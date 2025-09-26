‘I love ମହମ୍ମଦ’ ପୋଷ୍ଟର ଓ୍ୱାର ପରେ ହଙ୍ଗାମା, ମୌଲାନା ସମର୍ଥକଙ୍କ ପଥର ମାଡ଼, ପୋଲିସର ଲାଠିଚାର୍ଜ
ତେଜୁଛି 'I love ମହମ୍ମଦ' ଓ 'I love ମହାଦେବ' ମଧ୍ୟରେ ବିବାଦ।
ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ: ଉତ୍ତର ପ୍ରଦେଶର ବରେଲି ଜିଲ୍ଲାରେ ପୁଣି ଥରେ ଏକ ବଡ଼ ଧରଣର ଦଙ୍ଗା ଦେଖାଦେଇଛି। ମୌଲାନା ତୌକିର ରଜାଙ୍କ ସମର୍ଥକମାନେ “I love ମହମ୍ମଦ” ସ୍ଲୋଗାନ ସମର୍ଥନରେ ଶୁକ୍ରବାର କଲେକ୍ଟରେଟରେ ଏକାଠି ହୋଇଥିଲେ।
ସେମାନେ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ଏକ ସ୍ମାରକପତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରିବାକୁ ପହଞ୍ଚିଥିବା ବେଳେ ଭିଡ଼ରୁ କେହି ଜଣେ ପୋଲିସ ଉପରେ ପଥର ମାଡ଼ କରିଥିଲେ, ଯାହା ଫଳରେ ବିଶୃଙ୍ଖଳା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା।
ଜବାବରେ ପୋଲିସ ଲାଠିଚାର୍ଜ କରି ଭିଡ଼କୁ ଘଉଡ଼ାଇ ଦେଇଥିଲା। ସହର ପୋଲିସ ଅଧିକ୍ଷକ ଆଶୁତୋଷ ଶିବମ ଲୁହ ବୁହା ଗ୍ୟାସ୍ ସେଲ୍ ନିକ୍ଷେପ କରିଛନ୍ତି। ଦଙ୍ଗାରେ ଅନେକ ଲୋକ ଆହତ ହୋଇଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ଉତ୍ତେଜନାପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି।
ଏଠାରେ ଆମେ କହି ରଖୁଛୁ ଯେ ମୌଲାନା ତୌକିର ରଜା ଶୁକ୍ରବାର ଇସଲାମିଆ ଇଣ୍ଟର କଲେଜରେ ‘ଆଇ ଲଭ୍ ମହମ୍ମଦ’ ପୋଷ୍ଟର ସମର୍ଥନରେ ଏକ ପ୍ରଦର୍ଶନ ପାଇଁ ଡାକରା ଦେଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ବରେଲି ପୋଲିସର ପ୍ରସ୍ତୁତି ଦେଖି ମୌଲାନା ପ୍ରଦର୍ଶନକୁ ସ୍ଥଗିତ ରଖିଥିଲେ ଏବଂ କହିଥିଲେ ଯେ ଏବେ ସେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ନାମରେ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ଏକ ସ୍ମାରକପତ୍ର ଦେବେ।