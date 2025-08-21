ଅଲଗା ହେଉଥିବା ଦମ୍ପତିଙ୍କୁ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟଙ୍କ ଭତ୍ସନା, ସ୍ୱାଧୀନ ବଞ୍ଚିବାକୁ ଚାହୁଁଛ କାହିଁକି ବାହା ହଉଛ
ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ବିବାହ ବିଷୟରେ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି।
ଓଡ଼ିଶାଭାସ୍କର: ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ବିବାହ ବିଷୟରେ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି। କହିଛନ୍ତି ଯେ ବିବାହ ପରେ, ସ୍ୱାମୀ କିମ୍ବା ସ୍ତ୍ରୀ କେହି ବି କହିପାରିବେ ନାହିଁ ଯେ ସେମାନେ ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନସାଥୀଠାରୁ ସ୍ୱାଧୀନ ହେବାକୁ ଚାହାଁନ୍ତି।
ଅଲଗା ଭାବରେ ରହୁଥିବା ଏକ ଦମ୍ପତିଙ୍କ ମାମଲାର ଶୁଣାଣି ସମୟରେ କୋର୍ଟ ଏପରି କହିଛନ୍ତି। ଉଭୟଙ୍କ ଦୁଇଟି ସନ୍ତାନ ଅଛନ୍ତି, ସ୍ୱାମୀ ସିଙ୍ଗାପୁରରେ ରୁହନ୍ତି ଏବଂ ସ୍ତ୍ରୀ ଭାରତରେ।
ସ୍ତ୍ରୀ କୁହନ୍ତି ଯେ ସେ ସ୍ୱାମୀ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିବାକୁ ଚାହାଁନ୍ତି ନାହିଁ। ଏହି ବିଷୟରେ ଜଷ୍ଟିସ୍ ବି. ଭି. ନାଗାରତ୍ନା କହିଛନ୍ତି ଯେ ସେ ପୁରୁଣା ହୋଇପାରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କୌଣସି ସ୍ତ୍ରୀ କହିପାରିବେ ନାହିଁ ଯେ ମୁଁ ମୋ ସ୍ୱାମୀ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିବାକୁ ଚାହୁଁନାହିଁ।
ପିଟିଆଇ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ଜଷ୍ଟିସ୍ ବି. ଭି. ନାଗାରତ୍ନା ଏବଂ ଜଷ୍ଟିସ୍ ଆର. ମହାଦେବନଙ୍କ ଖଣ୍ଡପୀଠ ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ଯଦି କେହି ସ୍ୱାଧୀନ ହେବାକୁ ଚାହାଁନ୍ତି। ତେବେ ତାଙ୍କୁ ବିବାହ କରିବା ଉଚିତ୍ ନୁହେଁ।
ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ କହିଛନ୍ତି, ଆମେ ବହୁତ ସ୍ପଷ୍ଟ। କୌଣସି ସ୍ୱାମୀ କିମ୍ବା ସ୍ତ୍ରୀ ଏହା କହିପାରିବେ ନାହିଁ ଯେ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମର ବୈବାହିକ ସମ୍ପର୍କ ଅଛି, ମୁଁ ଅନ୍ୟ ଜୀବନସାଥୀଠାରୁ ସ୍ୱାଧୀନ ହେବାକୁ ଚାହେଁ। ଏହା ଅସମ୍ଭବ।
ବିବାହର ଅର୍ଥ କ’ଣ, ଦୁଇଟି ହୃଦୟ, ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷଙ୍କ ଏକତ୍ର ହେବା। ଆପଣ କିପରି ସ୍ୱାଧୀନ ହୋଇପାରିବେ? କୋର୍ଟ ଦମ୍ପତିଙ୍କୁ କହିଥିଲେ ଯେ ପିଲାମାନେ ବହୁତ ଛୋଟ ହୋଇଥିବାରୁ ଯଦି ସେମାନେ ଉଭୟେ ଏକାଠି ରୁହନ୍ତି ତେବେ ଆମେ ଖୁସି ହେବୁ।
ସେମାନେ ଘର ଭାଙ୍ଗିବା ଦେଖିବା ଉଚିତ୍ ନୁହେଁ। ଏଥିରେ ସେମାନଙ୍କର ଦୋଷ କ’ଣ। କୋର୍ଟ ସ୍ୱାମୀ-ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ କହିଛନ୍ତି ଯେ ସେମାନଙ୍କର ଯେକୌଣସି ମତଭେଦ ଅଛି ତାହା ସମାଧାନ କରନ୍ତୁ।
କୋର୍ଟ ଏହା ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସ୍ୱାମୀ-ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କିଛି ବିବାଦ ଅଛି। ଏହା ଉପରେ ପତ୍ନୀ କହିଥିଲେ ଯେ ଗୋଟିଏ ହାତରେ ତାଳି ବାଜିପାରିବ ନାହିଁ।
ତା’ପରେ କୋର୍ଟ କହିଥିଲେ ଯେ ସେମାନେ ଏହି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଉଭୟଙ୍କୁ ଦେଇଛନ୍ତି, ଗୋଟିଏ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ନୁହେଁ।
ପତ୍ନୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ, ଯିଏ ସିଙ୍ଗାପୁରରେ ରହୁଥିଲେ ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାରତରେ ଅଛନ୍ତି। ଏହି ମାମଲାର ସମାଧାନ କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ନୁହଁନ୍ତି।
ସେ କେବଳ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଭେଟିବାର ଅଧିକାର ଏବଂ ସୁରକ୍ଷା ଚାହାଁନ୍ତି।
ମହିଳା ହାଇଦ୍ରାବାଦରେ ରୁହନ୍ତି। କୋର୍ଟ ମହିଳାଙ୍କୁ ପଚାରିଥିଲେ ଯେ ସେ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ପାଖକୁ କାହିଁକି ସିଙ୍ଗାପୁର ଫେରୁନାହାଁନ୍ତି। ପିଲାମାନଙ୍କୁ ନେଇ ସିଙ୍ଗାପୁର ଫେରିବାରେ ତାଙ୍କର କ’ଣ ଅସୁବିଧା ଅଛି।
କିଛି ଅସୁବିଧା ଉଲ୍ଲେଖ କରି ମହିଳା କହିଛନ୍ତି ଯେ ସିଙ୍ଗାପୁରରେ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ ଯୋଗୁଁ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଫେରିବା ବହୁତ କଷ୍ଟକର ହୋଇପଡୁଛି।
ଜୀବିକା ନିର୍ବାହ ପାଇଁ ଏକକ ମାଆ ଭାବରେ ଚାକିରିର ଆବଶ୍ୟକତା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱାରୋପ କରି ମହିଳା ଦାବି କରିଛନ୍ତି ଯେ ସେ ତାଙ୍କ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ସ୍ୱାମୀଙ୍କଠାରୁ କୌଣସି ଭରଣପୋଷଣ ପାଇନାହାଁନ୍ତି।
ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ଓକିଲ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଉଭୟଙ୍କର ସିଙ୍ଗାପୁରରେ ବହୁତ ଭଲ ଚାକିରି ଅଛି, କିନ୍ତୁ ସ୍ତ୍ରୀ ପିଲାମାନଙ୍କ ସହିତ ସିଙ୍ଗାପୁର ଫେରିବାକୁ ମନା କରିଛନ୍ତି।
ଖଣ୍ଡପୀଠ କହିଛନ୍ତି, ତୁମେ (ସ୍ତ୍ରୀ) ଚାକିରି ପାଇପାର, ନ ପାଇପାର। କିନ୍ତୁ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ତୁମର ଏବଂ ପିଲାମାନଙ୍କର ଭରଣପୋଷଣ କରିବାକୁ ପଡିବ।
କୋର୍ଟ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ସ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି ଟଙ୍କା ଜମା କରିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ମଧ୍ୟ ଦେଇଥିଲେ। ତଥାପି, ପତ୍ନୀ କୋର୍ଟକୁ କହିଥିଲେ ଯେ ସେ କାହା ଉପରେ ନିର୍ଭରଶୀଳ ହେବାକୁ ଚାହାଁନ୍ତି ନାହିଁ।
ଜଷ୍ଟିସ୍ ନାଗାରଥନା କହିଥିଲେ, “ତୁମେ ଏହା କହିପାରିବ ନାହିଁ। ବିବାହ କରିବା ପରେ, ତୁମେ ତୁମର ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ଉପରେ ଭାବପ୍ରବଣ ହୋଇଯାଅ। ତୁମେ ଆର୍ôଥକ ଭାବରେ ନହୋଇପାର।”
ସେ କହିଥିଲେ, ତୁମେ ଏହା କହିପାରିବ ନାହିଁ ଯେ ମୁଁ କାହା ଉପରେ ନିର୍ଭରଶୀଳ ହେବାକୁ ଚାହୁଁନାହିଁ।
ତା’ପରେ ତୁମେ କାହିଁକି ବିବାହ କଲ? ମୁଁ ଜାଣିନାହିଁ, ମୁଁ ପୁରୁଣା ହୋଇପାରେ, କିନ୍ତୁ କୌଣସି ସ୍ତ୍ରୀ କହିପାରିବ ନାହିଁ ଯେ ମୁଁ ମୋ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ଉପରେ ନିର୍ଭରଶୀଳ ହେବାକୁ ଚାହୁଁନାହିଁ।
ମହିଳା ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉପରେ ବିଚାର କରିବା ପାଇଁ କିଛି ସମୟ ମାଗିଛନ୍ତି।
ଖଣ୍ଡପୀଠ ପକ୍ଷମାନଙ୍କୁ କହିଛନ୍ତି, ‘ତୁମେ ସମସ୍ତେ ଶିକ୍ଷିତ। ତୁମକୁ ଏହି ସମସ୍ୟାଗୁଡ଼ିକର ସମାଧାନ କରିବାକୁ ପଡିବ।’ ଆବେଦନକାରୀଙ୍କ ଓକିଲ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଆବେଦନକାରୀ (ସ୍ୱାମୀ) ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାରତରେ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ସେ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୧ ତାରିଖରେ ସିଙ୍ଗାପୁର ଫେରିଯିବେ।
ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଆବେଦନକାରୀଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଜାରି କରାଯାଇଥିବା ଅନ୍ୟ ଆଦେଶର କୌଣସି ପ୍ରତିକୂଳ ପ୍ରଭାବ ନ ପକାଇ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ପିଲାମାନଙ୍କ ଭରଣପୋଷଣ ପାଇଁ ୫ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଜମା କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ମାମଲାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଶୁଣାଣି ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୧୬ କୁ ସ୍ଥଗିତ ରଖିଛନ୍ତି।