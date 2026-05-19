ଆଖି ପିଛୁଳାକେ ଇରାନକୁ ଧ୍ୱଂସ କରିଦେଇଥାନ୍ତେ ଟ୍ରମ୍ପ! କେଉଁ ୩ଟି ଦେଶ ପାଇଁ ଟଳିଲା ମହାଯୁଦ୍ଧ? ଜାଣନ୍ତୁ ଆଗକୁ କଣ କରିବେ ଟ୍ରମ୍ପ

ଇରାନ ପାଖରେ ପରମାଣୁ ଅସ୍ତ୍ର ରହିବ ନାହିଁ:ଟ୍ରମ୍ପ

By Pragyan Priyadarshini Sahoo

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ସୋମବାର ଏକ ବଡ଼ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି, ମଙ୍ଗଳବାର (୧୯ ମଇ) ରେ ଇରାନ ଉପରେ ହେବାକୁ ଥିବା ସମ୍ଭାବ୍ୟ ଆକ୍ରମଣକୁ ଅସ୍ଥାୟୀ ଭାବରେ ବନ୍ଦ କରିଛନ୍ତି।

ସାଉଦି ଆରବ, ସଂଯୁକ୍ତ ଆରବ ଏମିରେଟ୍ସ (ୟୁଏଇ) ଏବଂ କାତାରର ଶୀର୍ଷ ନେତାମାନଙ୍କ ଆବେଦନ ପରେ ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି। ଟ୍ରମ୍ପ ସୂଚିତ କରିଛନ୍ତି ଯେ ଉପସାଗରୀୟ ନେତାମାନେ ତାଙ୍କୁ ଆଶ୍ୱାସନା ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ଇରାନ ସହିତ ଏକ “ବଡ଼ ଚୁକ୍ତି” ସମ୍ଭବ।

ତାଙ୍କ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ, ଟ୍ରୁଥ୍ ସୋସିଆଲରେ ପୋଷ୍ଟ କରି ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଟ୍ରମ୍ପ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ଯେ ସେ ସାଉଦି ଆରବର ଯୁବରାଜ ମହମ୍ମଦ ବିନ୍ ସଲମାନ, ୟୁଏଇ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ମହମ୍ମଦ ବିନ୍ ଜାଏଦ ଏବଂ କାତାରର ଆମୀର ତାମିମ୍ ବିନ୍ ହମାଦ ଅଲ୍ ଥାନିଙ୍କଠାରୁ ବାର୍ତ୍ତା ପାଇଛନ୍ତି, ଯେଉଁଥିରେ ସେ ତାଙ୍କୁ ସାମରିକ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ବନ୍ଦ କରିବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି କାରଣ “ବର୍ତ୍ତମାନ ଇରାନ ସହିତ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗମ୍ଭୀର ଆଲୋଚନା ଚାଲିଛି। ଏହି ନେତାମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ଯେ ଆଲୋଚନା ମାଧ୍ୟମରେ ଏକ ଆପୋଷ ସମାଧାନ ହୋଇପାରିବ ଯାହା ଆମେରିକା ଏବଂ ସମଗ୍ର ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟ ପାଇଁ ଗ୍ରହଣୀୟ।”

“ଆମେ ଏହା ବିଷୟରେ ଇସ୍ରାଏଲକୁ ଜଣାଇଛୁ, ଆମ ସହିତ ଜଡିତ ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟର ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଜଣାଇଛୁ, ଏହା ଏକ ବହୁତ ସକାରାତ୍ମକ ବିକାଶ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଦେଖିବୁ ଏହା କିଛି କରେ କି ନାହିଁ,” ଟ୍ରମ୍ପ କହିଛନ୍ତି। ସେ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି, “ଆମେ ପୂର୍ବରୁ ଏପରି ସମୟ ପାଇଛୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଭାବୁଥିଲୁ ଯେ ଆମେ ଏକ ଚୁକ୍ତିର ବହୁତ ନିକଟତର, କିନ୍ତୁ ଏହା କାମ କରିନଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏବେ ଏହା ଟିକିଏ ଭିନ୍ନ।

ଆମେ ପୂର୍ବରୁ ଏକ ବହୁତ ବଡ଼ ପଦକ୍ଷେପ ଆଡକୁ ଗତି କରୁଥିଲୁ, ଯାହା ମୁଁ ଚାହୁଁ ନଥିଲି, କିନ୍ତୁ ଆମର କୌଣସି ବିକଳ୍ପ ନାହିଁ କାରଣ ଆମେ ଇରାନକୁ ପରମାଣୁ ଅସ୍ତ୍ର ରଖିବାକୁ ଦେଇପାରିବୁ ନାହିଁ।”

ଟ୍ରମ୍ପ ପୁନରାବୃତ୍ତି କରିଛନ୍ତି ଯେ ଯେକୌଣସି ନୂତନ ଚୁକ୍ତିର ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସର୍ତ୍ତ ହେଉଛି ଇରାନ କେବେବି ପରମାଣୁ ଅସ୍ତ୍ର ହାସଲ କରିବ ନାହିଁ। ସେ କହିଛନ୍ତି, “ମୁଁ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ସଚିବ ପିଟ୍ ହେଗସେଥ୍ ଏବଂ ଯୁଗ୍ମ ମୁଖ୍ୟ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଜେନେରାଲ ଡାନିଏଲ୍ କେନ୍‌ଙ୍କୁ ଆସନ୍ତାକାଲି ହେବାକୁ ଥିବା ଆକ୍ରମଣକୁ ସ୍ଥଗିତ ରଖିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛି। ତଥାପି, ଆମର ସେନା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଏବଂ ଆଲୋଚନା ବିଫଳ ହେଲେ ଆଖି ପିଛୁଳାକେ ଏକ ବଡ଼ ଆକ୍ରମଣ କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ।”

ପାକିସ୍ତାନ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେରିକାକୁ ପଠାଯାଇଥିବା ଇରାନର ନୂତନ ୧୪-ସୂତ୍ରୀ ପ୍ରସ୍ତାବ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ନୁହେଁ ବୋଲି ରିପୋର୍ଟ ପ୍ରକାଶ ପାଇବାର କିଛି ଘଣ୍ଟା ପରେ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ଏହି ବିବୃତ୍ତି ଆସିଛି। ଆମେରିକୀୟ ଅଧିକାରୀମାନେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଯଦି ଇରାନ ତାର ସ୍ଥିତିରେ ଉନ୍ନତି ନ ଆଣେ, ତେବେ ଆମେରିକା “ବୋମା ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା” କରିବା

