UPSC Result: ପ୍ରକାଶ ପାଇଲା UPSC ସିଭିଲ ସର୍ଭିସ ପରୀକ୍ଷା ଫଳ; ଅନୁଜ ଅଗ୍ନିହୋତ୍ରୀ ଟପ୍ପର, 180 ଜଣ ହେବେ IAS

ପ୍ରକାଶ ପାଇଲା UPSC ସିଭିଲ ସର୍ଭିସ ପରୀକ୍ଷା ଫଳ; ଅନୁଜ ଅଗ୍ନିହୋତ୍ରୀ ଟପ୍ପର
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ପ୍ରକାଶ ପାଇଲା UPSC ପରିଚାଳିତ ସିଭିଲ ସର୍ଭିସ ମେନ ପରୀକ୍ଷା ଫଳ । ସଂଘ ଲୋକସେବା ଆୟୋଗ (UPSC) UPSC ସିଭିଲ୍ ସର୍ଭିସେସ୍ 2025 ର ଫଳାଫଳ ପ୍ରକାଶ କରିଛି। ଅନୁଜ ଅଗ୍ନିହୋତ୍ରୀ ଏହି ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ପରୀକ୍ଷାରେ ପ୍ରଥମ ସ୍ଥାନ ଅଧିକାର କରିଛନ୍ତି।
ଅନୁଜଙ୍କ ପରେ, ରାଜେଶ୍ୱରୀ ସୁଭେ ଏମ୍ ଏବଂ ଆକାଂଶ ଧୁଲ୍ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ତିନୋଟି ସ୍ଥାନ ଅଧିକାର କରିଛନ୍ତି।
ଅନୁଜ, ରାଜେଶ୍ୱରୀ ଏବଂ ଆକାଂଶଙ୍କ ସହିତ, ସିଭିଲ୍ ସର୍ଭିସେସ୍ ପରୀକ୍ଷାରେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ 10 ସ୍ଥାନ ଅଧିକାର କରିଥିବା ପ୍ରରୀକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ରାଘବ ଝୁନଝୁନୱାଲା, ଈଶାନ ଭଟନାଗର, ଜିନିଆ ଆରୋରା, ଏ.ଆର. ରାଜା ମହମ୍ମଦିନ, ପକ୍ଷାଲ ସଚିବ, ଆସ୍ଥା ଜୈନ ଏବଂ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ପ୍ରିୟାଙ୍କ ଶାମିଲ।
ସିଭିଲ୍ ସର୍ଭିସେସ୍ ପ୍ରିଲିମିନାରୀ ପରୀକ୍ଷା ଗତ ବର୍ଷ ମେ 25 ରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ମେନ୍ ପରୀକ୍ଷା ୨୨ ଅଗଷ୍ଟରୁ ୩୧ ଅଗଷ୍ଟ, ୨୦୨୫ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ପରୀକ୍ଷାର ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟ, ଅର୍ଥାତ୍ ପ୍ରସନାଲିଟି ଟେଷ୍ଟ କିମ୍ବା ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ୨୭ ଫେବୃଆରୀ, ୨୦୨୬ ରେ ଶେଷ ହୋଇଥିଲା।
ସଂଘ ଲୋକସେବା ଆୟୋଗ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରକାଶିତ ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ, ୯୭୯ ପଦବୀ ପାଇଁ ଭର୍ତ୍ତୀ କରାଯାଇଛି। ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥିବା ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ୧୮୦ ଜଣ ସଫଳ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଭାରତୀୟ ପ୍ରଶାସନିକ ସେବା (IAS), ୫୫ ଜଣ ଭାରତୀୟ ବୈଦେଶିକ ସେବାରେ ଯୋଗଦେବେ ଏବଂ ୧୫୦ ଜଣ ଭାରତୀୟ ପୋଲିସ ସେବାରେ ଯୋଗଦେବେ। ୧୮୦ ଟି IAS ପଦବୀ ମଧ୍ୟରୁ ୭୪ ଟି ଅଣସଂରକ୍ଷିତ, ଯେତେବେଳେ ୨୮ ଟି ଅନୁସୂଚିତ ଜାତି ପାଇଁ, ୧୩ ଟି ଅନୁସୂଚିତ ଜନଜାତି ପାଇଁ, ୪୭ ଟି OBC ପାଇଁ ଏବଂ ୧୮ ଟି EWS ବର୍ଗ ପାଇଁ ସଂରକ୍ଷିତ।
