ଆମେରିକାର ହର୍ମୁଜ୍ ଜଳପଥ ଦେଇ ଯାଉଥିବା ଜାହାଜ ଉପରେ ୨୦% ଟ୍ୟାକ୍ସ ଲାଗୁ ଘୋଷଣା: ଇରାନ କହିଲା- ‘ଟ୍ରମ୍ପ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଠିକ୍…’

:ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ହୋର୍ମୁଜ୍ ଜଳପଥ ଦେଇ ଯାଉଥିବା ବାଣିଜ୍ୟିକ ଜାହାଜ ଉପରେ ୨୦% ଟୋଲ୍ ଟ୍ୟାକ୍ସ ବସାଇବାକୁ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି, ଯାହା ଉପରେ ଏବେ ଇରାନର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି।

By Priyanka Das

US-Iran Clash :ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ହୋର୍ମୁଜ୍ ଜଳପଥ ଦେଇ ଯାଉଥିବା ବାଣିଜ୍ୟିକ ଜାହାଜ ଉପରେ ୨୦% ଟୋଲ୍ ଟ୍ୟାକ୍ସ ବସାଇବାକୁ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି, ଯାହା ଉପରେ ଏବେ ଇରାନର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ଇରାନର ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରୀ ସୟଦ ଅବାସ ଅରାଘଚି ଏହା ଉପରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖି କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଏହା ବହୁତ ଅଧିକ। ସେ କହିଛନ୍ତି, “ଆମେ ନିରପେକ୍ଷ ରହିବୁ।”

ଇରାନ ଏହି ଘୋଷଣାକୁ କଡ଼ା ଭାବରେ ବିରୋଧ କରିଛି। ଅରାଘଚି କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏହି ସମୁଦ୍ର ପଥର ପ୍ରକୃତ ସୁରକ୍ଷାକର୍ମୀ ଆମେରିକା ନୁହେଁ, ବରଂ ଇରାନ। ଅରାଘଚି ‘ଏକ୍ସ’ (X) ରେ ଲେଖିଛନ୍ତି, “ଆମେରିକାର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଠିକ୍ କହୁଛନ୍ତି, ଯିଏ ହୋର୍ମୁଜ୍ ଜଳପଥରେ ବାଣିଜ୍ୟିକ ଜାହାଜଗୁଡ଼ିକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ରାସ୍ତା ଦିଏ, ତାକୁ ଏହି ସେବା ପାଇଁ ଫିସ୍ ମିଳିବା ଉଚିତ୍। ଇରାନ ସର୍ବଦା ହୋର୍ମୁଜ୍ ଜଳପଥର ସୁରକ୍ଷାକର୍ମୀ ରହିଆସିଛି ଏବଂ ସର୍ବଦା ରହିବ।”

ଅରାଘଚି ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ପ୍ରସ୍ତାବିତ ୨୦% ଟୋଲ୍ ଟ୍ୟାକ୍ସକୁ ସମାଲୋଚନା କରି କହିଛନ୍ତି, “୨୦% ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବହୁତ ଅଧିକ। ଆମେ ଏହି ମାମଲାରେ ନିରପେକ୍ଷ ରହିବୁ।”

ଆହୁରି ପଢନ୍ତୁ

୬ଟି ସହରରେ ୫ ଘଣ୍ଟା ଧରି ବର୍ଷିଲା…

ହାଫିଜ ସଇଦଙ୍କ ଅନୁପସ୍ଥିତିରେ ଭାରତରେ ବସିବ…

ଟ୍ରମ୍ପ କ’ଣ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ? ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଟ୍ରମ୍ପ ହୋର୍ମୁଜ୍ ଜଳପଥର ସୁରକ୍ଷାକୁ ନେଇ ନିଜର ଯୋଜନା ଶେୟାର କରି ଲେଖିଥିଲେ, “ଆମେରିକାକୁ ଏବେଠାରୁ ହୋର୍ମୁଜ୍ ଜଳପଥର ସୁରକ୍ଷାକର୍ମୀ କୁହାଯିବ। କିନ୍ତୁ ନିରପେକ୍ଷତା ପାଇଁ, ଏହି ଅସ୍ଥିର ଅଞ୍ଚଳରେ ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରିବା ପାଇଁ ହେଉଥିବା ସମସ୍ତ ଖର୍ଚ୍ଚ ଭରଣା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏବଂ ଏଥିପାଇଁ ସମସ୍ତ ଜାହାଜ ଉପରେ ୨୦% ଟ୍ୟାକ୍ସ ଲାଗୁ କରାଯିବ। ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟା ତୁରନ୍ତ ଆରମ୍ଭ ହେବ।”

ସେଣ୍ଟକମ୍ (CENTCOM) ର ଘୋଷଣା: ଟ୍ରମ୍ପ ଏହି ଘୋଷଣା ଇରାନର IRGC ଦ୍ୱାରା ହୋର୍ମୁଜ୍ ବନ୍ଦ କରିବା ଘୋଷଣା ପରେ କରିଛନ୍ତି। ଆମେରିକୀୟ ସେନା କହିଛି ଯେ, “୧୪ ଜୁଲାଇ ସନ୍ଧ୍ୟା ୪ଟାରୁ ଇରାନ ବନ୍ଦରଗୁଡ଼ିକରେ ଆସୁଥିବା ଏବଂ ଯାଉଥିବା ସାମୁଦ୍ରିକ ଟ୍ରାଫିକର ନାକେବନ୍ଦୀ ପୁନର୍ବାର ଆରମ୍ଭ ହେବ।” ଆମେରିକାର କେନ୍ଦ୍ରୀୟ କମାଣ୍ଡ (CENTCOM) ନାବିକମାନଙ୍କୁ ସତର୍କ ରହିବାକୁ ଏବଂ ଆବଶ୍ୟକ ସମୟରେ ଆମେରିକୀୟ ନୌସେନା ସହ ଯୋଗାଯୋଗ କରିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛି।

ଇରାନ ଏବଂ ଆମେରିକା ମଧ୍ୟରେ MoU ଶେଷ: ଟ୍ରମ୍ପ ଇରାନ ଗତ ମାସରେ ହୋଇଥିବା ଶାନ୍ତି ବୁଝାମଣା (MoU) ଆଧାରରେ ହୋର୍ମୁଜ୍‌ରେ ଟ୍ରାଫିକ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ୍ ଏବଂ ଟ୍ୟାକ୍ସ ଆଦାୟ କରିବାର ଅଧିକାର ଦାବି କରୁଥିବାବେଳେ, ଆମେରିକା ଏହାକୁ ଅସ୍ୱୀକାର କରିଛି। ଗତ ସପ୍ତାହରେ ଟ୍ରମ୍ପ କହିଥିଲେ ଯେ, ସେହି ବୁଝାମଣା ଏବେ ଶେଷ ହୋଇଯାଇଛି।

ଉଲ୍ଲେଖଯୋଗ୍ୟ ଯେ, ଏହା ପୂର୍ବରୁ ୧୩ ଅପ୍ରେଲରୁ ୧୮ ଜୁନ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି ଜଳପଥରେ ନାକେବନ୍ଦୀ ଲାଗୁ ଥିଲା, ଯାହା ଏକ ଅନ୍ତରୀଣ ବୁଝାମଣା ପରେ ହଟାଯାଇଥିଲା। ଏବେ ଉଭୟ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ପୁଣି ଥରେ ଉତ୍ତେଜନା ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି।

You might also like More from author
More Stories

୬ଟି ସହରରେ ୫ ଘଣ୍ଟା ଧରି ବର୍ଷିଲା…

ହାଫିଜ ସଇଦଙ୍କ ଅନୁପସ୍ଥିତିରେ ଭାରତରେ ବସିବ…

ଶୋଇବା ସମୟରେ ଅଚାନକ ଆମକୁ ଖସି ପଡ଼ିବା ଭଳି…

ଥଲପତି ବିଜୟଙ୍କ ପୁଅ ଜେସନ ସଞ୍ଜୟଙ୍କ ଡେବ୍ୟୁ…

1 of 30,519