ଇରାନ ଆଗରେ ମୁଣ୍ଡ ନୁଆଁଇଲା ଆମେରିକା? ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ସେହି ୧୨ଟି ସଙ୍କେତ ଜଣାଉଛି ଶୀଘ୍ର ବନ୍ଦ ହେବ ଯୁଦ୍ଧ!
ସତରେ କ'ଣ ଇରାନ ଆଗରେ ହାର୍ ମାନିଗଲେ ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ?
ଓଡିଶାଭାସ୍କର: ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟରେ ଚାଲିଥିବା ସଂଘର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଆମେରିକାର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ସୋମବାର (ମାର୍ଚ୍ଚ ୩୦) ପୁଣି ଥରେ ସଙ୍କେତ ଦେଇଥିଲେ ଯେ ଯୁଦ୍ଧ ଶୀଘ୍ର ଶେଷ ହୋଇପାରେ।
ଏହା ପୂର୍ବରୁ, ୧୨ ଥର ପୃଥକ ଭାବରେ ଟ୍ରମ୍ପ ଇରାନ ସହିତ ସଂଘର୍ଷ ଶୀଘ୍ର ଶେଷ ହେବ ବୋଲି ସଙ୍କେତ ଦେଇସାରିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ, ତାଙ୍କର ବାର୍ତ୍ତା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ପଷ୍ଟ ନୁହେଁ। ଗୋଟେ ପଟେ ଯୁଦ୍ଧ ବନ୍ଦ କରିବାକୁ କହୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟପଟେ ଇରାନ ଉପରେ ଜୋରଦାର ଆକ୍ରମଣ କରୁଛନ୍ତି।
ସେ ଆମେରିକୀୟ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ଆଶ୍ୱସ୍ତ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି ଯେ ଏହି ସଂଘର୍ଷ ଏକ ଦୀର୍ଘକାଳୀନ ଯୁଦ୍ଧରେ ପରିଣତ ହେବ ନାହିଁ; ହେଲେ, ଯୁଦ୍ଧ ଏବେ ପଞ୍ଚମ ସପ୍ତାହରେ ପହଞ୍ଚିଛି, ଏକ ଅବଧି ଯାହା ତାଙ୍କ ନିଜସ୍ୱ ଚାରିରୁ ପାଞ୍ଚ ସପ୍ତାହର ସମୟସୀମା ବିପରୀତ।
ଆକ୍ସିଓସର ଏକ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ହ୍ୱାଇଟ୍ ହାଉସ୍ ପ୍ରେସ୍ ସଚିବ କାରୋଲିନ୍ ଲିଭିଟ୍ ମାର୍ଚ୍ଚ ୨୫ ରେ କହିଥିଲେ, “ଆମେ ଅପରେସନ୍ ଏପିକ୍ ଫ୍ୟୁରିର ପ୍ରାଥମିକ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ପୂରଣ କରିବାର ବହୁତ ନିକଟତର ଏବଂ ଏହି ସାମରିକ ଅଭିଯାନ ବିନା ବାଧାରେ ଜାରି ରହିଛି।”
ରାଜ୍ୟ ସଚିବ ମାର୍କୋ ରୁବିଓ ସୋମବାର (ମାର୍ଚ୍ଚ ୩୦) କହିଥିଲେ ଯେ “ସମସ୍ତ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ସମୟ ପୂର୍ବରୁ କିମ୍ବା ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ପୂରଣ କରାଯାଉଛି ଏବଂ ସେଗୁଡ଼ିକ ମାତ୍ର କିଛି ସପ୍ତାହ ମଧ୍ୟରେ ହାସଲ କରାଯିବ।”
ଟ୍ରମ୍ପ କେବେ ଯୁଦ୍ଧର ଶେଷ କଥା କହିଥିଲେ:
୧- ସୋମବାର (୩୦ ମାର୍ଚ୍ଚ) ଦିନ, ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଟ୍ରୁଥ୍ ରେ ପୋଷ୍ଟ କରି କହିଥିଲେ ଯେ ଇରାନର ଯୁକ୍ତିଯୁକ୍ତ ସରକାରଙ୍କ ସହିତ ତାଙ୍କର ଆଲୋଚନା ଜାରି ରହିଛି।
ସେ ଏକ ଧମକ ମଧ୍ୟ ଦେଇଥିଲେ ଯେ ଯଦି ସଂଘର୍ଷ ସମାପ୍ତ କରିବା ପାଇଁ କୌଣସି ଚୁକ୍ତି ନହୁଏ, ତେବେ ସେ ଇରାନର ବିଦ୍ୟୁତ୍ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଏବଂ ସାମରିକ ଘାଟି ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରିବେ।
୨- ମାର୍ଚ୍ଚ ୨୬ ତାରିଖରେ ଏକ କ୍ୟାବିନେଟ୍ ବୈଠକ ସମୟରେ ଟ୍ରମ୍ପ କହିଥିଲେ, “ସେମାନେ (ଇରାନ) ହାରିଯାଇଛନ୍ତି; ସେମାନେ ପୁନରାଗମନ କରିପାରିବେ ନାହିଁ।”
୩- ୨୪ ମାର୍ଚ୍ଚରେ ଟ୍ରମ୍ପ ଦାବି କରିଥିଲେ ଯେ ଇରାନ ସହିତ ଯୁଦ୍ଧ ପୂର୍ବରୁ ଶେଷ ହୋଇସାରିଛି ଏବଂ ଇରାନରେ କ୍ଷମତା ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ।
୪- ୨୩ ମାର୍ଚ୍ଚରେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଟ୍ରୁଥ୍ ରେ ଏକ ପୋଷ୍ଟରେ, ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଇରାନ ସହିତ ଯୁଦ୍ଧ ଶୀଘ୍ର ଶେଷ ହେବ ବୋଲି ସଙ୍କେତ ଦେଇଥିଲେ। ସେ ଲେଖିଥିଲେ, “ଆମେରିକା ଏବଂ ଇରାନ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ଶାନ୍ତି ଚୁକ୍ତିନାମା ସମ୍ପର୍କରେ ଭଲ ଏବଂ ଅର୍ଥପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଲୋଚନା ହୋଇଛି।”
୫- ୧୩ ମାର୍ଚ୍ଚରେ ଫକ୍ସ ନ୍ୟୁଜ୍ ସହିତ ଏକ ସାକ୍ଷାତକାରରେ, ଟ୍ରମ୍ପ କହିଥିଲେ ଯେ ଯୁଦ୍ଧ ଶେଷ ହେବ ଯେତେବେଳେ ସେ “ଭିତରେ ଅନୁଭବ କରିବେ।” ସେ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହିଥିଲେ, “ମୁଁ ଭାବୁନାହିଁ ଯେ ଏହା ଶେଷ ହେବାକୁ ବହୁତ ସମୟ ଲାଗିବ।”
୬- ମାର୍ଚ୍ଚ ୧୨ ତାରିଖରେ ଯୁଦ୍ଧ ବିଷୟରେ କହି ଟ୍ରମ୍ପ କହିଥିଲେ, “ଇରାନ ପରାଜୟର ଦ୍ୱାରରେ ଠିଆ ହୋଇଛି। ଏହାର ଅର୍ଥ ନୁହେଁ ଯେ ଆମେ ଏହାକୁ ତୁରନ୍ତ ସମାପ୍ତ କରିବୁ।”
୭- ୧୧ ମାର୍ଚ୍ଚରେ ଆକ୍ସିଓସ୍ ସହିତ ଏକ ଆଲୋଚନା ସମୟରେ, ଟ୍ରମ୍ପ କହିଥିଲେ ଯେ ଇରାନ ସହିତ ଯୁଦ୍ଧ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଶେଷ ହେବ, କାରଣ “ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ବାସ୍ତବରେ କିଛି ବାକି ନାହିଁ।” ସେ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହିଥିଲେ, “ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଚାହିଁବି ଯୁଦ୍ଧ ଶେଷ ହେବ।”
୮- ମାର୍ଚ୍ଚ ୧୧ ତାରିଖ ମଧ୍ୟରେ ଅନ୍ୟ ଏକ ସ୍ଥାନରେ, ଟ୍ରମ୍ପ କହିଥିଲେ: “ତୁମେ କେବେ କହିବାକୁ ପସନ୍ଦ କରନାହିଁ ଯେ ତୁମେ ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ଜିତିଛ। ହେଲେ ଆମେ ଜିତିଲୁ। ପ୍ରଥମ ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ସବୁକିଛି ଶେଷ ହୋଇଗଲା।”
୯- ମାର୍ଚ୍ଚ ୯ ତାରିଖରେ, ରିପବ୍ଲିକାନ୍ ଇସ୍ୟୁ ସମ୍ମିଳନୀରେ ଆମେରିକାର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ସୂଚାଇ ଦେଇଥିଲେ ଯେ ଆମେରିକା ଯୁଦ୍ଧ ଜିତିସାରିଛି। ସେ କହିଥିଲେ, “ଆମେ ଅନେକ ଦିଗରେ ଜିତିସାରିଛୁ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଜୟ ହାସଲ କରିନାହୁଁ।”
୧୦- ମାର୍ଚ୍ଚ ୯ ତାରିଖରେ, ଟ୍ରମ୍ପ କହିଥିଲେ ଯେ ଇରାନରେ ଯୁଦ୍ଧ “ବହୁତ ଶୀଘ୍ର” ଶେଷ ହେବ। ଇରାନ “ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ସମାପ୍ତ ହୋଇଛି; ଆମେ ଏବେ ଏହାକୁ ଏକ ମହାନ ସଫଳତା ବୋଲି କହିପାରିବା।”
୧୧- ମାର୍ଚ୍ଚ ୨ ତାରିଖରେ, ଏକ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀ ସମୟରେ ଟ୍ରମ୍ପ ଥରେ ଇରାନ ସହିତ ଯୁଦ୍ଧ ସମ୍ପର୍କରେ ସଫଳତା ବିଷୟରେ କହିଥିଲେ। ସେ କହିଥିଲେ, “ଆମେ ସହଜରେ ଜିତିବୁ – ଯାହା ବି କରିବାକୁ ପଡ଼ୁ।”
୧୨- ଯୁଦ୍ଧ ଆରମ୍ଭ ହେବା ପରେ, ମାର୍ଚ୍ଚ ୨ ତାରିଖରେ ABC ନ୍ୟୁଜ୍ ସହିତ ଏକ ସାକ୍ଷାତକାରରେ, ଟ୍ରମ୍ପ କହିଥିଲେ ଯେ ଅଭିଯାନ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଫଳ ହୋଇଛି। ସେ କହିଥିଲେ, “ମୋ ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ କେହି ଏହି କାମ କରିପାରି ନଥାନ୍ତେ ଏବଂ ଆପଣ ଏହା ଜାଣନ୍ତି।”