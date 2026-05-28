ଇରାନର ସୈନ୍ୟ ଆଡ୍ଡାକୁ ଧ୍ୱଂସ କଲା ଆମେରିକା

ଆମେରିକୀୟ ସେନା ଇରାନ ଦ୍ୱାରା ଛଡ଼ାଯାଇଥିବା ଚାରୋଟି ଡ୍ରୋନ୍‌କୁ ଖସାଇ ଦେଇଛି ଏବଂ ବନ୍ଦର ଆବାସ (Bandar Abbas) ସହରରେ ଥିବା ଏକ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ସେଣ୍ଟର ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରିଛି। ବନ୍ଦର ଆବାସରେ ହୋଇଥିବା ଏହି ଆକ୍ରମଣ ଯୋଗୁଁ ପଞ୍ଚମ ଡ୍ରୋନ୍‌ଟି ଉଡ଼ିବାରୁ ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଇଥିଲା।

By Shiv Sankar Singh

ୱାଶିଂଟନ: ବୁଧବାର (ସ୍ଥାନୀୟ ସମୟ) ଆମେରିକାର ସେନା ଇରାନର ଏକ ସାମରିକ ସ୍ଥାନ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରିଛି। ଆମେରିକା ଅଧିକାରୀଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ, ହରମୁଜ ପ୍ରଣାଳୀ (Strait of Hormuz) ନିକଟରେ ଇରାନର କିଛି ଆକ୍ରମଣକାରୀ ଡ୍ରୋନ୍‌କୁ ଆମେରିକୀୟ ସେନା ନଷ୍ଟ କରିଦେବା ପରେ ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇଛି।

ଏହି ଅପରେସନ୍ ବିଷୟରେ ଜାଣିଥିବା ଅଧିକାରୀମାନେ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଆମେରିକାର ସେନା ହରମୁଜ ପ୍ରଣାଳୀ ପାଖରେ ଇରାନର ଚାରୋଟି ଆକ୍ରମଣକାରୀ ଡ୍ରୋନ୍‌କୁ ଖସାଇ ଦେଇଛି। ଏହି ଡ୍ରୋନ୍‌ଗୁଡ଼ିକ ଆମେରିକା ପାଇଁ ବିପଦ ସୃଷ୍ଟି କରୁଥିଲେ।

ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ଆମେରିକୀୟ ସେନା ବନ୍ଦର ଆବାସ (Bandar Abbas) ଠାରେ ଥିବା ଇରାନର ଏକ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ଷ୍ଟେସନକୁ ମଧ୍ୟ ଟାର୍ଗେଟ କରିଛି। ସୂଚନା ଅନୁସାରେ, ସେଠାରୁ ଆଉ ଏକ ପଞ୍ଚମ ଡ୍ରୋନ୍ ଉଡ଼ାଇବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଚାଲିଥିଲା। ଏହି ଅଧିକାରୀମାନେ ନିଜ ନାମ ଗୁପ୍ତ ରଖିବା ସର୍ତ୍ତରେ ସାମ୍ବାଦିକ ସଂସ୍ଥା ‘ଆସୋସିଏଟେଡ୍ ପ୍ରେସ୍’ (Associated Press) କୁ ଏହି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି।

ଏହି ସପ୍ତାହରେ ଆମେରିକା ଦ୍ୱାରା ଇରାନ ବିରୋଧରେ ଏହା ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ପାଇଁ “ରକ୍ଷଣାତ୍ମକ ଆକ୍ରମଣ” (defensive strike)। ଆମେରିକା ଓ ଇରାନ ମଧ୍ୟରେ କୂଟନୈତିକ ଆଲୋଚନା ଚାଲିଥିଲେ ମଧ୍ୟ, ଏହି ସାମରିକ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଦୁଇ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ବଢ଼ୁଥିବା ଉତ୍ତେଜନାକୁ ପ୍ରକାଶ କରୁଛି।

ଏହି ଆକ୍ରମଣ ପୂର୍ବରୁ ଆମେରିକାର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ କହିଥିଲେ ଯେ, ଇରାନ ଏବେ ବହୁତ କଷ୍ଟରେ ଚାଲୁଛି (negotiating on fumes)। ସେ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ଯେ, ନଭେମ୍ବର ମାସରେ ହେବାକୁ ଥିବା ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀକାଳୀନ ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ସେ ଏହି ବିବାଦକୁ ଶେଷ କରିବାକୁ ତରବରିଆ ଭାବେ କୌଣସି ଚୁକ୍ତି କରିବେ ନାହିଁ। ଏହି ବିବାଦ ପ୍ରାୟ ତିନି ମାସ ହେବ ଚାଲିଛି ଏବଂ ଏହା ବିଶ୍ୱ ଅର୍ଥନୀତି ଉପରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭାବ ପକାଉଛି।

କ୍ୟାବିନେଟ୍ ବୈଠକରେ କଥା ହେବା ବେଳେ ଟ୍ରମ୍ପ ଆଶା ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ ଯେ ଇରାନ ସହ ବୁଝାମଣା ହେବା ବୋଧହୁଏ ପାଖେଇ ଆସିଛି। ସପ୍ତାହ ଶେଷରେ ସେ ଦାବି କରିଥିଲେ ଯେ ୱାଶିଂଟନ ଏବଂ ତେହେରାନ ମଧ୍ୟରେ ଅଧିକାଂଶ କଥାବାର୍ତ୍ତା ସରିଯାଇଛି। କିନ୍ତୁ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କ ମତରେ, ଏହି ଆଲୋଚନା ଏବେ ବି ଅନିଶ୍ଚିତ ହୋଇ ରହିଛି।

ଟ୍ରମ୍ପ ଇରାନର ଅର୍ଥନୀତିକୁ ନେଇ ବହୁତ ଚିନ୍ତାଜନକ ଚିତ୍ର ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଇରାନର ଅର୍ଥନୀତି ପତନ ହେଉଛି। ତାଙ୍କ ମତରେ, ସେଠାରେ ମୁଦ୍ରାସ୍ଫୀତି (inflation) ୨୫୦ ପ୍ରତିଶତ ବଢ଼ିଯାଇଛି ଏବଂ ଇରାନର ମୁଦ୍ରା ନିଜର ମୂଲ୍ୟ ହରାଇସାରିଛି।

ସେ କହିଛନ୍ତି, “ସେମାନଙ୍କର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅର୍ଥନୈତିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଭାଙ୍ଗି ପଡିଛି।”ତେହେରାନର ପରମାଣୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଉପରେ ନିଜର ପୁରୁଣା ଆଭିମୁଖ୍ୟ ଦୋହରାଇ ଟ୍ରମ୍ପ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଇରାନ ପାଖରେ “ପରମାଣୁ ଅସ୍ତ୍ର ରହିପାରିବ ନାହିଁ।” ସେ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ଯୋଡ଼ିଛନ୍ତି, “ସେମାନେ ଏହାକୁ ମିଳିବା ମାତ୍ରେ ବ୍ୟବହାର କରିବେ। ମୁଁ ଏହା କେବଳ ଆମ ପାଇଁ ନୁହେଁ, ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱ ପାଇଁ କରୁଛି।”

କୌଶଳଗତ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ‘ହରମୁଜ ପ୍ରଣାଳୀ’ (Strait of Hormuz) ବିଷୟରେ ଟ୍ରମ୍ପ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଏହି ପ୍ରମୁଖ ଜଳପଥ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଖୋଲା ରହିବ। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଆମେରିକା ଏହା ଉପରେ ନଜର ରଖିବ, କିନ୍ତୁ କୌଣସି ଗୋଟିଏ ଦେଶ ଏହାକୁ ନିଜ ଅଧୀନରେ ରଖିପାରିବ ନାହିଁ।

ଏହାଛଡ଼ା, ଇରାନ ସହ କୌଣସି ପରମାଣୁ ଚୁକ୍ତି ହେଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ଇରାନ ଉପରୁ ଆର୍ଥିକ କଟକଣା (sanctions) ହଟାଇବାକୁ ମନା କରିଦେଇଛନ୍ତି। ‘ପିବିଏସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍’ (PBS News) କୁ ଦେଇଥିବା ପ୍ରତିକ୍ରିୟାରେ ସେ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ଯେ, ଇରାନକୁ କୌଣସି ଆର୍ଥିକ ଲାଭ ନ ମିଳିଲେ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କୁ ନିଜର ଅତ୍ୟଧିକ ସମୃଦ୍ଧ ୟୁରାନିୟମ୍ (highly enriched uranium) ଛାଡ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିବ।

ଟ୍ରମ୍ପ ଦୃଢ଼ତାର ସହ କହିଛନ୍ତି, “ନା, ନା, ଆଦୌ ନୁହେଁ। କଟକଣା ହଟିବ ନାହିଁ, ଆଦୌ ନୁହେଁ। ସେମାନେ କୌଣସି ରିହାତି ପାଇଁ ନୁହେଁ, ବରଂ କଟକଣା ଥାଇ ବି ନିଜର ଅତ୍ୟଧିକ ସମୃଦ୍ଧ ୟୁରାନିୟମ୍ ଛାଡ଼ିବେ।”

ଯଦି ଇରାନ ନିଜର ଏହି ୟୁରାନିୟମ୍ ରୁଷ୍ କିମ୍ବା ଚୀନ୍‌କୁ ହସ୍ତାନ୍ତର କରେ, ତେବେ ଆମେରିକା ତାହା ଗ୍ରହଣ କରିବ କି ନାହିଁ—ଏହି ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତରରେ ଟ୍ରମ୍ପ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ସେ ଏଭଳି ପଦକ୍ଷେପର ସପକ୍ଷରେ ନାହାନ୍ତି।

