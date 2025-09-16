ATM ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ ; ବାସ ଗୋଟିଏ ସ୍କାନରେ ମୋବାଇଲରୁ ଉଠାଇପାରିବେ ଟଙ୍କା…
UPI Cash Withdrawal: ଏଣିକି ଟଙ୍କା ଉଠାଇବା ପାଇଁ ATM ପାଖକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବନି। ଜାଣନ୍ତୁ କଣ ରହିଛି ନିୟମ ...
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ : ଭାରତରେ ଟଙ୍କା ଉଠାଇବା ଆହୁରି ସହଜ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଏବେ ଆପଣଙ୍କୁ ATM ଯିବାକୁ ପଡିବ ନାହିଁ। UPI ଆପ୍ ସାହାଯ୍ୟରେ, ଆପଣ ସ୍ମାର୍ଟଫୋନରୁ ହିଁ QR କୋଡ୍ ସ୍କାନ କରି ଟଙ୍କା ଉଠାଇବାର ସୁବିଧା ପାଇବେ। ଏହି ନୂତନ ସୁବିଧା ବିଶେଷ ଭାବରେ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ଏବଂ ଛୋଟ ସହରରେ ରହୁଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଲାଭଦାୟକ ହେବ, ଯେଉଁଠାରେ ATM ଏବଂ ବ୍ୟାଙ୍କ ଶାଖା କମ୍ ଅଛି। ଆସନ୍ତୁ ଏହି ନୂତନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ବିଷୟରେ ଜାଣିବା :
QR କୋଡ୍ ରୁ ଉଠାଇବାହେବ ଟଙ୍କା :ଅନଲାଇନ୍ ପେମେଣ୍ଟ ପାଇଁ UPI ବହୁଳ ଭାବରେ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ, କିନ୍ତୁ ଏବେ ଆପଣ ଯେକୌଣସି UPI ଆପ୍ ରୁ QR କୋଡ୍ ସ୍କାନ କରି ଟଙ୍କା ଉଠାଇପାରିବେ, ଯାହା ଅଫଲାଇନ୍ ପେମେଣ୍ଟରେ ମଧ୍ୟ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ।
ଏହି QR କୋଡ୍ ଗୁଡ଼ିକ ଦେଶର ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ସ୍ଥାନରେ ଥିବା ବ୍ୟବସାୟ ପ୍ରତିନିଧିଙ୍କ ଆଉଟଲେଟରେ ସଂସ୍ଥାପିତ ହେବ। ଇକୋନୋମିକ୍ ଟାଇମ୍ସର ଏକ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଭାରତରେ ଲୋକମାନେ ୨୦ ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ବ୍ୟବସାୟ ପ୍ରତିନିଧି (BC) ଆଉଟଲେଟରେ ୟୁନିଫାଏଡ୍ ପେମେଣ୍ଟ ଇଣ୍ଟରଫେସ୍ (UPI) ମାଧ୍ୟମରେ ନଗଦ ଉଠାଣ କରିପାରିବେ।
ପୁରୁଣା ବ୍ୟବସ୍ଥାରୁ ନୂଆ କ’ଣ?ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ UPI ମାଧ୍ୟମରେ କାର୍ଡଲେସ୍ ଟଙ୍କା ଉଠାଣର ସୁବିଧା ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏହା କେବଳ କିଛି ବଛା ବଛା ATM ଏବଂ କିଛି ବିଶେଷ ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କ ପାଇଁ ସୀମିତ ଥିଲା। ଏହା ସହିତ, ଟଙ୍କା ଉଠାଣ ସୀମା ସହରାଞ୍ଚଳରେ ହଜାର ଟଙ୍କା ଏବଂ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ଦୁଇ ହଜାର ଟଙ୍କା ଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଏବେ ଏହି ସୁବିଧା ବ୍ୟବସାୟ କରେସପଣ୍ଡେଣ୍ଟ ଆଉଟଲେଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପହଞ୍ଚିବ, ଯାହା ସହଜରେ ଅଧିକ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିପାରିବ।
ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ଏବେ ବାୟୋମେଟ୍ରିକ୍ (ଫିଙ୍ଗରପ୍ରିଣ୍ଟ) କିମ୍ବା ATM କାର୍ଡ ବିନା ମଧ୍ୟ ଟଙ୍କା ଉଠାଯାଇପାରିବ। ଏହା ATM କାର୍ଡ କିମ୍ବା ଫିଙ୍ଗରପ୍ରିଣ୍ଟ ବ୍ୟବହାର କରିବାରେ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଥିବା ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ।
RBI ଅନୁମୋଦନ ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା :ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି ନୂତନ ସୁବିଧା ପାଇଁ ଭାରତୀୟ ରିଜର୍ଭ ବ୍ୟାଙ୍କର ଅନୁମୋଦନ ଅପେକ୍ଷାରେ ଅଛି। NPCI (ନ୍ୟାସନାଲ ପେମେଣ୍ଟ କର୍ପୋରେସନ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ) ଏହି ବ୍ୟବସ୍ଥା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଯାହା ଦ୍ଵାରା ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଲୋକ ସହଜରେ ଡିଜିଟାଲ ଭାବରେ ନଗଦ ଉଠାଇପାରିବେ।
ଏହି ସୁବିଧା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବା ପରେ, ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ଏବଂ ଛୋଟ ସହର ଅଞ୍ଚଳରେ ରହୁଥିବା ଲୋକମାନେ ସହଜରେ ଡିଜିଟାଲ ପେମେଣ୍ଟର ସୁବିଧା ନେଇପାରିବେ। ଏହି ସୁବିଧା ବିଶେଷକରି ସେହି ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ସହାୟକ ହେବ ଯେଉଁମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବ୍ୟାଙ୍କ ଯିବା କିମ୍ବା ATM ଖୋଜିବା କଷ୍ଟକର।