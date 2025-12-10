ଭିକାରୀ ପାକିସ୍ତାନକୁ ଭିକ ଦେଇ ଦେଇ ଆମେରିକାର ବଢ଼ିଲା ଋଣ ଭାର, ଆର୍ଥିକ ସଙ୍କଟରୁ ଏବେ କିପରି ଉଠିବ US?
ଭିକାରୀ ପାକିସ୍ତାନକୁ ଭିକ ଦେଇ ଦେଇ ଏବେ କାଙ୍ଗାଳ ଆମେରିକା ।
ୱାଶିଂଟନ: ହ୍ୱାଇଟ୍ ହାଉସରେ ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ଏବଂ ପାକିସ୍ତାନୀ ସେନା ମୁଖ୍ୟ ଆସିଫ୍ ମୁନିରଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବୈଠକ ପରେ, ପାକିସ୍ତାନର ଲଟେରୀ ଲାଗିଲା ପରି ମନେ ହେଉଛି। ଦେବାଳିଆ ହେବାର ଦ୍ୱାରରେ ଥିବା ପାକିସ୍ତାନ ପୁଣି ଥରେ ଜୀବନରେଖା ପାଇଛି। ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ମୁଦ୍ରା ପାଣ୍ଠି (IMF) ପାକିସ୍ତାନକୁ 1.2 ବିଲିୟନ ଆମେରିକୀୟ ଡଲାର (ପ୍ରାୟ 10,782 କୋଟି ଟଙ୍କା) ଋଣ ମଞ୍ଜୁର କରିଛି।
ଏହା ସେହି ପାକିସ୍ତାନ ଯାହା ବିଷୟରେ ଭାରତ ବାରମ୍ବାର ବିଶ୍ୱକୁ ଚେତାବନୀ ଦେଇ ଆସିଛି ଯେ ସେଠାରେ ପ୍ରବାହିତ ହେଉଥିବା ଟଙ୍କା ଶେଷରେ ଆତଙ୍କବାଦକୁ ପାଣ୍ଠି ଯୋଗାଇଥାଏ। ତଥାପି, କୂଟନୈତିକ ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ଯେ ଏହି IMF ନିଷ୍ପତ୍ତି ପଛରେ ଟ୍ରମ୍ପ ପ୍ରଶାସନର “ସଫ୍ଟ କର୍ଣ୍ଣର” ରହିଛି।
ତଥାପି, ଏହି କାହାଣୀର ଅନ୍ୟ ପାର୍ଶ୍ୱଟି ବହୁତ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ। ଗୋଟିଏ ପଟେ, ଆମେରିକା ପାକିସ୍ତାନ ପାଇଁ ଋଣ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ପାଇଁ ନିଜର ପ୍ରଭାବ ବ୍ୟବହାର କରୁଛି। ଅନ୍ୟ ପଟେ, ବିଶ୍ୱର ସର୍ବବୃହତ ଅର୍ଥନୀତି, ନିଜେ ଆମେରିକା, ଋଣର ଏକ କଠିନ ଜାଲରେ ଫସି ରହିଛି।
ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ “ବନ୍ଧୁତା” ରୁ ପାକିସ୍ତାନକୁ ଆଶ୍ବସ୍ତି
ସାଧାରଣତଃ, କୌଣସି ଦେଶକୁ IMF ଋଣ ଦେବା ପୂର୍ବରୁ ସେହି ଦେଶର ଆର୍ଥିକ ନୀତିର କଠୋରତାର ସହିତ ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ କରିଥାଏ। ଦେଶ ତାର ସର୍ତ୍ତ ପୂରଣ କରିବା ପରେ ହିଁ ଏକ ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ କମିଟି ପାଣ୍ଠି ଜାରି କରିଥାଏ। ତଥାପି, ବିଶ୍ୱ କୂଟନୀତିରେ ଏହା ଏକ ଖୋଲା ରହସ୍ୟ ଯେ, IMF ନିଷ୍ପତ୍ତି ଉପରେ ଆମେରିକାର ଭାରୀ ପ୍ରଭାବ ପକାଇଥାଏ।
ଏହା ବିଶ୍ୱାସ କରାଯାଏ ଯେ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ସହ ଆସିଫ ମୁନିରଙ୍କ ସାକ୍ଷାତ ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଚୁକ୍ତିନାମା ପାକିସ୍ତାନକୁ ଋଣ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ପାଇଁ ପଥ ପ୍ରଶସ୍ତ କରିଛି। ଭାରତର ବିରୋଧ ଏବଂ ଚିନ୍ତା ସତ୍ତ୍ୱେ, ପାକିସ୍ତାନ ଏହି ପରିମାଣ ପାଇଛି, ଯାହା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କିଛି ମାସ ପାଇଁ ସେଠାକାର ସରକାରଙ୍କୁ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରିବ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଋଣ ଦେଉଥିବା ଆମେରିକାର ନିଜ ଟ୍ରେଜେରୀର ଅବସ୍ଥା କ’ଣ?
ଆମେରିକାର ବିପୁଳ ଋଣ ବୋଝ
ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ତାଙ୍କ ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରଚାର ସମୟରେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲେ ଯେ ସେ ଆମେରିକାକୁ ପୁଣି ମହାନ (Make America Great Again) କରିବେ। କିନ୍ତୁ ସେ ମଧ୍ୟ ଜାଣିନାହାଁନ୍ତି ତାହା କିପରି କରିବେ। ଆମେରିକାର ମୋଟ ଋଣ 105.2 ଟ୍ରିଲିୟନ ଡଲାରର ଐତିହାସିକ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ସ୍ତରରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ଏହି ସଂଖ୍ୟାର ପରିମାଣ ଏହି ତଥ୍ୟରୁ ଅନୁମାନ କରାଯାଇପାରେ ଯେ ଏହା ଆମେରିକାର GDP ର ପ୍ରାୟ 3.5 ଗୁଣ।
ଏହି ବିଶାଳ ଋଣ ଦ୍ୱାରା କେବଳ ସରକାର ବୋଝ ହୋଇନାହାଁନ୍ତି, ସାଧାରଣ ଆମେରିକୀୟମାନେ ମଧ୍ୟ ଗଭୀର ଭାବରେ ଜଡିତ। ଏଥିରେ 38.2 ଟ୍ରିଲିୟନ ଡଲାର ସଂଘୀୟ ସରକାରୀ ଋଣ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। ଏଥିରେ 26.4 ଟ୍ରିଲିୟନ ଡଲାର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଋଣ, 21.3 ଟ୍ରିଲିୟନ ଡଲାର ମର୍ଟଗେଜ ଋଣ ଏବଂ 1.8 ଟ୍ରିଲିୟନ ଡଲାର ଛାତ୍ର ଋଣ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଯେ ସରକାରଙ୍କଠାରୁ ସାଧାରଣ ନାଗରିକ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତେ ଋଣ ଭାରରେ ଜୀବନଯାପନ କରୁଛନ୍ତି।
ଅକ୍ଟୋବର 1995 ରେ, ସଂଘୀୟ ଋଣ ମାତ୍ର 4.9 ଟ୍ରିଲିୟନ ଡଲାର ଥିଲା
2005 ରେ, ଏହା 8 ଟ୍ରିଲିୟନ ଡଲାରକୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଲା।
2015 ରେ, ଏହା 18.1 ଟ୍ରିଲିୟନ ଡଲାରରେ ପହଞ୍ଚିଲା।
ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହା 38.2 ଟ୍ରିଲିୟନ ଡଲାରରୁ ଅଧିକ।
ଆକଳନ କରାଯାଉଛି ଯେ ଯଦି ଏହି ଗତି ଜାରି ରହେ, ତେବେ ଏହି ଋଣ 2028 ସୁଦ୍ଧା 50 ଟ୍ରିଲିୟନ ଡଲାରରେ ପହଞ୍ଚିବ। COVID-19 ମହାମାରୀ ପରେ ପରିସ୍ଥିତି ଆହୁରି ବିସ୍ଫୋରକ ହୋଇପଡ଼ିଛି, କାରଣ ସେବେଠାରୁ ଋଣ 15 ଟ୍ରିଲିୟନ ଡଲାର ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି।
କେବଳ ସୁଧ ପାଇଁ ପ୍ରତିଦିନ 3 ବିଲିୟନ ଡଲାର ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଉଛି
ଆମେରିକା ଏବେ ବିକାଶ ପ୍ରକଳ୍ପରେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବା ଅପେକ୍ଷା ନିଜ ଋଣ ଉପରେ ସୁଧ ଦେବା ବିଷୟରେ ଅଧିକ ଚିନ୍ତିତ। ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ଆମେରିକା କେବଳ ସୁଧ ପରିଶୋଧ ପାଇଁ ପ୍ରତିଦିନ ପ୍ରାୟ 3 ବିଲିୟନ ଡଲାର ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଛି। ଏହା ଏପରି ଏକ ପରିସ୍ଥିତି ଯାହା ଯେକୌଣସି ଦେଶର ଅର୍ଥନୀତିକୁ ପଙ୍ଗୁ କରିପାରେ।
ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ଆମେରିକା ଅର୍ଥନୀତି ବିଷୟରେ ଉଚ୍ଚ ଦାବି କରିପାରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବତା ହେଉଛି ଯେ ଦେଶ ଏକ ଭୟଙ୍କର ଋଣ ଜାଲରେ ଫସି ରହିଛି। ଯଦି ଶୀଘ୍ର କଠିନ ଆର୍ଥିକ ସଂସ୍କାର କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ନହୁଏ, ତେବେ ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ବିକାଶ ପ୍ରକଳ୍ପ, ଭିତ୍ତିଭୂମି କିମ୍ବା ଜନ କଲ୍ୟାଣ ପାଇଁ ଟଙ୍କାଟେ ବି ରହିବ ନାହିଁ। ସମସ୍ତ ରାଜସ୍ୱ ଋଣ ପରିଶୋଧ ପାଇଁ ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଯିବ ।