ସାଧାରଣ ସମସ୍ୟା ନୁହେଁ ପରିସ୍ରାରେ ଫେଣ! ଆପଣଙ୍କୁ ହୋଇପାରେ ଗମ୍ଭୀର ରୋଗ
ଜାଣନ୍ତୁ ଏହାପଛର କାରଣ । କେଉଁ ରୋଗ ହେବାର ରହିଛି ଆଶଙ୍କା ।
ଓଡିଶା ଭାସ୍କର: ଆମେ ପ୍ରାୟତଃ ପାଣିରେ ସାବୁନ ମିଶାଇ ଫେଣ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଥିବାର ଦେଖିଥାଉ, କିନ୍ତୁ କୌଣସି କାରଣ ବିନା ପରିସ୍ରାରେ ଫେଣ ସୃଷ୍ଟି ହେଲେ ଏହା ସ୍ୱାଭାବିକ ନୁହେଁ। ଏହି ଲକ୍ଷଣ ପ୍ରଥମେ ସାମାନ୍ୟ ମନେ ହୋଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ଏହା ଶରୀର ଭିତରେ ଏକ ଗମ୍ଭୀର ରୋଗର ଲକ୍ଷଣ ହୋଇପାରେ।
ପରିସ୍ରାରେ ପ୍ରୋଟିନର ପରିମାଣ ଅସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଲେ ଫେଣିଆ ପରିସ୍ରା ପ୍ରାୟତଃ ଦେଖାଯାଏ, ଯାହାକୁ ଡାକ୍ତରୀ ଭାଷାରେ ପ୍ରୋଟିନୁରିଆ କୁହାଯାଏ।
ଡାକ୍ତରଙ୍କ ମତରେ ଯଦି ପରିସ୍ରାରେ ବାରମ୍ବାର କିମ୍ବା ଲଗାତାର ଫେଣ ହୁଏ, ତେବେ ଏହାକୁ ହାଲୁକା ଭାବରେ ନିଆଯିବା ଉଚିତ୍ ନୁହେଁ। ଏହା ଶରୀରରେ କିଛି ଗମ୍ଭୀର ସମସ୍ୟାର ଲକ୍ଷଣ ହୋଇପାରେ, ବିଶେଷକରି କିଡନୀ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ସମସ୍ୟା।
କିଡନୀ ରୋଗ
ଯେତେବେଳେ କିଡନୀ ପ୍ରୋଟିନକୁ ଠିକ୍ ଭାବରେ ଫିଲ୍ଟର କରିପାରେ ନାହିଁ, ଏହା ପରିସ୍ରାରେ ବାହାରକୁ ଆସିବା ଆରମ୍ଭ କରେ ଏବଂ ଫେଣ ସୃଷ୍ଟି କରେ
ଡିହାଇଡ୍ରେସନ୍
ଶରୀରରେ ପାଣିର ଅଭାବ ପରିସ୍ରା ଘନ କରିଥାଏ ଏବଂ ଏଥିରେ ଫେଣ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ବୃଦ୍ଧି ପାଏ
UTI ର ସମସ୍ୟା
ସଂକ୍ରମଣ ଯୋଗୁଁ ମଧ୍ୟ ପରିସ୍ରା ଏବଂ ଫେଣରେ ଅସ୍ୱାଭାବିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇପାରେ
ଡାଇବେଟିସ୍ ଏବଂ ଉଚ୍ଚ ରକ୍ତଚାପ
ଏହି ରୋଗଗୁଡ଼ିକ କିଡନୀ ଉପରେ ଚାପ ପକାଇଥାଏ ଏବଂ ଫେଣ ପରିସ୍ରା ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ
ପରୀକ୍ଷା
ଯଦି ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ପରିସ୍ରାରେ ବାରମ୍ବାର ଫେଣ ଆସୁଥିବା ଲକ୍ଷ୍ୟ କରନ୍ତି ଏବଂ ଏହା ଅନେକ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିଥାଏ, ତେବେ ତୁରନ୍ତ ଆପଣଙ୍କ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କରନ୍ତୁ।
ଡାକ୍ତରମାନେ ସାଧାରଣତଃ ପରିସ୍ରା ପରୀକ୍ଷା, ରକ୍ତ ପରୀକ୍ଷା ଏବଂ ବୃକକ୍ କାର୍ଯ୍ୟ ପରୀକ୍ଷା କରିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଅନ୍ତି। ଏହି ପରୀକ୍ଷାଗୁଡ଼ିକ ଦର୍ଶାଏ ଯେ ଫେଣ ଆସିବାର କାରଣ ସ୍ୱାଭାବିକ କିମ୍ବା କୌଣସି ଗୁରୁତର ରୋଗର ଆରମ୍ଭ।
ଉଦ୍ଧାର ପଦକ୍ଷେପ
ପ୍ରାପ୍ତ ପାଣି ପିଅନ୍ତୁ – ଡିହାଇଡ୍ରେସନକୁ ଏଡାଇବା ପାଇଁ ସାରା ଦିନ 7-8 ଗ୍ଲାସ ପାଣି ପିଅନ୍ତୁ
ଲୁଣ ଏବଂ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୃତ ଖାଦ୍ୟ ହ୍ରାସ କରନ୍ତୁ – ଅତ୍ୟଧିକ ଲୁଣ ବୃକକ୍ ଉପରେ ଚାପ ପକାଇଥାଏ
ରକ୍ତଚାପ ଏବଂ ଶର୍କରାକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ରଖନ୍ତୁ – ନିୟମିତ ଯାଞ୍ଚ କରନ୍ତୁ
ସନ୍ତୁଳିତ ଖାଦ୍ୟ ଖାଆନ୍ତୁ – ଡାକ୍ତରଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ଅନୁଯାୟୀ ପ୍ରୋଟିନ୍ ପରିମାଣ ନିଅନ୍ତୁ, ବିଶେଷକରି ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ବୃକକ୍ ସମସ୍ୟା ଅଛି
ଫେଣାଯୁକ୍ତ ପରିସ୍ରାକୁ କେବଳ ଏକ ଛୋଟ ଲକ୍ଷଣ ଭାବରେ ଅଣଦେଖା କରିବା ଏକ ବଡ଼ ଭୁଲ। ଏହା ପ୍ରାୟତଃ ବୃକକ୍ କ୍ଷତି, ଯକୃତ ରୋଗ କିମ୍ବା ମେଟାବୋଲିକ୍ ବ୍ୟାଧିର ଏକ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଲକ୍ଷଣ। ସମୟୋଚିତ ପରୀକ୍ଷା ଏବଂ ଚିକିତ୍ସା ଦ୍ୱାରା ଗମ୍ଭୀର ରୋଗକୁ ଏଡାଯାଇପାରିବ।