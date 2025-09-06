ଦିବ୍ୟା ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ମନ୍ତ୍ରୀ ଲୁଟନିକ୍‌, ଭାରତକୁ ନେଇ କରିଥିବା ଭବିଷ୍ୟବାଣୀ କେବେ ହେବନି ସତ

ଆମେରିକା ସହିତ ଏକ ଚୁକ୍ତି ଖୋଜିବ

By Rojalin Mishra

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଭାରତ ସହିତ ଶୁଳ୍କ ଯୁଦ୍ଧ ମଧ୍ୟରେ, ଆମେରିକାର ଏକ ଅବାନ୍ତର ମନ୍ତବ୍ୟ ହଇଚଇ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ଆମେରିକାର ବାଣିଜ୍ୟ ସଚିବ ହାୱାର୍ଡ ଲୁଟନିକ୍ ଭବିଷ୍ୟବାଣୀ କରିଛନ୍ତି ଯେ ଶୁଳ୍କ ଉପରେ ଆମେରିକାର ବର୍ତ୍ତମାନର କଠୋର ମନୋଭାବ ସତ୍ତ୍ୱେ, ଭାରତ ଚାପରେ ଆସିବ।

ରୁଷ ସହିତ ଭାରତର ତୈଳ ବାଣିଜ୍ୟକୁ ନେଇ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ସହଯୋଗୀ ଯୁକ୍ତି କରିଛନ୍ତି ଭାରତ ଆମେରିକାକୁ ଅଧିକ ସମୟ ପାଇଁ ଅଣଦେଖା କରିପାରିବ ନାହିଁ। ଲୁଟନିକ୍ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଯଦି ଭାରତ ତାର ମନୋଭାବ ପରିବର୍ତ୍ତନ ନକରେ, ତେବେ ଏହାକୁ ଆମେରିକାକୁ ରପ୍ତାନି ଉପରେ ୫୦ ପ୍ରତିଶତର ଏକ ବଡ଼ ଶୁଳ୍କ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ।

ୱାଶିଂଟନ ସହିତ କାନାଡାର ପୂର୍ବ ଶୁଳ୍କ ବିବାଦ ତୁଳନା କରି ଲୁଟନିକ୍ କହିଛନ୍ତି ଯେ ପ୍ରତିଶୋଧ କେବଳ ଛୋଟ ଅର୍ଥନୀତିକୁ କ୍ଷତି ପହଞ୍ଚାଇବ।

ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏସବୁ ଏକ ପ୍ରହସନ କାରଣ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଗ୍ରାହକ ସହିତ ଲଢ଼ିବା ଭଲ ଲାଗେ। କିନ୍ତୁ ଶେଷରେ ସେ ଆମେରିକା ସହିତ ଏକ ଚୁକ୍ତି ଖୋଜିବେ।ଲୁଟନିକ୍ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି ଯେ ଗୋଟିଏ କିମ୍ବା ଦୁଇ ମାସ ମଧ୍ୟରେ ଭାରତ ପୁଣି ଆଲୋଚନା ଟେବୁଲରେ ଆସିବ। କେବଳ ଏତିକି ନୁହେଁ, ଭାରତ କ୍ଷମା ମାଗିବ ଏବଂ ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ସହିତ ଏକ ଚୁକ୍ତି କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବ।

ସେ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି ଯେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ସହିତ ସେ କି ପ୍ରକାରର ସମ୍ପର୍କ ରଖିବାକୁ ଚାହାଁନ୍ତି ତାହା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିବ।ଏହା ସହିତ, ଲୁଟନିକ୍ ଭାରତକୁ କଡ଼ା ଚେତାବନୀ ଦେଇଥିଲେ ଏବଂ ଆମେରିକାର ୫୦ ପ୍ରତିଶତ ଶୁଳ୍କକୁ ଏଡାଇବା ପାଇଁ ତିନୋଟି ସର୍ତ୍ତ ରଖିଥିଲେ।

ସେ ଚେତାବନୀ ଦେଇଥିଲେ ଯେ ଭାରତକୁ ଆମେରିକା ସହିତ ମିତ୍ର ହେବା କିମ୍ବା BRICSମାଧ୍ୟମରେ ରୁଷ ଏବଂ ଚୀନ୍ ସହିତ ସମ୍ପର୍କକୁ ମଜବୁତ କରିବା ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ବାଛିବାକୁ ପଡିବ।

ଆମେରିକା ଭାରତ ସମ୍ମୁଖରେ ସର୍ତ୍ତ ରଖିଥିଲେ

ଲୁଟନିକ୍ କହିଥିଲେ ଯେ ଭାରତକୁ ରୁଷ ତେଲ କିଣିବା ବନ୍ଦ କରିବାକୁ ପଡିବ ଏବଂ BRICS ର ଅଂଶ ହେବାକୁ ପଡିବ। ସେ କହିଥିଲେ ଯେ ଯଦି ଭାରତ ରୁଷ ଏବଂ ଚୀନ୍ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ସେତୁ ହେବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ତେବେ ଏହା ଏପରି ହେବା ଉଚିତ!

କିନ୍ତୁ ଡଲାର ଆମେରିକା କିମ୍ବା ଏହାର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ ସମର୍ଥନ କରିବା ଉଚିତ, ନଚେତ୍ ୫୦ ପ୍ରତିଶତ ଶୁଳ୍କ ଦେବାକୁ ପଡିବ। ସେ କହିଥିଲେ ଯେ ଦେଖାଯାଉ ଏହା କେତେ ଦିନ ରହିଥାଏ। ଆମେରିକାର ଅର୍ଥନୈତିକ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇ ଲୁଟନିକ୍ କହିଥିଲେ, ଆମେ ବିଶ୍ୱର ଗ୍ରାହକ। ଏହା ଆମର ୩୦ ଟ୍ରିଲିୟନ ଆମେରିକୀୟ ଡଲାର ଅର୍ଥନୀତି। ସର୍ବଶେଷରେ, ଗ୍ରାହକ ସର୍ବଦା ଠିକ୍‌।

