Trade Agreement; ଇଣ୍ଡିଆ- US ମଧ୍ୟରେ ହେବ ବଡ଼ ଆଲୋଚନନା, ହେବ କି ଏହି ବିବାଦର ଅନ୍ତ

ନୂଆଦିଲ୍ଳୀ: ଆମେରିକାର ମୁଖ୍ୟ ଆଲୋଚକ ବ୍ରେଣ୍ଡନ ଲିଞ୍ଚ ବାଣିଜ୍ୟ ସମ୍ପର୍କକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବା ଏବଂ ଶୁଳ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ଏକ ନୂତନ ସ୍ତରରେ ଆଲୋଚନା କରିବା ପାଇଁ ଭାରତ ଗସ୍ତରେ ଅଛନ୍ତି।
ଆମେରିକାର ଆଲୋଚକ ଆଜି ରାତିରେ (ସୋମବାର) ଭାରତରେ ପହଞ୍ଚିବେ ଏବଂ ମଙ୍ଗଳବାର ଦୁଇ ଦେଶ ବାଣିଜ୍ୟ ଆଲୋଚନା ଆରମ୍ଭ କରିବେ। ଏହି ବିକାଶ ଏପରି ସମୟରେ ଘଟୁଛି ଯେତେବେଳେ ହ୍ୱାଇଟ୍ ହାଉସ୍ ଅଗଷ୍ଟ ୨୭ ତାରିଖରୁ ଭାରତ ଉପରେ ୫୦ ପ୍ରତିଶତର ଏକ ବିଶାଳ ଶୁଳ୍କ ଲାଗୁ କରିଛି।
ଏଥିମଧ୍ୟରୁ ରୁଷିଆନ ତେଲ କିଣିବା ପାଇଁ ୨୫ ପ୍ରତିଶତ ଶୁଳ୍କ ଲାଗୁ କରାଯାଇଛି। ରାଜେଶ ଅଗ୍ରୱାଲ ଭାରତର ମୁଖ୍ୟ ଆଲୋଚକ ଏବଂ ବାଣିଜ୍ୟ ବିଭାଗର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସଚିବ।
ଆମେରିକାର ଦାବି କ’ଣ?
ଗତ କିଛି ମାସ ଧରି, ଭାରତ ଏବଂ ଆମେରିକା ଏକ ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀକାଳୀନ ବାଣିଜ୍ୟ ଚୁକ୍ତି ଉପରେ ଆଲୋଚନା କରୁଛନ୍ତି। କୃଷି ଏବଂ କ୍ଷୀର କ୍ଷେତ୍ର ଖୋଲିବା ପାଇଁ ଆମେରିକାର ଦାବି ଉପରେ ଭାରତ ପକ୍ଷରୁ କିଛି ଆପତ୍ତି ରହିଛି।
ଭାରତ ପାଇଁ କୃଷି ଏବଂ କ୍ଷୀର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କାରଣ ଏହି ଉଭୟ କ୍ଷେତ୍ର ଲୋକଙ୍କ ଏକ ବଡ଼ ବର୍ଗକୁ ଜୀବିକା ନିର୍ବାହର ସୁଯୋଗ ପ୍ରଦାନ କରେ। ଭାରତ ଏବଂ ଆମେରିକା ଚଳିତ ବର୍ଷ ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସରେ ଏକ ନିରପେକ୍ଷ, ସନ୍ତୁଳିତ ଏବଂ ପାରସ୍ପରିକ ଲାଭଦାୟକ ଦ୍ୱିପାକ୍ଷିକ ବାଣିଜ୍ୟ ଚୁକ୍ତି ଉପରେ ଆଲୋଚନା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ।
ଯାହାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଥିଲା ଅକ୍ଟୋବର-ନଭେମ୍ବର 2025 ସୁଦ୍ଧା ଚୁକ୍ତିର ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ସମାପ୍ତ କରିବା। ୱାଶିଂଟନ ମକା, ସୋୟାବିନ୍, ସେଓ, ବାଦାମ ଏବଂ ଇଥାନଲ୍ ଭଳି ଉତ୍ପାଦ ଉପରେ ଶୁଳ୍କ ହ୍ରାସ କରିବା ଏବଂ ଆମେରିକୀୟ ଦୁଗ୍ଧ ଉତ୍ପାଦର ପ୍ରବେଶ ବୃଦ୍ଧି କରିବା। ତଥାପି, ଭାରତ ଏହି ଦାବିଗୁଡ଼ିକୁ ବିରୋଧ କରିଛି କାରଣ ଏହା ଭାରତର ଚାଷୀ ଏବଂ ପଶୁପାଳନ ଚାଷୀଙ୍କ ଜୀବନଜୀବିକାକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିବ।
ଟ୍ରମ୍ପ କିଛି ବଡ଼ କଥା କହିଥିଲେ
ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ କହିଥିଲେ ଯେ ଉଭୟ ପକ୍ଷ ଏକ ବାଣିଜ୍ୟ ଚୁକ୍ତି ଉପରେ ଆଲୋଚନା ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି। ଟ୍ରମ୍ପ ହ୍ୱାଇଟ୍ ହାଉସରେ ଘୋଷଣା କରିବା ସମୟରେ ଏହା ମଧ୍ୟ କହିଥିଲେ ଯେ ଭାରତ-ଆମେରିକା ସମ୍ପର୍କ ଏକ ଅତି ବିଶେଷ ସମ୍ପର୍କ ଏବଂ ସେ ଦୃଢ଼ କରିଥିଲେ ଯେ ସେ ଏବଂ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି ସର୍ବଦା ବନ୍ଧୁ ରହିବେ। ଟ୍ରମ୍ପ ଏହା ମଧ୍ୟ କହିଥିଲେ ଯେ ଚିନ୍ତା କରିବାର କିଛି ନାହିଁ।
ଟ୍ରମ୍ପ କ’ଣ କହିଥିଲେ
ଟ୍ରମ୍ପ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ପୋଷ୍ଟ କରିଥିଲେ, ମୁଁ ଘୋଷଣା କରି ଖୁସି ଯେ ଭାରତ ଏବଂ ଆମେରିକା ଦୁଇ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ବାଣିଜ୍ୟ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ଆଲୋଚନା ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି।
ମୁଁ ଆଗାମୀ ସପ୍ତାହଗୁଡ଼ିକରେ ମୋର ବହୁତ ଭଲ ବନ୍ଧୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦିଙ୍କ ସହ କଥା ହେବାକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଛି। ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ଯେ ଆମର ଉଭୟ ମହାନ ଦେଶ ପାଇଁ ଏକ ସଫଳ ନିଷ୍କର୍ଷରେ ପହଞ୍ଚିବାରେ କୌଣସି ଅସୁବିଧା ହେବ ନାହିଁ!”
ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଇଥିଲେ
ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଟ୍ୱିଟରରେ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ବିବୃତ୍ତିର ଉଷ୍ମ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଇଥିଲେ।
ସେ ପୋଷ୍ଟ କରିଥିଲେ, ଭାରତ ଏବଂ ଆମେରିକା ଘନିଷ୍ଠ ବନ୍ଧୁ ଏବଂ ସ୍ୱାଭାବିକ ଅଂଶୀଦାର। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ତାଙ୍କ ପୋଷ୍ଟରେ କହିଥିଲେ, ମୁଁ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ଭାବନା ଏବଂ ଆମ ସମ୍ପର୍କର ସକାରାତ୍ମକ ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନକୁ ଗଭୀର ଭାବରେ ପ୍ରଶଂସା କରେ ଏବଂ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମର୍ଥନ କରେ। ଭାରତ ଏବଂ ଆମେରିକାର ଏକ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସକାରାତ୍ମକ ଏବଂ ଦୂରଦୃଷ୍ଟିସମ୍ପନ୍ନ ବ୍ୟାପକ ଏବଂ ବିଶ୍ୱ ରଣନୈତିକ ସହଭାଗୀତା ଅଛି।”