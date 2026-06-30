ବଦଳିଲା ହାର୍ଦ୍ଦିକଙ୍କ ଠିକଣା: ମୁମ୍ବାଇ ଛାଡ଼ିଲେ ଟିମ ଇଣ୍ଡିଆର ଏହି ଅଲରାଉଣ୍ଡର

ବଦଳିଲା ହାର୍ଦ୍ଦିକଙ୍କ ଠିକଣା: ମୁମ୍ବାଇ ଛାଡ଼ିଲେ ଟିମ ଇଣ୍ଡିଆର ଏହି ଅଲରାଉଣ୍ଡର
ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟ୍ ଟିମ୍ର ଅଲରାଉଣ୍ଡର ହାର୍ଦ୍ଦିକ ପାଣ୍ଡ୍ୟା ଅନେକ ସମୟରେ ଆଘାତ ଜନିତ ସମସ୍ୟା ଦେଇ ଗତି କରିଥାନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଟିମ୍ରୁ ବାଦ ପଡ଼ିଥାନ୍ତି
ମୁମ୍ବାଇ: ମୁମ୍ବାଇ ଛାଡ଼ିଲେ ହାର୍ଦ୍ଦିକ ପାଣ୍ଡ୍ୟା। ସେ ନିଜର ନୂଆ ଠିକଣା ବାଙ୍ଗାଲୁରୁକୁ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଏହା ଅର୍ଥ ନୁହେଁ, ସେ କ୍ରିକେଟ୍ ଛାଡ଼ିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ବରଂ ଫିଟ୍ ରହିବା ପାଇଁ ଓ ଅଧିକ କ୍ରିକେଟ ଖେଳିବାକୁ ଏହି ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି। ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ଏହି ଘାତକ ଅଲରାଉଣ୍ଡର ପାଣ୍ଡ୍ୟା ବିସିସିଆଇର ସେଣ୍ଟର ଅଫ୍ ଏକ୍ସିଲେନ୍ସି(ସିଓଇ) ତାଲିମ ଯିବେ। ସେଥିପାଇଁ ସେ ନିଜ ଟିମ୍ ସହିତ ବାଙ୍ଗାରୁଲୁରେ ରହିବେ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି।
ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟ୍ ଟିମ୍ର ଅଲରାଉଣ୍ଡର ହାର୍ଦ୍ଦିକ ପାଣ୍ଡ୍ୟା ଅନେକ ସମୟରେ ଆଘାତ ଜନିତ ସମସ୍ୟା ଦେଇ ଗତି କରିଥାନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଟିମ୍ରୁ ବାଦ ପଡ଼ିଥାନ୍ତି। ନିକଟରେ ଶେଷ ହୋଇଥିବା ଆଇପିଏଲରେ ସେ ଅନେକ ମ୍ୟାଚ ଖେଳିନାହାନ୍ତି। ଆଘାତ କାରଣରୁ ସେ ମ୍ୟାଚ ଖେଳିନଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଏବେ କିନ୍ତୁ ସେ ନିଜକୁ ଫିଟ୍ ରଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଫିଟ୍ନେଓ ଉପରେ କାମ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି।
ହାର୍ଦ୍ଦିକ କାହିଁକି ମୁମ୍ବାଇ ଛାଡ଼ିଲେ?
ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟ୍ ଟିମ୍ର ଅଲରାଉଣ୍ଡର ହାର୍ଦ୍ଦିକ ପାଣ୍ଡ୍ୟାଙ୍କ ଘର ବରୋଦାରେ। କିନ୍ତୁ ସେ ଅନେକ ବର୍ଷ ଧରି ମୁମ୍ବାଇରେ ରହୁଥିଲେ। ସେ ମୁଖ୍ୟତଃ ମୁମ୍ବାଇ ହାଇ ପରଫରମାନ୍ସ କେନ୍ଦ୍ରରେ ତାଲିମ ନେଇଥିଲେ। ହେଲେ ନିଜ ଘର ଲୋୟର ପାରେଲରୁ ତାଲିମ କେନ୍ଦ୍ରକୁ ଦୈନିକ ଯାତାୟାତ କରିବାରେ ସମସ୍ୟା ହେଉଥିଲା।
ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ବେଙ୍ଗାଲୁରୁ ସ୍ଥିତ ସିଓଇରେ ଚିକିତ୍ସା ସେବା, ପୁନରୁଦ୍ଧାର, ଫିଟନେସ୍ ଓ ଦକ୍ଷତା ତାଲିମ ପାଇଁ ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ ସୁବିଧା ପ୍ରଦାନ କରୁଛି। ସବୁକିଛି ଗୋଟିଏ ଛାତ ତଳେ ମିଳୁଥିବାରୁ ସେଠାକୁ ହାର୍ଦ୍ଦିକ ଯିବା ପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି। ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ହାର୍ଦ୍ଦିକ ନିଜ ପାଇଁ ବେଙ୍ଗାଲୁରୁ ଉପକଣ୍ଠରେ ଅର୍ଥାତ ସିଓଇ ନିକଟରେ ଏକ ଘର ଭଡ଼ା ନେଇଛନ୍ତି। ସେଠାରେ ନିଜର କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ସହ ରହୁଛନ୍ତି।
ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟରେ ପ୍ରଥମ ଘଟଣା
ହାର୍ଦ୍ଦିକ ସିଓଇରେ ରହିବା ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟରେ ଇତିହାସରେ ପ୍ରଥମ ଘଟଣା। ପୂର୍ବରୁ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଚୁକ୍ତିବଦ୍ଧ ଖେଳାଳିମାନେ କେବଳ ଆବଶ୍ୟକ ହେଲେ ସିଓଇକୁ ଆସନ୍ତି। ବିଶେଷକରି ଆଘାତ, ଫିଟନେସ୍ ପରୀକ୍ଷା କିମ୍ବା ଜାତୀୟ ଦଳର ଶିବିର ପାଇଁ ଆସିଥାନ୍ତି।
ହେଲେ ହାର୍ଦ୍ଦିକ ଏହି ପରମ୍ପରା ଭାଙ୍ଗିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କର ନିୟମିତ ତାଲିମ, ପୁନରୁଦ୍ଧାର ଓ ଫିଟନେସ୍ କାର୍ୟ୍ୟକ୍ରମ ଏହି କେନ୍ଦ୍ରରୁ ପରିଚାଳିତ ହେବ। ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ହାର୍ଦ୍ଦିକ ଆଗାମୀ ପାଞ୍ଚରୁ ଛଅ ବର୍ଷ ପାଇଁ ଧଳା ବଲ୍ କ୍ରିକେଟ ଖେଳିବାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛନ୍ତି। ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ସେହି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଲକ୍ଷ୍ୟକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ନିଆଯାଇଛି।
ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଦଳ ମଧ୍ୟ ଏଥିରେ ସାମିଲ ହେବ
ସିଓଇରେ ସୁବିଧା ବ୍ୟତୀତ, ହାର୍ଦ୍ଦିକ ତାଙ୍କର ନିଜସ୍ୱ ଫିଜିଓଥେରାପିଷ୍ଟ, ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଶକ୍ତି ଓ କଣ୍ଡିସନିଂ ପ୍ରଶିକ୍ଷକଙ୍କ ସହିତ କାମ କରିବେ। ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ବିସିସିଆଇର ବୈଜ୍ଞାନିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଏବଂ ତାଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସହାୟତା ଦଳ ମିଳିତ ଭାବରେ ତାଙ୍କ ଫିଟନେସ ନିରନ୍ତର ତଦାରଖ କରିବେ।