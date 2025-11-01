ପାଣି ପିଉ ପିଉ ଲାଗୁଛି କି ପରିସ୍ରା… ଶରୀରରେ ହୋଇପାରେ ଏହି ଅସୁବିଧା, ଦେଉଛି ବଡ଼ ସଙ୍କେତ

ବାରମ୍ୱାର ପରିସ୍ରା ଲାଗୁଥିଲେ ସାବଧାନ!

By Subhasmita Das

ଓଡିଶାଭାସ୍କର: ଆପଣ ପାଣି ପିଇବା ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ପରିସ୍ରା ଲାଗୁଛି କି, ତେବେ ଏହାକୁ ହାଲୁକାରେ ନେବାର ଭୁଲ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ।  ଏହା କେବଳ ଜଳୀୟ ଅଂଶ ସମ୍ପର୍କରେ ନୁହେଁ ବରଂ ଏହା ଏକ ଗମ୍ଭୀର ରୋଗର ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଲକ୍ଷଣ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ।

କେତେକ ସମୟରେ ଏହି ସମସ୍ୟା କେବଳ ଅଳ୍ପ ସମୟ ପାଇଁ ରହିଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଯଦି ଏହା ଏକ ଦୈନନ୍ଦିନ ଅଭ୍ୟାସରେ ପରିଣତ ହୁଏ, ତେବେ ଏହା ଶରୀରରେ ଅସନ୍ତୁଳନକୁ ସୂଚିତ କରେ।

ଡାକ୍ତରମାନେ କୁହନ୍ତି ଯେ ଯଦି ପାଣି ପିଇବା ପରେ ବାରମ୍ବାର ପରିସ୍ରା କରିବାର ସମସ୍ୟା ଲାଗି ରହେ, ତେବେ ଏହାର ପରୀକ୍ଷା କରାଇବା ଆବଶ୍ୟକ।

ତେଣୁ, ଆସନ୍ତୁ ଆଜି ଆମେ ଜାଣିବା ଯେ ପାଣି ପିଇବା ପରେ ତୁରନ୍ତ ପରିସ୍ରା କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହେଲେ ଶରୀରରେ କ’ଣ ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦେଇପାରେ।

ଅତ୍ୟଧିକ ପାଣି ପିଇବା:

ଯଦି ଆପଣ ଦିନସାରା ଆବଶ୍ୟକତାଠାରୁ ଅଧିକ ପାଣି ପିଅନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ଶରୀର ଅତିରିକ୍ତ ତରଳ ପଦାର୍ଥ ବାହାର କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରେ। ଯଦି ଆପଣ ଦିନକୁ ୩ ଲିଟରରୁ ଅଧିକ ପାଣି ପିଅନ୍ତି, ତେବେ ବାରମ୍ବାର ପରିସ୍ରା ହେବା ସ୍ୱାଭାବିକ।

କିନ୍ତୁ, ଯଦି ଆପଣ ଅଳ୍ପ ପାଣି ପିଇବା ପରେ ମଧ୍ୟ ପରିସ୍ରା ଲାଗେ, ତେବେ ଏହା ଚିନ୍ତାର କାରଣ ହୋଇପାରେ। ଚା, କଫି ଏବଂ ଥଣ୍ଡା ପାନୀୟରେ ଥିବା କ୍ୟାଫିନ୍ ପ୍ରାୟତଃ ଏକ ମୂତ୍ରବର୍ଦ୍ଧକ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରେ, ଯାହା ପରିସ୍ରା ଉତ୍ପାଦନକୁ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରେ। ଏହା କିଛି ଲୋକଙ୍କୁ ବାରମ୍ବାର ପରିସ୍ରା ହେବାର ମଧ୍ୟ କାରଣ ହୋଇପାରେ।

ଅତ୍ୟଧିକ ସକ୍ରିୟ ମୂତ୍ରାଶୟ:

ଅତ୍ୟଧିକ ସକ୍ରିୟ ମୂତ୍ରାଶୟ ଏକ ଅବସ୍ଥା ଯାହା ମୂତ୍ରାଶୟ ମାଂସପେଶୀ ଅତ୍ୟଧିକ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ହୋଇଗଲେ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ। ଏହା ଅଳ୍ପ ପରିମାଣର ପରିସ୍ରା ସହିତ ମଧ୍ୟ ବାରମ୍ୱାର ଶୌଚାଳୟ ଯିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହୁଏ।

ଯଦି ଆପଣ ଏହା ଅନେକ ଦିନ ଧରି ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ସହିତ ପରାମର୍ଶ କରିବା ଉଚିତ।

ଏହା ମଧୁମେହର ଲକ୍ଷଣ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ:

ବାରମ୍ବାର ପରିସ୍ରା ହେବା ମଧୁମେହର ଏକ ସାଧାରଣ ଲକ୍ଷଣ। ରକ୍ତରେ ଶର୍କରା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବା ଦ୍ଵାରା ଶରୀର ପରିସ୍ରା ମାଧ୍ୟମରେ ଅତିରିକ୍ତ ଗ୍ଲୁକୋଜ୍ ବାହାର କରିଦିଏ, ଯାହା ପରିସ୍ରା ଉତ୍ପାଦନ ପରିମାଣକୁ ବୃଦ୍ଧି କରେ। ଯଦି ଏହା ସହିତ ତୃଷା କିମ୍ବା ଥକ୍କାପଣ ବୃଦ୍ଧି ପାଏ, ତେବେ ଏହା ମଧୁମେହର ଲକ୍ଷଣ ହୋଇପାରେ।

ମୂତ୍ରନଳୀ ସଂକ୍ରମଣ:

ମହିଳାମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମୂତ୍ରନଳୀ ସଂକ୍ରମଣ ଅଧିକ ଦେଖାଯାଏ। ଏହି ଅବସ୍ଥାରେ, ସଂକ୍ରମଣ ଯୋଗୁଁ ମୂତ୍ରାଶୟ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ହୋଇଯାଏ ଏବଂ ସାମାନ୍ୟ ଚାପ ମଧ୍ୟ ପରିସ୍ରା କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ସୃଷ୍ଟି କରେ। ଯଦି ଆପଣ ଜଳାପୋଡ଼ା, ଯନ୍ତ୍ରଣା କିମ୍ବା ଦୁର୍ଗନ୍ଧଯୁକ୍ତ ପରିସ୍ରା ଭଳି ଲକ୍ଷଣ ଅନୁଭବ କରନ୍ତି, ତେବେ ତୁରନ୍ତ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ସହିତ ପରାମର୍ଶ କରନ୍ତୁ।

କିଡନୀରେ ସମସ୍ୟା ହୋଇପାରେ:

କେତେବେଳେ କିଡ୍‌ନି ଷ୍ଟୋନ ଯୋଗୁଁ ବାରମ୍ବାର ପରିସ୍ରା ହୋଇପାରେ। ବିଶେଷକରି ଯଦି ଆପଣ ପରିସ୍ରା କରିବା ସମୟରେ ପେଟର ନିମ୍ନଭାଗରେ ଜଳାପୋଡ଼ା କିମ୍ବା ଯନ୍ତ୍ରଣା ଅନୁଭବ କରନ୍ତି, ତେବେ ଏହା କିଡ୍‌ନି ଷ୍ଟୋନ ଲକ୍ଷଣ ହୋଇପାରେ। ଗାଢ଼ ପରିସ୍ରା କିମ୍ବା ପରିସ୍ରା ପରେ ଆରାମ ନ ମିଳିବା ମଧ୍ୟ ସୂଚାଇଥାଏ ଯେ ଆପଣଙ୍କୁ ପରୀକ୍ଷା କରାଇବା ଉଚିତ।

ବାରମ୍ବାର ପରିସ୍ରା ସମସ୍ୟାରୁ କିପରି ମୁକ୍ତି ପାଇବେ:

ପାଣି ପିଇବାର ତରିକା ସୁଧାରନ୍ତୁ – ଯଦି ଆପଣ ବାରମ୍ବାର ବାନ୍ତି ଅନୁଭବ କରନ୍ତି, ତେବେ ଦିନକୁ ୧.୫ ରୁ ୨ ଲିଟର ପାଣି ପିଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ଧୀରେ ଧୀରେ ଏବଂ ଅଳ୍ପ ପରିମାଣରେ ପିଅନ୍ତୁ।

କ୍ୟାଫିନ ଏବଂ ମସଲାଯୁକ୍ତ ଖାଦ୍ୟ ଠାରୁ ଦୂରରେ ରୁହନ୍ତୁ – ସୀମିତ ପରିମାଣରେ କଫି, ଚା, ମଦ୍ୟପାନ ଏବଂ ସାଇଟ୍ରସ୍ ଫଳ ସେବନ କରନ୍ତୁ।

କେଗେଲ୍ ବ୍ୟାୟାମ କରନ୍ତୁ – କେଗେଲ୍ ବ୍ୟାୟାମ କରିବା ଦ୍ୱାରା ପେଲଭିକ୍ ଫ୍ଲୋର ମାଂସପେଶୀ ମଜବୁତ ହୁଏ ଏବଂ ପରିସ୍ରା ଉପରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ବୃଦ୍ଧି ପାଏ।

ମୂତ୍ରାଶୟ ତାଲିମ ଅଭ୍ୟାସ କରନ୍ତୁ – ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ପରିସ୍ରା କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରନ୍ତି ସେତେବେଳେ ତୁରନ୍ତ ଯାଆନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କର ମୂତ୍ରାଶୟ କ୍ଷମତା ବୃଦ୍ଧି କରିବା ପାଇଁ ଟିକିଏ ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ।

ଆପଣଙ୍କ ଓଜନ ଏବଂ ଚାପକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରନ୍ତୁ – ସ୍ଥୂଳତା ଏବଂ ଚାପ ମଧ୍ୟ ବାରମ୍ବାର ପରିସ୍ରା ହେବାର ଆଶଙ୍କା ବଢ଼ାଇପାରେ। ତେଣୁ, ଆପଣଙ୍କ ଓଜନ ଏବଂ ଚାପକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ରଖିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ।

