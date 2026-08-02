ଲୋକେ କହୁଥିଲେ ମୂଲ ଲାଗ କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ନିଷ୍ପତି ବଦଳାଇ ଦେଇଥିଲା ଜୀବନ, ହେଲେ IAS ଅଫିସର
ବସ୍ ଡ୍ରାଇଭରଙ୍କ ପୁଅ ମୋଇନ ଜୀବନରେ ଆସିଥିବା ଆର୍ଥିକ ଓ ସାମାଜିକ ବାଧାକୁ ହାର ମାନିନଥିଲେ। ଅନେକ ଲୋକ ତାଙ୍କୁ ପାଠପଢ଼ା ଛାଡ଼ି ମଜୁରି କାମ କରିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ମୋଇନ ନିଜ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହାସଲ କରିବାକୁ ଦୃଢ଼ ସଂକଳ୍ପ ନେଇଥିଲେ। କଠିନ ପରିଶ୍ରମ, ନିୟମିତ ଅଭ୍ୟାସ ଓ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ଦ୍ୱାରା ସେ UPSC ପରୀକ୍ଷାରେ ସଫଳତା ପାଇଥିଲେ।
ପରିସ୍ଥିତି ଯେତେ କଠିନ ଥିଲା, ସ୍ୱପ୍ନ ତାଠାରୁ ଆହୁରି ବଡ଼ ଥିଲା। ଆଉ ସେହି ସ୍ୱପ୍ନକୁ ସତ କରିବା ପାଇଁ ଥିଲା ଦୃଢ଼ ସାହସ। ଯେତେବେଳେ ଲୋକେ ଆଶା ଛାଡ଼ିଦେବାକୁ କହନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ନିଜ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ରଖି ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା ଦରକାର। ଏହାକୁ ସତ କରି ଦେଖାଇଛନ୍ତି ମୋଇନ ଅନସାରୀ।
ମୋଇନଙ୍କ ବାପା ଜଣେ ବସ୍ ଡ୍ରାଇଭର। ଆର୍ଥିକ ସମସ୍ୟା ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ମୋଇନଙ୍କ ସ୍ୱପ୍ନ ଥିଲା ସିଭିଲ୍ ସର୍ଭିସରେ ଯୋଗ ଦେବା। ସେ ନିଜ ଲକ୍ଷ୍ୟ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ।
ପ୍ରଥମ ଦିନରେ ବିଫଳତା ମିଳିବା ପରେ ଅନେକ ଲୋକ ତାଙ୍କୁ ପାଠପଢ଼ା ଛାଡ଼ି ମଜୁରି କାମ କରିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଲୋକଙ୍କ କଥାକୁ ଖାତିର ନକରି ମୋଇନ ପାଠପଢ଼ାକୁ ନିଜର ଅସ୍ତ୍ର କରିଥିଲେ।
ଦୃଢ଼ ଇଚ୍ଛାଶକ୍ତି ଓ ପରିଶ୍ରମ ବଳରେ ସେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିଥିଲେ। ଶେଷରେ UPSC ପରୀକ୍ଷାରେ ସଫଳତା ପାଇ ମୋଇନ ଅନସାରୀ ଜଣେ IAS ଅଧିକାରୀ ହୋଇଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ କାହାଣୀ ପ୍ରମାଣ କରୁଛି ଯେ, ଦୃଢ଼ ସଂକଳ୍ପ ଥିଲେ କୌଣସି ବି କଠିନ ପରିସ୍ଥିତି ସଫଳତାର ରାସ୍ତା ରୋକି ପାରିବ ନାହିଁ।
ମୋଇନ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶର ମୁରାଦାବାଦ ଜିଲ୍ଲାର ଜଟପୁରା ଗାଁର ଏକ ସାଧାରଣ ପରିବାରରୁ ଆସିଛନ୍ତି। ନିଜ ସଂଘର୍ଷର କାହାଣୀ ସେ ଜୋଶ ଟକ୍ର ଏକ ଭିଡିଓରେ କହିଥିଲେ।
ସେ କହିଥିଲେ ଯେ, ତାଙ୍କ ପରିବାରର ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ଭଲ ନଥିଲା। ତାଙ୍କ ବାପା ଚୁକ୍ତିଭିତ୍ତିକ ଭାବେ ବସ୍ ଚଳାଉଥିଲେ ଏବଂ ଆୟ ମଧ୍ୟ ନିଶ୍ଚିତ ନଥିଲା। ଘରେ ୭ ଜଣଙ୍କ ଦାୟିତ୍ୱ ଥିବାରୁ ପାଠପଢ଼ା ଖର୍ଚ୍ଚ ଚଳାଇବା ବହୁତ କଷ୍ଟକର ଥିଲା।
ଏକ ସମୟରେ ସ୍କୁଲ ଫିସ୍ ଦେଇ ନପାରିବାରୁ ମୋଇନଙ୍କୁ ଗାଁର ସ୍କୁଲରେ ପଢ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା। ବାପାଙ୍କ ସଂଘର୍ଷ ଏବଂ ପରିବାରର କଠିନ ପରିସ୍ଥିତି ଦେଖି ମୋଇନ ଜୀବନରେ କିଛି ବଡ଼ କରିବାକୁ ସେତେବେଳେ ହିଁ ସଂକଳ୍ପ ନେଇଥିଲେ।
ମୋଇନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଦ୍ୱାଦଶ ଶ୍ରେଣୀ ଏକ ନୂଆ ମୋଡ଼ ଆଣିଥିଲା। କମ୍ ନମ୍ବର ଆସିବା ପରେ ଲୋକଙ୍କ ଅପମାନ ତାଙ୍କୁ ଆହୁରି ପରିଶ୍ରମ କରିବାକୁ ପ୍ରେରଣା ଦେଇଥିଲା। ସେ ନିଜ ଯୋଗ୍ୟତା ପ୍ରମାଣ କରିବାକୁ ଦୃଢ଼ ସଂକଳ୍ପ ନେଇଥିଲେ।
ଘରର ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ଭଲ ନଥିଲେ ମଧ୍ୟ ମୋଇନ ଫିଜିକ୍ସ, କେମିଷ୍ଟ୍ରି ଓ ମ୍ୟାଥ୍ ପାଇଁ ଟ୍ୟୁସନ୍ ନେବାକୁ ଚାହିଁଥିଲେ। ଟଙ୍କାର ଅଭାବ ଯୋଗୁଁ ବାପା ସେଥିପାଇଁ ରାଜି ହୋଇନଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ମା’ ନିଜ ସଞ୍ଚୟ ଟଙ୍କାରୁ ପୁଅକୁ ସହଯୋଗ କରିଥିଲେ।
ଏହା ପରେ ମୋଇନ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ପ୍ରତିଦିନ ୧୦ରୁ ୧୨ ଘଣ୍ଟା ପଢ଼ି ସେ ନିଜ ଶ୍ରେଣୀରେ ଶୀର୍ଷ ସ୍ଥାନ ହାସଲ କରିଥିଲେ। ଏହି ସଫଳତା ତାଙ୍କ ମନରେ ନୂଆ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ଭରି ଦେଇଥିଲା।
ପାଠପଢ଼ା ଶେଷ ପରେ ମୋଇନଙ୍କ ସ୍ୱପ୍ନ ଥିଲା କ୍ରିକେଟର ହେବା। ଏଥିପାଇଁ ସେ ମୁରାଦାବାଦର ସରକାରୀ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ନାମ ଲେଖାଇଥିଲେ। ପ୍ରତିଦିନ କ୍ରିକେଟ୍ ଟ୍ରେନିଂ ପାଇଁ ସେ ୩୦ରୁ ୩୫ କିଲୋମିଟର ଯାତ୍ରା କରୁଥିଲେ।
କିନ୍ତୁ ଆର୍ଥିକ ସମସ୍ୟା ଓ କ୍ରିକେଟ୍ ଟ୍ରେନିଂ ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ମହଙ୍ଗା ସାମଗ୍ରୀ କିଣିବାରେ ଅସୁବିଧା ହେବାରୁ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି ରାସ୍ତା କଷ୍ଟକର ହୋଇପଡ଼ିଥିଲା। ଏହି ସମୟରେ ସେ ଗାଁରେ ଏକ ସାଇବର କାଫେ ମଧ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ପରେ ସେ ବୁଝିପାରିଥିଲେ ଯେ, କ୍ରିକେଟର ହେବାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ସହଜ ନୁହେଁ।
ଏହା ପରେ ମୋଇନଙ୍କ ମନରେ ସିଭିଲ୍ ସର୍ଭିସରେ ଯିବାର ଇଚ୍ଛା ଆହୁରି ବଢ଼ିଥିଲା। ସେ ନିଜ ଲକ୍ଷ୍ୟ ବଦଳାଇ UPSC ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ନେବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲେ।
ନିଜ ସ୍ୱପ୍ନ ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ମୋଇନ ଦୋକାନ ଉପରେ ଋଣ ନେଇ କିଛି ଟଙ୍କା ଯୋଗାଡ଼ କରିଥିଲେ ଏବଂ UPSC ପ୍ରସ୍ତୁତି ପାଇଁ ଦିଲ୍ଲୀ ଯାଇଥିଲେ।
ଦିଲ୍ଲୀ ଆସିବାର ଦେଢ଼ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ତାଙ୍କର ସମସ୍ତ ଟଙ୍କା ଶେଷ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ତଥାପି ସେ ହାର ମାନିନଥିଲେ ଏବଂ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଜାରି ରଖିଥିଲେ।
ସେ UPSC ପରୀକ୍ଷା ଦେଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଥମ କିଛି ପ୍ରୟାସରେ ସଫଳତା ମିଳିନଥିଲା। ଲଗାତାର ୩ ଥର ବିଫଳ ହେବା ପରେ ମଧ୍ୟ ସେ ନିଜ ଲକ୍ଷ୍ୟରୁ ଦୂରେଇ ଯାଇନଥିଲେ। ଏହି ସମୟରେ ସମ୍ପର୍କୀୟ ଓ ଅନ୍ୟ ଲୋକଙ୍କ ତାନା ମଧ୍ୟ ଶୁଣିବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା। ଅନେକ ଲୋକ ତାଙ୍କୁ ମଜୁରି କାମ କରିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଥିଲେ।
ମୋଇନ ସମାଜର କଥାକୁ ଅଣଦେଖା କରି ନିଜକୁ ସୁଧାରିବା ଏବଂ ନିଜ ଭାଗ୍ୟ ନିଜେ ଲେଖିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲେ। ଚତୁର୍ଥ ପ୍ରୟାସ ପାଇଁ ସେ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କରିଥିଲେ ଏବଂ ପୂର୍ବ ଭୁଲଗୁଡ଼ିକୁ ସୁଧାରି ଆଗକୁ ବଢ଼ିଥିଲେ।
୨୦୨୨ ମସିହାର UPSC ପ୍ରୟାସରେ ସେ ପ୍ରଥମେ ପ୍ରିଲିମ୍ସ ପରୀକ୍ଷାରେ ସଫଳ ହୋଇଥିଲେ। ଏହା ପରେ ସେ ମେନ୍ସ ପରୀକ୍ଷା ମଧ୍ୟ ପାସ୍ କରିଥିଲେ। ଏଥିରୁ ତାଙ୍କ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ବଢ଼ିଥିଲା ଏବଂ ସେ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ।
ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁରେ ମୋଇନ ୧୮୭ ନମ୍ବର ହାସଲ କରିଥିଲେ। UPSC ପରୀକ୍ଷାରେ ୨୯୬ ରାଙ୍କ୍ ହାସଲ କରି ସେ ନିଜ ସ୍ୱପ୍ନକୁ ସାକାର କରିଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ତାନା ଦେଉଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ନିଜ ସଫଳତାରେ ଉତ୍ତର ଦେଇଥିଲେ।
ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋଇନ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ କ୍ୟାଡରର ଜଣେ IAS ଅଧିକାରୀ ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ଅଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ସଂଘର୍ଷର କାହାଣୀ ଦେଖାଉଛି ଯେ, ଯଦି ମନରେ ଲଢ଼ିବାର ସାହସ ଥାଏ, ତେବେ କୌଣସି ବାଧା ମଧ୍ୟ ସ୍ୱପ୍ନ ପୂରଣର ରାସ୍ତା ରୋକି ପାରିବ ନାହିଁ।
(ସମସ୍ତ ଫଟୋ କ୍ରେଡିଟ୍- Instagram/moin_ahamd_ias)