ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କୁ ଇରାନର ସିଧା ଚେତାବନୀ: ହର୍ମୁଜକୁ କରିଦେବୁ ଆମେରିକା ସେନାର କବର ଖାନା !

ହୋର୍ମୁଜ ପ୍ରଣାଳୀରେ ଆମେରିକା-ଇରାନ ମଧ୍ୟରେ ଉତ୍ତେଜନା ଚରମ ସୀମାରେ। ଇରାନ ଅଧିକାରୀ ମୋହସେନ ରେଜଇ ଆମେରିକାକୁ ‘ସାମୁଦ୍ରିକ ଲୁଟେରା’ କହିବା ସହ, ନାକାବନ୍ଦୀ ନହଟିଲେ ଏହି ମାର୍ଗକୁ ଆମେରିକୀୟ ସେନାର ‘କବରଖାନା’ କରିଦେବାକୁ ଧମକ ଦେଇଛନ୍ତି। F-15E ଜେଟ୍ ଖସାଇବା ପରେ ଏବେ ସମୁଦ୍ରରେ ଭୟଙ୍କର ସଂଘର୍ଷର ଆଶଙ୍କା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି

By Shiv Sankar Singh

ୱାଶିଂଟନ୍: ହୋର୍ମୁଜ ଜଳଡମରୁମଧ୍ୟ ଏବେ କେବଳ ଏକ ସାମୁଦ୍ରିକ ମାର୍ଗ ହୋଇ ରହିନାହିଁ, ବରଂ ଏହା ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ ଉତ୍ତେଜନାର କେନ୍ଦ୍ର ପାଲଟିଛି। ଇରାନ ଏବଂ ଆମେରିକା ମଧ୍ୟରେ ଲାଗିରହିଥିବା ବିବାଦ ଏବେ ଖୋଲାଖୋଲି ଧମକ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପହଞ୍ଚିଛି। ଇରାନର ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀ ମୋହସେନ ରେଜଇ (Mohsen Rezaei) ଏକ ସ୍ପଷ୍ଟ ଚେତାବନୀ ଦେଇ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଯଦି ନାକାବନ୍ଦୀ ହଟା ନଯାଏ, ତେବେ ହୋର୍ମୁଜକୁ ଆମେରିକୀୟ ସେନାର “କବରଖାନା” ବା କବରଗାହ କରିଦିଆଯିବ।

ସେ ଆମେରିକାକୁ “ସାମୁଦ୍ରିକ ଲୁଟେରା” ବୋଲି ସମ୍ବୋଧନ କରି କହିଛନ୍ତି ଯେ, ସେମାନଙ୍କ ଜାହାଜଗୁଡ଼ିକର ଅବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ ସେଇଆ ହେବ, ଯାହା ନିକଟରେ ଏକ ଆମେରିକୀୟ ଫାଇଟର ଜେଟ୍ ସହ ହୋଇଥିଲା। ଇସଫାହାନରେ ଆମେରିକୀୟ F-15E ଜେଟକୁ ଖସାଇ ଦିଆଯିବା କଥା ଉଲ୍ଲେଖ କରି ରେଜଇ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଯଦି ଏହି ସଂଘର୍ଷ ବଢ଼େ, ତେବେ ସମୁଦ୍ର ମଧ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ସମାନ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିପାରେ। ଉପସାଗରୀୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ସାମରିକ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ବଢ଼ୁଥିବା ସମୟରେ ଏଭଳି ବୟାନ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି।

ଅନ୍ୟପଟେ ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ମଧ୍ୟ କଠୋର ଆଭିମୁଖ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଯଦି ଇରାନ କୌଣସି “ଭୁଲ୍” କରେ, ତେବେ ଆମେରିକା ପୁଣି ଥରେ ଆକ୍ରମଣ କରିବ। ଟ୍ରମ୍ପ ଏହା ମଧ୍ୟ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ, ଆମେରିକା “ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଫ୍ରିଡମ୍” ଅଧୀନରେ ହୋର୍ମୁଜରେ ଫସି ରହିଥିବା ଜାହାଜଗୁଡ଼ିକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଚଳାଇଛି।

ଏହି ସମୟରେ, ସମ୍ପୃକ୍ତ ଅଞ୍ଚଳରେ ଭୟର ବାତାବରଣ ସ୍ପଷ୍ଟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ଇରାନର ଚେତାବନୀ ପରେ ପର୍ସିଆନ ଗଲ୍ଫରେ ଅନେକ ଜାହାଜକୁ ସେମାନଙ୍କର ଆଙ୍କରିଂ (ଲଙ୍ଗର) ଛାଡ଼ି ସେଠାରୁ ହଟିଯିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି। ୟୁଏଇ (UAE) ନିକଟସ୍ଥ ରାସ ଅଲ ଖାଇମା (Ras Al Khaimah) ପାଖାପାଖି ଅଞ୍ଚଳରେ ଜାହାଜଗୁଡ଼ିକୁ ରେଡିଓ ମେସେଜ୍ ଜରିଆରେ ସତର୍କ କରାଯାଇଛି, ଯାହା ପରେ ଅନେକ ଜାହାଜ ସୁରକ୍ଷିତ ସ୍ଥାନକୁ ଯିବା ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ସମୁଦ୍ର ମଧ୍ୟରେ ଆକ୍ରମଣ ମଧ୍ୟ ଜାରି ରହିଛି। ନିକଟରେ ୟୁନାଇଟେଡ କିଙ୍ଗଡମ ମେରିଟାଇମ୍ ଟ୍ରେଡ ଅପରେସନ୍ସ (UKMTO) ନିଶ୍ଚିତ କରିଛି ଯେ, ଏକ ତୈଳବାହୀ ଜାହାଜ (Tanker) କୁ ଏକ ଅଜ୍ଞାତ କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର ଦ୍ୱାରା ଟାର୍ଗେଟ କରାଯାଇଛି।

ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଏକ ମାଲବାହୀ ଜାହାଜ (Cargo Ship) ଉପରେ ଛୋଟ ଛୋଟ ନୌକା ସାହାଯ୍ୟରେ ଆକ୍ରମଣ କରାଯାଇଥିଲା। ବାରମ୍ବାର ହେଉଥିବା ଏହି ଆକ୍ରମଣ ଯୋଗୁଁ ସାମୁଦ୍ରିକ ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରତି ଗମ୍ଭୀର ବିପଦ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ଏହି ସମୟରେ, ଆମେରିକା ଦାବି କରିଛି ଯେ ତାହାର ଚାପ ଯୋଗୁଁ ଏବେ ସୁଦ୍ଧା ଦଶରୁ ଅଧିକ ଜାହାଜ ଇରାନର ବନ୍ଦରଗୁଡ଼ିକରୁ ନିଜର ଗତିପଥ ବଦଳାଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏଥିରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଜଣାପଡ଼ୁଛି ଯେ ସାମୁଦ୍ରିକ ବ୍ୟାପାର ଉପରେ ଏହାର ସିଧାସଳଖ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ୁଛି।

ପରିସ୍ଥିତି ଏତେ ଗମ୍ଭୀର ହୋଇଛି ଯେ ଏହାଦ୍ୱାରା ତୈଳ ବଜାର ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭାବିତ ହେଉଛି। ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, କୁଏତ ଏପ୍ରିଲ ମାସରେ କୌଣସି ଅଶୋଧିତ ତୈଳ ରପ୍ତାନି କରିନାହିଁ, ଯାହା ଗତ ୩୫ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଘଟିଛି। ହୋର୍ମୁଜ ଜଳଡମରୁମଧ୍ୟ ବନ୍ଦ ହେବା ଏହାର ଏକ ବଡ଼ କାରଣ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ଅନ୍ୟପଟେ କୂଟନୈତିକ ସ୍ତରରେ ମଧ୍ୟ ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ଓ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଜାରି ରହିଛି।

ପାକିସ୍ତାନର ମଧ୍ୟସ୍ଥତାରେ ଇରାନ ଆମେରିକାକୁ ଏକ ୧୪-ଦଫା (14-point) ପ୍ରସ୍ତାବ ପଠାଇଛି। ଏଥିରେ ୩୦ ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ, ଆମେରିକୀୟ ସୈନ୍ୟ ପ୍ରତ୍ୟାହାର, କଟକଣା ହଟାଇବା ଏବଂ ଯୁଦ୍ଧ କ୍ଷତିପୂରଣ ଭଳି ଦାବି ସାମିଲ ଅଛି। ଏହି ପ୍ରସ୍ତାବରେ ଏହା ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇଛି ଯେ, ପ୍ରଥମେ ହୋର୍ମୁଜ ଜଳଡମରୁମଧ୍ୟକୁ ଖୋଲାଯାଉ ଏବଂ ଆମେରିକୀୟ ନୌସେନାର ନାକାବନ୍ଦୀ ଶେଷ କରାଯାଉ। ଏହାପରେ ପରମାଣୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଉପରେ ପୃଥକ ଭାବେ ଆଲୋଚନା ହୋଇପାରିବ।

ତେବେ ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ ମତରେ, ଏହି ସମାଧାନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ବାଧା ହେଉଛି ଉଭୟ ଦେଶର “ଅହଂକାର”। ଗୋଟିଏ ପଟେ ଆମେରିକା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଜୟ ଚାହୁଁଥିବା ବେଳେ, ଅନ୍ୟପଟେ ଇରାନ ମଧ୍ୟ ନଇଁବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ନାହିଁ।

