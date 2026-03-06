ଯୁଦ୍ଧ ଭିତରେ ଟ୍ରମ୍ପ ନେଲେ ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି, ଭାରତ ଉପରେ କୋହଳ କଲେ କଟକଣା, ରୁଷ ଠାରୁ ତେଲ କିଣିପାରିବ ଦେଶ
ଯୁଦ୍ଧ ଭିତରେ ଟ୍ରମ୍ପ ନେଲେ ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି, ଭାରତ ଉପରେ କୋହଳ କଲେ କଟକଣା
Donald Trump: ରୁଷ ସମୁଦ୍ରରେ ଫସି ରହିଥିବା ତୈଳ ଜାହାଜଗୁଡ଼ିକୁ ଭାରତକୁ ଫେରାଇ ଆଣିବା ପାଇଁ ଆମେରିକା ଅନୁମତି ପ୍ରଦାନ କରିଛି। ଆସନ୍ତା ୩୦ ଦିନ ପାଇଁ ରୁଷ ଠାରୁ ଭାରତ ତୈଳ କିଣିପାରିବ । ଏନେଇ କଟକଣା କୋହଳ କରିଛନ୍ତି ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ । ଦୁଇଜଣ ବରିଷ୍ଠ ଆମେରିକୀୟ ଅଧିକାରୀ ରଏଟର୍ସଙ୍କୁ ଏନେଇ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ବିଶ୍ୱ ତୈଳ ବଜାର ଉପରେ ଚାପ କମ କରିବ ଏବଂ ଭାରତକୁ ତୈଳ ସଙ୍କଟରୁ କିଛି ଆଶ୍ୱସ୍ତି ଦେବ।
ଭାରତରେ ୨୫ ଦିନର ଅଶୋଧିତ ତୈଳ ଷ୍ଟକ୍ ଅଛି
ଭାରତ ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟରୁ ଯଥେଷ୍ଟ ପରିମାଣର ତେଲ ଆମଦାନୀ କରେ। ଦେଶରେ କେବଳ ୨୫ ଦିନର ଅଶୋଧିତ ତୈଳ ଗଚ୍ଛିତ ଅଛି, ଏବଂ ୪୦% ତେଲ ହର୍ମୁଜ୍ ପ୍ରଣାଳୀ ଦେଇ ଆସେ। ସେଠାରେ ଯେକୌଣସି ସମସ୍ୟା କଷ୍ଟକର ହୋଇପାରେ। ତେଣୁ, ଆମେରିକା ଏହି ରିହାତି ପ୍ରଦାନ କରିଛି। ଆମେରିକା ସରକାର ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ କହିଛନ୍ତି, “ଋଷ ଜଳସୀମାରେ ଫସି ରହିଥିବା ତେଲ ବିକ୍ରୟ ଜାରି ରଖିବା ପାଇଁ ଭାରତକୁ ଅନୁମତି ଦେବା ପାଇଁ ଆମେ ୩୦ ଦିନର ଏକ ଅସ୍ଥାୟୀ ଛାଡ ଜାରି କରିଛୁ।”
୨୦୨୨ ମସିହାରେ ଋଷ-ୟୁକ୍ରେନ ଯୁଦ୍ଧ ଆରମ୍ଭ ହେବା ପରେ ଭାରତ ଋଷ ତୈଳର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କ୍ରେତା ହୋଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ, ଜାନୁଆରୀ ମାସରୁ, ଋଷକୁ ପାଣ୍ଠି ପାଇବାରୁ ରୋକିବା ପାଇଁ ଆମେରିକାର ଚାପ ଯୋଗୁଁ ରିଫାଇନାରୀଗୁଡ଼ିକ କମ୍ କ୍ରୟ କରୁଛନ୍ତି। ଏହି ଛାଡ଼ ଭାରତ ପାଇଁ ୨୫% ଶୁଳ୍କ ଲାଗୁ ହେବାର ଆଶଙ୍କାକୁ ମଧ୍ୟ ଏଡାଇ ଦେଇଛି ଏବଂ ଆମେରିକା ସହିତ ଏକ ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀକାଳୀନ ବାଣିଜ୍ୟ ଚୁକ୍ତିନାମା କରାଇଛି।
ଭାରତର ତୈଳ ବିଶୋଧନାଗାର ପୁନଃସକ୍ରିୟ ହେଲା
ଏବେ, ରାଜ୍ୟର ରିଫାଇନାରୀ କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକ ପୁଣି ସକ୍ରିୟ ହୋଇଛନ୍ତି। ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଅଏଲ୍ କର୍ପୋରେସନ୍, ଭାରତ ପେଟ୍ରୋଲିୟମ୍, ହିନ୍ଦୁସ୍ତାନ ପେଟ୍ରୋଲିୟମ୍, ଏବଂ ମାଙ୍ଗାଲୋର ରିଫାଇନାରୀ ଏବଂ ପେଟ୍ରୋକେମିକାଲ୍ସ ଲିମିଟେଡ୍ ଯଥାଶୀଘ୍ର ରୁଷୀୟ ତେଲ ପାଇବା ପାଇଁ ବ୍ୟବସାୟୀମାନଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରୁଛନ୍ତି। ସୂତ୍ର ଅନୁସାରେ, ଏହି କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରାୟ ୨୦ ନିୟୁତ ବ୍ୟାରେଲ ରୁଷୀୟ ତେଲ କିଣି ସାରିଛନ୍ତି।
କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକ ତେଲ ଅଣୁ ପାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି
ନଭେମ୍ବର ପରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଏଚ୍ପିସିଏଲ୍ ଏବଂ ଏମଆରପିଏଲ୍ ରୁଷୀୟ ତୈଳର ଡେଲିଭରି ନେବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଛନ୍ତି। ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ ଏବେ ମାର୍ଚ୍ଚ ଏବଂ ଏପ୍ରିଲ୍ ଆରମ୍ଭରେ ଦେବାକୁ ଥିବା ଋଷୀୟ ୟୁରାଲ୍ସ ଅଶୋଧିତ ତୈଳକୁ ବ୍ରେଣ୍ଟ ଅପେକ୍ଷା ବ୍ୟାରେଲ ପିଛା ୪-୫ ଡଲାର ଅଧିକ ମୂଲ୍ୟରେ ବିକ୍ରି କରୁଛନ୍ତି। ଫେବୃଆରୀରେ, ସମାନ ତେଲ ବ୍ରେଣ୍ଟ ଅପେକ୍ଷା ୧୩ ଡଲାର ଶସ୍ତା ଥିଲା।
ଜଣେ ବ୍ୟବସାୟୀ କହିଛନ୍ତି, “ଏବେ ଭାରତୀୟ ରିଫାଇନାରୀଗୁଡ଼ିକ କେବଳ ମୂଲ୍ୟ ଦେଖୁନାହାଁନ୍ତି, ସେମାନେ ତେଲ ଅଣୁ ଚାହାଁନ୍ତି। ଉପଲବ୍ଧତା ହେଉଛି ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ସମସ୍ୟା।” ରିଲାଏନ୍ସ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଜ୍ ମଧ୍ୟ ଶୀଘ୍ର ରୁଷୀୟ ତେଲ ସୁରକ୍ଷିତ କରିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବସାୟୀମାନଙ୍କ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କରୁଛି।
ଏହି ଛାଡ଼ କେବଳ ଫସି ରହିଥିବା କାର୍ଗୋ ପାଇଁ ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ, ଏବଂ ୩୦ ଦିନ ପରେ କ’ଣ ହେବ ତାହା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସ୍ପଷ୍ଟ ନୁହେଁ। ତଥାପି, ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ, ଭାରତୀୟ ରିଫାଇନାରୀଗୁଡ଼ିକୁ କିଛି ଆଶ୍ୱସ୍ତି ମିଳିଛି, ଏବଂ ରୁଷୀୟ ତୈଳ ଆଗମନ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାର ଆଶା କରାଯାଉଛି।