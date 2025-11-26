ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମାତା ମେରୀଙ୍କ ରୂପରେ ସଜେଇ ହୋଇଛନ୍ତି କାଳୀ ମା’, ଜୋରଦାର ପ୍ରତିବାଦ, ପୂଜକ ଗିରଫ

"କାଳୀ ମା' ମୋ ସ୍ୱପ୍ନରେ ଆସି ମାତା ମେରୀଙ୍କ ପରି ସଜାଇବାକୁ କହିଲେ"।

By Subhasmita Das

ମୁମ୍ୱାଇ: ମନ୍ଦିରରେ ଅପ୍ରତ୍ୟାଶିତ ଘଟଣା। ହଠାତ୍ କାଳୀ ମା’ଙ୍କ ମୃର୍ତ୍ତିର ନବକଳେବର। ମାତା ମେରୀଙ୍କ ପୋଷାକରେ ସଜେଇ ହୋଇଛନ୍ତି କାଳୀ ମାଆ। ଯାହାକୁ ନେଇ ଧର୍ମୀୟ ବିବାଦ ଦେଖା ଦେବା ସହ ଗିରଫ ହୋଇଛନ୍ତି ମନ୍ଦିରର ପୂଜକ।

ତେବେ ମୁମ୍ୱାଇର ଚେମ୍ୱୁର ଅଞ୍ଚଳରେ ଥିବା ଏକ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ମନ୍ଦିରରେ ଏହି ମାମଲାଟି ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ଯେଉଁଠାରେ ଦେବୀ କାଳୀଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତିକୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମାତା ମେରୀଙ୍କ ପରି ସଜାଯାଇଥିଲା।

ମୂର୍ତ୍ତିକୁ ଏକ କ୍ରସରେ ସଜାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ମନ୍ଦିର ଚାରିପାଖରେ ଏକ ଲାଲ କପଡା ରଖାଯାଇଥିଲା। ଯାହାର ଏକ ଭିଡିଓ ଭାଇରାଲ ହେବାରେ ଲାଗିଛି।

ଆହୁରି ପଢନ୍ତୁ

Hema Malini Muslim Name: ଇସଲାମ୍ ଧର୍ମ…

ରାମ ମନ୍ଦିରର ଧର୍ମଧ୍ଵଜା ଦେଖି ରାଗରେ ଜରଜର…

ଅଭିଯୋଗ ପରେ, ପୋଲିସ ମନ୍ଦିରର ପୂଜକଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି। ଅଭିଯୋଗ ଅନୁସାରେ ପ୍ରତିଦିନ ପରି ଯେତେବେଳେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନେ ମନ୍ଦିରକୁ ଯାଇଥିଲେ ସେତେବେଳେ ସେମାନେ ଦେବୀ କାଳୀଙ୍କ ଏପରି ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମାତା ମେରୀଙ୍କ ରୂପ ଦେଖି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଥିଲେ।

ତେଣୁ ମନ୍ଦିରର କର୍ମକର୍ତ୍ତାଙ୍କୁ ଏହି ବିଷୟରେ ପଚାରିଥିଲେ। ଏହି ସମୟରେ ଖବରଟି ବାହାରକୁ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟାପି ଯାଇଥିଲା। ଏବଂ ମନ୍ଦିର ପରିଷରରେ ହିନ୍ଦୁ ଲୋକଙ୍କ ଭିଡ଼ ବଢ଼ିଥିଲା ତା ସହ ପ୍ରତିବାଦ ମଧ୍ୟ।

ପରେ ସ୍ଥିତି ଅଧିକ ଖରାପ ହେବାରୁ ପୋଲିସ ଘଟଣା ସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ମନ୍ଦିରର ପୂଜକ ରମେଶଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଥିଲା। ପଚରାଉଚରା ସମୟରେ ପୂଡକ କହିଥିଲେ ଯେ, “କାଳୀ ମାତା ମୋତେ ସ୍ୱପ୍ନରେ ଦର୍ଶନ ଦେଇଥିଲେ ଏବଂ ମାତା ମେରୀଙ୍କ ପରି ସଜାଇବାକୁ କହିଥିଲେ।”

ଧାର୍ମିକ ଭାବନାକୁ ଆଘାତ ଦେବା ଅଭିଯୋଗରେ ପୋଲିସ ପୂଜକଙ୍କ ବିରୋଧରେ ମାମଲା ରୁଜୁ କରିଛି। ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦୁଇ ଦିନିଆ ପୋଲିସ ରିମାଣ୍ଡରେ ଅଛନ୍ତି।

ହେଲେ, ଭକ୍ତମାନେ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକୁ ବିଶ୍ୱାସ ଏବଂ ରୀତିନୀତିର ଏକ ଗୁରୁତର ଉଲ୍ଲଂଘନ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ମନ୍ଦିରର ଶୃଙ୍ଖଳା ଫେରାଇ ଆଣିବା ଏବଂ ମୂର୍ତ୍ତିକୁ ପାରମ୍ପରିକ ରୂପ ଦେବା ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବାବେଳେ ମନ୍ଦିର ଉପରେ ନଜର ରଖାଯାଇଛି।

You might also like More from author
More Stories

Hema Malini Muslim Name: ଇସଲାମ୍ ଧର୍ମ…

ରାମ ମନ୍ଦିରର ଧର୍ମଧ୍ଵଜା ଦେଖି ରାଗରେ ଜରଜର…

୨୦୨୬ T20 ବିଶ୍ୱକପ୍ ବ୍ରାଣ୍ଡ ଆମ୍ବାସାଡର…

ଏହି ୪ ଚାକିରୀ ପାଇଁ ପଚିଯିବ ଆପଣଙ୍କ କିଡନୀ,…

1 of 16,398