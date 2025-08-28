ୟୁରିକ୍ ଏସିଡର ଚିହ୍ନ ବର୍ଣ୍ଣ ଗାୟବ କରିଦେବ ଏହି ସବୁଜ ପତ୍ର; ଏହାକୁ ଚୋବାଇଲେ ହେବ ଚମତ୍କାର, ସ୍ବାଦ ବି ଲାଜବାବ୍
ୟୁରିକ୍ ଏସିଡର ଚିହ୍ନ ବର୍ଣ୍ଣ ଗାୟବ କରିଦେବ ଏହି ସବୁଜ ପତ୍ର । ଏହାର ସ୍ବାଦ ବି ଲାଜବାବ୍ । ଅନେକ ବଡ଼ ବଡ଼ ରୋଗପାଇଁ ଏହା ରାମବାଣ ।
ଓଡ଼ିଶା ଭାସ୍କର: ଆଜିକାଲି ହାଇ ୟୁରିକ ଏସିଡର ସମସ୍ୟା ବହୁତ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି। ଯଦି ଶରୀରରେ ୟୁରିକ ଏସିଡର ପରିମାଣ ବୃଦ୍ଧି ପାଏ, ତେବେ ଏହା ଜଅଣ୍ଟ ବା ଗଣ୍ଠିରେ ଜମା ହେବା ଆରମ୍ଭ କରେ ଏବଂ ଏହା ଯୋଗୁଁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଅସହ୍ୟ ଯନ୍ତ୍ରଣା ହେବାକୁ ଲାଗେ। ଯଦି ୟୁରିକ ଏସିଡର ଲେବଲ ଅତ୍ୟଧିକ ମାତ୍ରାରେ ବଢିଯାଏ, ତେବେ ଏହା କିଡନୀରେ ଷ୍ଟୋନ ଏବଂ କିଡନୀ ଫେଲ୍ୟୁଅର ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ।
ୟୁରିକ ଏସିଡକୁ ଶୀଘ୍ର ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରେ
ଏପରି ପରିସ୍ଥିତିରେ, ଏହାକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ଯଦି ଔଷଧ ସହିତ କିଛି ଦେଶୀ ଜିନିଷ ସେବନ କରାଯାଏ, ତେବେ ୟୁରିକ ଏସିଡକୁ ଶୀଘ୍ର ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରାଯାଇପାରିବ। ଆୟୁର୍ବେଦ ଅନୁସାରେ, ପ୍ରତିଦିନ ପାନ ପତ୍ର ଚୋବାଇବା ଦ୍ୱାରା ୟୁରିକ ଏସିଡକୁ ଶୀଘ୍ର ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରାଯାଇପାରିବ।
ଆମେରିକାର ନ୍ୟାସନାଲ ସେଣ୍ଟର ଫର୍ ବାୟୋଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଇନଫର୍ମେସନ୍ (NCBI)ର ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ପାନ ପତ୍ର ଅନେକ ଔଷଧୀୟ ଗୁଣରେ ଭରପୂର ଏବଂ ଏହାକୁ ଚୋବାଇବା ଦ୍ଵାରା ୟୁରିକ ଏସିଡ୍ ସ୍ତର ହ୍ରାସ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ ମିଳିପାରେ। ପାନ ପତ୍ରରେ ଆଣ୍ଟିଅକ୍ସିଡାଣ୍ଟ ଏବଂ ଆଣ୍ଟି-ଇନ୍ଫ୍ଲାମେଟରୀ ଗୁଣ ରହିଛି, ଯାହା ଶରୀରରେ ଜମା ହୋଇଥିବା ବିଷାକ୍ତ ଉପାଦାନଗୁଡ଼ିକୁ ବାହାର କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରେ।
ଗଣ୍ଠିବାତରୁ ମୁକ୍ତି ଦିଏ
ପାନ ପତ୍ର ଚୋବାଇବା ଦ୍ୱାରା ଶରୀରର ପାଚନ କ୍ରିୟା ଉନ୍ନତ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ୟୁରିକ ଏସିଡ୍ ସ୍ତରକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ଅନେକ ଗବେଷଣାରେ, ପାନ ପତ୍ରରେ ଆଣ୍ଟି-ହାଇପର୍ୟୁରିସେମିକ୍ ଗୁଣ ମିଳିଛି, ଯାହା ଗଣ୍ଠିବାତ ହେବାର ଆଶଙ୍କା ମଧ୍ୟ କମାଇପାରେ।
ହଜମ କରାଏ, କୋଷ୍ଠକାଠିନ୍ୟ ଗ୍ୟାଷ୍ଟ୍ରିକ୍ ସମସ୍ୟା ଦୂର କରେ
ପାନ ପତ୍ର ଚୋବାଇବାର ଅନେକ ଲାଭ ଅଛି ଏବଂ ଏହି ପତ୍ରକୁ ଆୟୁର୍ବେଦରେ ଅନେକ ସମସ୍ୟାରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇବା ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଛି। ପାନ ପତ୍ରରେ ଆଣ୍ଟିଅକ୍ସିଡାଣ୍ଟ, ଆଣ୍ଟିବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆଲ୍ ଏବଂ ଆଣ୍ଟିଫଙ୍ଗାଲ୍ ଗୁଣ ଅଛି। ଏହି ପତ୍ର ପାଚନ କ୍ରିୟାକୁ ଉନ୍ନତ କରିବାରେ, କୋଷ୍ଠକାଠିନ୍ୟ ଦୂର କରିବାରେ ଏବଂ ଗ୍ୟାଷ୍ଟ୍ରିକ୍ ସମସ୍ୟା କମ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରେ।
ଦାନ୍ତକୁ ସୁସ୍ଥ ରଖେ
ପାନ ପତ୍ର ଚୋବାଇବା ଦ୍ୱାରା ପାଟିରେ ଲାଳ ଉତ୍ପାଦନ ବୃଦ୍ଧି ପାଏ, ଯାହା ପାଚନ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ଉନ୍ନତ କରେ। ପାନ ପତ୍ର ଚୋବାଇବା ମାଉଥ୍ ଫ୍ରେସନର୍ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରେ, ଯାହା ପାଟିର ଦୁର୍ଗନ୍ଧ କମ କରେ ଏବଂ ଦାନ୍ତକୁ ସୁସ୍ଥ ରଖେ।
ଶରୀରର ଫୁଲା ଏବଂ ଯନ୍ତ୍ରଣା କମ କରେ
ପାନ ପତ୍ରରେ ଉପସ୍ଥିତ ଭିଟାମିନ୍ ସି, କ୍ୟାଲସିୟମ ଏବଂ ଆଇରନ ଭଳି ପୁଷ୍ଟିକର ତତ୍ତ୍ୱ ଶରୀରକୁ ଆବଶ୍ୟକ ଶକ୍ତି ଯୋଗାଇଥାଏ। ପାନ ପତ୍ର ଖାଇବା ଦ୍ୱାରା ଶରୀରର ଫୁଲା ଏବଂ ଯନ୍ତ୍ରଣା କମ ହୋଇପାରିବ, କାରଣ ଏଥିରେ ପ୍ରାକୃତିକ ଆଣ୍ଟି-ଇନ୍ଫ୍ଲାମେଟରୀ ଗୁଣ ରହିଛି।
ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ପାନ ପତ୍ର କେତେକ ସମୟରେ ମୁଖ ଘା ଏବଂ ଅଲସର ଭଲ କରିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ। ତଥାପି, ପାନରେ ତମାଖୁ ଏବଂ ଚୂନ ମିଶ୍ରିତ ଚୋବାଇବା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ ବହୁତ କ୍ଷତିକାରକ ହୋଇପାରେ। ଯଦି ଆପଣ କେବଳ ପାନ ପତ୍ର ଚୋବାଇ ଦିଅନ୍ତି, ତେବେ ଏହା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ ଅଧିକ ଲାଭଦାୟକ ହେବ। ଏହି ପତ୍ର ଖାଇବା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣ ଆୟୁର୍ବେଦିକ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ସହିତ ପରାମର୍ଶ କରିପାରିବେ।