ ହେବ।

ଆହୁରି ପଢନ୍ତୁ

Walnuts Benefits: ସକାଳୁ ୧ ମାସ ପିଅନ୍ତୁ…

ଜାତକ ନାହିଁ ତ ଆଦୌ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ,…

RBIର ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀ: RBI ଦ୍ୱାରା ଜାରି କରାଯାଇଥିବା ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ, ବ୍ୟାଙ୍କିଂ ସିଷ୍ଟମରେ ସୁରକ୍ଷା ଏବଂ ଇନୋଭେସନ ବୃଦ୍ଧି କରିବା ପାଇଁ ଏହି ପରିବର୍ତ୍ତନଗୁଡ଼ିକ କରାଯାଉଛି। RBI କହିଛି ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନର PIN ସିଷ୍ଟମରେ କିଛି ସମସ୍ୟା ରହିଛି। PIN ଚୋରି କିମ୍ବା ଫିସିଂ ଯୋଗୁଁ ଅନେକ UPI ଉପଭୋକ୍ତା ଆର୍ଥିକ କ୍ଷତି ସହୁଛନ୍ତି। ଏହି କାରଣଗୁଡ଼ିକୁ ଧ୍ୟାନରେ ରଖି ବାୟୋମେଟ୍ରିକ୍ ଅପ୍ସନ କରାଯାଇଛି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଫେସ୍ ଏବଂ ଫିଙ୍ଗରପ୍ରିଣ୍ଟ ଅଲଗା । ଏହା ସାଇବର ଠକମାନଙ୍କୁ ସିଷ୍ଟମ ହ୍ୟାକ୍ କରିବାକୁ ପ୍ରାୟ ସମ୍ଭବ ହେବନାହିଁ ।

You might also like More from author
More Stories

Walnuts Benefits: ସକାଳୁ ୧ ମାସ ପିଅନ୍ତୁ…

ଜାତକ ନାହିଁ ତ ଆଦୌ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ,…

ଇସଲାମ ଧର୍ମରେ ‘କବୁଲ ହୈ’ ର ଅର୍ଥ ଜାଣିଲେ…

Piles Treatment: ଏବେ ମାତ୍ର ୫ ମିନିଟରେ…

1 of 25,018