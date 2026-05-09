ତାମିଲନାଡୁରେ CM ପଦକୁ ନେଇ ହଙ୍ଗାମା, ଏବେ ବିଜୟଙ୍କ ଉପରେ ରୁଷିଲା AMMK! ଦିନାକରଣ କହିଲେ-ଆମ ବିଧାୟକ TVKକୁ ସମର୍ଥନ କରିବେ ନାହିଁ
AMMK ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦକ ଦିନାକରଣ ତାମିଲନାଡୁ ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କୁ ଏକ ପତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ସେ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ଯେ, TVKକୁ ସମର୍ଥନ କରୁଥିବା ପତ୍ରଟି ହେଉଛି ଏକ ‘ସଉଦାବାଜି’ ଏବଂ ଜାଲିଆତିର ମାମଲା ।
TamilNadu New CM : ତାମିଲନାଡୁରେ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ଫଳାଫଳ ପରଠାରୁ ହିଁ ରାଜନୈତିକ ହଟଚମଟ ଜାରି ରହିଛି। ଅଭିନେତାରୁ ନେତା ବନିଥିବା ସି. ଜୋସେଫ ବିଜୟ ଆଜି ଶନିବାର (୯ ମଇ) ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବେ ଶପଥ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତା’ ପୂର୍ବରୁ ହିଁ ରାଜ୍ୟରେ ସିୟାସୀ ହଙ୍ଗାମା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି। AMMK ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦକ ଟିଟିଭି ଦିନାକରଣ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଯେ, TVK ତାଙ୍କ ବିଧାୟକ କାମରାଜଙ୍କର ଏକ ଜାଲ ସମର୍ଥନ ପତ୍ର ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କ ପାଖକୁ ପଠାଇଛି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଆମେ ଏହି ମାମଲାରେ ଏକ ଅପରାଧିକ ଅଭିଯୋଗ ଦାୟର କରୁଛୁ।
TVKକୁ ସମର୍ଥନ ପତ୍ର ନେଇ କ’ଣ କହିଲେ ଦିନାକରଣ?
AMMK ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦକ ଟିଟିଭି ଦିନାକରଣ ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ରାଜ୍ୟପାଳ ରାଜେନ୍ଦ୍ର ଆର୍ଲେକରଙ୍କୁ ଏକ ପତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ଦିନାକରଣ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ଯେ TVKକୁ ସମର୍ଥନ କରୁଥିବା ପତ୍ରଟି ହେଉଛି ସଉଦାବାଜି ଏବଂ ଜାଲିଆତିର ମାମଲା। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ AMMKର ଏକମାତ୍ର ବିଧାୟକ କାମରାଜ ଏସ୍, NDA ଏବଂ AIADMKକୁ ସମର୍ଥନ କରିବେ। ଦିନାକରଣ AIADMKର ଏଡାପାଡି କେ. ପଲାନିସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପଦ ପାଇଁ ସମର୍ଥନ ଜଣାଇଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ମେଣ୍ଟର ସଠିକ୍ ପ୍ରାର୍ଥୀ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି।
AMMK ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ବୟାନ ଲୋକ ଭବନରେ ତାମିଲନାଡୁ ରାଜ୍ୟପାଳ ରାଜେନ୍ଦ୍ର ଆର୍ଲେକରଙ୍କୁ ଭେଟିବା ପରେ ଦିନାକରଣ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ସେ AIADMK ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦକ ଏଡାପାଡି ପଲାନିସ୍ୱାମୀଙ୍କ ସମର୍ଥନରେ ଦିନ ଆରମ୍ଭରୁ ହିଁ ଚିଠି ଲେଖିଦେଇଥିଲେ, ଯେଉଁଥିରେ ନବନିର୍ବାଚିତ ବିଧାୟକ କାମରାଜ ଏସ୍. ସ୍ୱାକ୍ଷର କରିଥିଲେ। ସେ କହିଛନ୍ତି, “ମୁଁ AIADMKକୁ ସମର୍ଥନ କରୁଛି। ଏଡାପାଡି ପଲାନିସ୍ୱାମୀଙ୍କ ସରକାର ଗଠନ ସମର୍ଥନରେ ମୁଁ ଏହି ପତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରିଛି। ଆମ ବିଧାୟକ କାମରାଜ ମଧ୍ୟ ଏଥିରେ ସ୍ୱାକ୍ଷର କରି ମୋ ସଚିବଙ୍କ ଜରିଆରେ ପଠାଇଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ TVK ପାଖରେ ଅନ୍ୟ କିଛି ପତ୍ର ଥିଲା, ଯାହା ବୋଧହୁଏ ଏକ ଜାଲ୍ ଚିଠି।”
ସେ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ, “ମୁଁ ମୋ ବିଧାୟକଙ୍କୁ ଫୋନ୍ କରିଥିଲି, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ସହ ଯୋଗାଯୋଗ ହୋଇପାରିନଥିଲା। ସେ ସନ୍ଧ୍ୟା ପ୍ରାୟ ୬:୩୦ ସମୟରେ ଏହି ଚିଠିରେ ସାଇନ୍ କରି ଏଠାକୁ ପଠାଇଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଟିଭିରେ ଦେଖିଲି ଯେ ଆମ ଦଳ ବିଜୟଙ୍କୁ ସମର୍ଥନ କରିଛି, ମୁଁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲି। ତେଣୁ, ମୁଁ ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କୁ ଭେଟିବା ପାଇଁ ସମୟ ମାଗିଥିଲି ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ପତ୍ର ଦେଇ ଏହି ମାମଲାର ତଦନ୍ତ କରିବାକୁ ଅପିଲ୍ କରିଛି।”
ପଲାନିସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଭାବେ ଦର୍ଶାଇଲେ ଦିନାକରଣ ଏହି ଘଟଣାକୁ କଠୋର ସମାଲୋଚନା କରି ଏହାକୁ ଗଣତନ୍ତ୍ରର ପରିହାସ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। NDA ଏବଂ AIADMK ପ୍ରତି ନିଜର ଏବଂ AMMKର ଅତୁଟ ସମର୍ଥନକୁ ଦୋହରାଇ ସେ EPS (ଏଡାପାଡି ପଲାନିସ୍ୱାମୀ)ଙ୍କୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପଦର ପ୍ରାର୍ଥୀ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ସେ ANIକୁ କହିଛନ୍ତି, “ଏହା ବିଧାୟକ କିଣାବିକା କିମ୍ବା ଜାଲିଆତିର ମାମଲା। ଏହା ଗଣତନ୍ତ୍ରର ମଜାକ। ଆମେ ସମସ୍ତେ NDA ମେଣ୍ଟରେ ଅଛୁ ଏବଂ AIADMK ସହ ମିଶି ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ିଛୁ। ଆମର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରାର୍ଥୀ ହେଉଛନ୍ତି ପଲାନିସ୍ୱାମୀ।”
ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କୁ ଲେଖିଥିବା ପତ୍ରରେ AMMK ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦକ ଟିଟିଭି ଦିନାକରଣ ଲେଖିଛନ୍ତି ଯେ, ଦଳ AIADMK ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦକ ଏଡାପାଡି ପଲାନିସ୍ୱାମୀଙ୍କ ସରକାର ଗଠନ ଦାବିକୁ ସମର୍ଥନ କରୁଛି। ସେ ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି ଯେ EPSଙ୍କୁ ସରକାର ଗଠନ ପାଇଁ ଆମନ୍ତ୍ରଣ କରାଯାଉ ଏବଂ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବେ ଶପଥ ପାଠ କରାଯାଉ। ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନରେ AMMK ମାତ୍ର ୧ଟି ଆସନ ପାଇଛି। ଦିନାକରଣ ପତ୍ରରେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ନବନିର୍ବାଚିତ ବିଧାୟକ କାମରାଜ ଏସ୍. ଦଳର ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ସମର୍ଥନ କରୁଛନ୍ତି।