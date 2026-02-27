ବଢ଼ିଲା ଆମେରିକା-ଇରାନ୍ ଯୁଦ୍ଧ ଆଶଙ୍କା, ମୁତୟନ ହେଲେ ଅଧିକ ସେନା, ଚୀନ ଜାରି କଲା ଆଡଭାଇଜରୀ
ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟରେ ଯୁଦ୍ଧ ଆଶଙ୍କା, ଇସ୍ରାଏଲରୁ ଆମେରିକୀୟ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ବାହାରିବାକୁ ଅନୁମତି
US-Iran War: ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟରେ ବଢ଼ୁଥିବା ଉତ୍ତେଜନା ମଧ୍ୟରେ, ଆମେରିକା ଏବଂ ଇରାନ ମଧ୍ୟରେ ମୁହାଁମୁହିଁ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ଏହି ସମୟରେ, ଇସ୍ରାଏଲରେ ନିୟୋଜିତ ଥିବା ଅଣ-ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକୀୟ ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ପରିବାରକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରିବାକୁ ଆମେରିକା ଅନୁମତି ଦେଇଛି।
ଇସ୍ରାଏଲରେ ଥିବା ଆମେରିକାର ରାଷ୍ଟ୍ରଦୂତ ମାଇକ୍ ହୁକାବି ଦୂତାବାସ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ଏକ ଇମେଲ୍ ପଠାଇ ଇସ୍ରାଏଲ ଛାଡିବାକୁ ଚାହୁଁଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ଆଜି ଏହା କରିବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି। ହୁକାବି କହିଛନ୍ତି ଯେ, ବିମାନ ଟିକେଟର ଚାହିଦା ବଢ଼ିପାରେ, ତେଣୁ ଶୀଘ୍ର ଟିକେଟ ବୁକ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଶୀଘ୍ର ଦେଶ ଛାଡିଦିଅନ୍ତୁ। ସେ ଏହା ମଧ୍ୟ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ଭୟଭୀତ ହେବାର କୌଣସି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ଛାଡିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସେମାନେ ବିଳମ୍ବ କରିବା ଉଚିତ୍ ନୁହେଁ।
ଜଣେ ପ୍ରମୁଖ ଇରାନୀ ଧର୍ମଗୁରୁ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଯଦି ଆମେରିକା ସହିତ ଚାଲିଥିବା ଆଲୋଚନା ବିଫଳ ହୁଏ, ତେବେ ଯୁଦ୍ଧ ହୋଇପାରେ। ଫାର୍ସ ପ୍ରଦେଶରେ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ନେତା ଆୟାତୋଲ୍ଲା ଅଲି ଖାମେନିଙ୍କ ପ୍ରତିନିଧି ଲୁତ୍ଫୋଲ୍ଲାହ ଡେଜକାମ୍ କହିଛନ୍ତି ଯେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଆଲୋଚନା ସକାରାତ୍ମକ ଫଳାଫଳ ପ୍ରଦାନ କରେ ନାହିଁ।
ଯଦି ଆଲୋଚନା ଅନିର୍ଣ୍ଣାୟକ ରହେ, ତେବେ ଯୁଦ୍ଧ ପରବର୍ତ୍ତୀ ବିକଳ୍ପ ହୋଇପାରେ। ସେ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି ଯେ ଇରାନ ଶକ୍ତିର ସ୍ଥିତିରୁ ଆଲୋଚନା କରୁଛି। ଆଲୋଚନା କେବଳ ସେତେବେଳେ ଲାଭଦାୟକ ହୁଏ ଯଦି ଅନ୍ୟ ପକ୍ଷ ବୁଝେ ଯେ ଯୁଦ୍ଧର ଗମ୍ଭୀର ପରିଣାମ ହୋଇପାରେ।
ଆମେରିକାର ଯାତ୍ରା ପରାମର୍ଶକୁ ଅପଡେଟ୍ କରିଛି
ଆମେରିକାର ବୈଦେଶିକ ବିଭାଗ ମଧ୍ୟ ଏହାର ଯାତ୍ରା ପରାମର୍ଶକୁ ଅପଡେଟ୍ କରିଛି। ସୁରକ୍ଷା କାରଣରୁ ଅଣ-ଜରୁରୀକାଳୀନ ଆମେରିକୀୟ କର୍ମଚାରୀ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ପରିବାରକୁ ଇସ୍ରାଏଲ ଛାଡିବାକୁ ଅନୁମତି ଦିଆଯାଇଛି। ଦୂତାବାସ ଜେରୁସାଲେମର ପୁରୁଣା ସହର ଏବଂ ପଶ୍ଚିମ ବ୍ୟାଙ୍କ ପରି କିଛି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଅଞ୍ଚଳକୁ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଯାତ୍ରାକୁ ବିନା ନୋଟିସରେ ପ୍ରତିବନ୍ଧିତ କରିପାରେ।
ଆମେରିକୀୟ ନାଗରିକମାନଙ୍କୁ ଇସ୍ରାଏଲ ଏବଂ ପଶ୍ଚିମ ବ୍ୟାଙ୍କ ଯାତ୍ରା ପୁନଃବିଚାର କରିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଇଛି। ଗାଜା ଯାତ୍ରା ବିରୁଦ୍ଧରେ ଏକ କଡ଼ା ଚେତାବନୀ ଜାରି କରାଯାଇଛି। ଲେବାନିଜ୍ ଏବଂ ସିରିଆ ସୀମାର ୪ କିଲୋମିଟର ଏବଂ ଗାଜା ସୀମାର ୧୧.୩ କିଲୋମିଟର ମଧ୍ୟରେ ଯାତ୍ରା ଏଡାଇବାକୁ ଲୋକଙ୍କୁ କୁହାଯାଇଛି। ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କରିବାକୁ ଏବଂ ଭିଡ଼ ଏବଂ ପ୍ରଦର୍ଶନରୁ ଦୂରେଇ ରହିବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରାଯାଇଛି।
ଚୀନ୍ ନାଗରିକମାନଙ୍କୁ ଇରାନ ଛାଡିବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରାଯାଇଛି
ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ, ଚୀନ୍ ମଧ୍ୟ ଇରାନ ସମ୍ପର୍କରେ ଏକ ପରାମର୍ଶ ଜାରି କରିଛି। ଚୀନ୍ ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ଏବଂ ଇରାନରେ ଥିବା ଏହାର ଦୂତାବାସ ସେମାନଙ୍କ ନାଗରିକମାନଙ୍କୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ଇରାନ ଯାତ୍ରା ନକରିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛି। ଯେଉଁମାନେ ପୂର୍ବରୁ ସେଠାରେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କରିବା ଉଚିତ ଏବଂ ଯଥାଶୀଘ୍ର ସେଠାରୁ ଯିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବା ଉଚିତ।
ଏହା ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ଇରାନ ଏବଂ ପଡ଼ୋଶୀ ଦେଶଗୁଡ଼ିକରେ ଥିବା ଚୀନ୍ ଦୂତାବାସ ଏବଂ କନସୁଲେଟ୍ ବାଣିଜ୍ୟିକ ବିମାନ କିମ୍ବା ସ୍ଥଳପଥ ଦ୍ୱାରା ଛାଡିବାକୁ ଚାହୁଁଥିବା ନାଗରିକମାନଙ୍କୁ ଆବଶ୍ୟକ ସହାୟତା ଯୋଗାଇବେ।