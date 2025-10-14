ଦୀପାବଳୀ ପୂର୍ବରୁ ଜନତାଙ୍କୁ 440 ଭୋଲ୍ଟର ଝଟକା ! 6 ଗୁଣ ବଢିଲା ନୂଆ ବିଦ୍ୟୁତ କନେକ୍ସନ ଦର ?

ଦୀପାବଳୀ ପୂର୍ବରୁ ଜନତାଙ୍କୁ 440 ଭୋଲ୍ଟର ଝଟକା ! 6 ଗୁଣ ବଢିଲା ନୂଆ ବିଦ୍ୟୁତ କନେକ୍ସନ ଦର ।

By Seema Mohapatra
ଲକ୍ଷ୍ନୌ: ଦୀପାବଳି ପୂର୍ବରୁ, ବିଦ୍ୟୁତ ବିଭାଗର ଏକ ମନମୁଖୀ ନିଷ୍ପତ୍ତି ହଜାର ହଜାର ଗରିବ ପରିବାରକୁ ଅନ୍ଧାରକୁ ଠେଲିଦେଇଛି। ନୂତନ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ସଂଯୋଗ ସହିତ ଏକ ସ୍ମାର୍ଟ ପ୍ରିପେଡ୍ ମିଟର ପାଇଁ ବିଭାଗ 6,016 ଜମା କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ କରିଛି।

ଏହି ମିଟରଗୁଡ଼ିକୁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ RDSS ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ ମାଗଣାରେ ସ୍ଥାପନ କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ କରାଯାଇଛି। ଏହା ସତ୍ତ୍ୱେ, ବିଦ୍ୟୁତ୍ ନିୟାମକ ଆୟୋଗର ଅନୁମତି ବିନା ଉତ୍ତର ପ୍ରଦେଶରେ ଏହି ନିୟମ ଲାଗୁ କରାଯାଇଛି। ଫଳସ୍ୱରୂପ, ଗରିବ ଏବଂ ମଧ୍ୟବିତ୍ତ ପରିବାରମାନେ ଏବେ ଇଚ୍ଛା କଲେ ମଧ୍ୟ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ସଂଯୋଗ ପାଇ ପାରିବେ ନାହିଁ।

ଉତ୍ତର ପ୍ରଦେଶ ଉପଭୋକ୍ତା ପରିଷଦର ସଭାପତି ଅବଧେଶ ବର୍ମା ଏହାକୁ ଗରିବଙ୍କ ପ୍ରତି ସିଧାସଳଖ ଅନ୍ୟାୟ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ଅବଧେଶ ବର୍ମାଙ୍କ ଅନୁଯାୟୀ, ନିୟାମକ ଆୟୋଗର ଅନୁମୋଦନ ବିନା ଶକ୍ତି ବିଭାଗ ମିଟର ଫି’ର ଛଅ ଗୁଣ ଆଦାୟ କରୁଛି। ଏହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବେଆଇନ ଏବଂ ଏହାକୁ ତୁରନ୍ତ ବନ୍ଦ କରାଯିବା ଉଚିତ।

ବର୍ମା କହିଛନ୍ତି ଯେ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୧୦ ତାରିଖରୁ ୧ ଲକ୍ଷ ୭୪ ହଜାର ୮୭୮ଟି ନୂତନ ସଂଯୋଗ ଆବେଦନ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି, ଯେଉଁଥିରୁ ୫୬ ହଜାର ୨୫୧ଟି ସଂଯୋଗ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି, ୩୪ ହଜାର ୭୩୭ଟି ବିଚାରାଧୀନ ଅଛି, ଯେତେବେଳେ ୨୩ ହଜାର ୧୯୨ ଜଣ ଗ୍ରାହକ ଦେୟ ଦେବା ସତ୍ତ୍ୱେ ସଂଯୋଗ ପାଇନାହାଁନ୍ତି। ସବୁଠାରୁ ଗମ୍ଭୀର ପରିସ୍ଥିତିର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି ୩୭ ହଜାର ୪୩ ଜଣ ଗରିବ ପରିବାର, ଯେଉଁମାନେ ଶୁଳ୍କରେ ଛଅ ଗୁଣ ବୃଦ୍ଧି ଦେଇପାରୁନାହାଁନ୍ତି।

ପୁରୁଣା ଏବଂ ନୂତନ ଦର

ପୂର୍ବରୁ ୧ କିଲୋୱାଟ ସଂଯୋଗର ମୂଲ୍ୟ ୧,୦୩୨ ଥିଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ ସମାନ ମୂଲ୍ୟ ୬,୦୧୬ ପ୍ରିପେଡ୍ ମିଟର ଫି’ ସମେତ ୬,୪୦୦ ଟଙ୍କା ଦେବାକୁ ହେବ।

ଅବୈଧ ଆଦାୟ ବନ୍ଦ ନ ହେଲେ ଉପଭୋକ୍ତା ପରିଷଦ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିବ – ଅବଧେଶ ଶର୍ମା

ଅବଧେଶ ବର୍ମା ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ଯଦି ଶକ୍ତି ବିଭାଗ ପ୍ରିପେଡ୍ ମିଟର ନାମରେ ଏହି ଅବୈଧ ଆଦାୟ ବନ୍ଦ ନ କରେ, ତେବେ ଉପଭୋକ୍ତା ପରିଷଦ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିବ। ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ଶକ୍ତି ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଅଞ୍ଚଳର ଗରିବ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ରାଜ୍ୟର ଗରିବ ଲୋକଙ୍କୁ ପ୍ରଭାବିତ କରୁଛି ଏବଂ ସରକାରଙ୍କ ଭାବମୂର୍ତ୍ତିକୁ କ୍ଷତି ପହଞ୍ଚାଉଛି।

