ପାକିସ୍ତାନ ସେନା ମୁଖ୍ୟଙ୍କ ମନ ରଖିଲେ ଟ୍ରମ୍ପ, BLAକୁ ଆତଙ୍କବାଦୀ ସଂଗଠନ ଘୋଷିତ
ଏବେ ପାକିସ୍ତାନ ପଟିଆ ହୋଇଛି ଆମେରିକା । ମନ ରଖିବା ପାଇଁ କରୁଛି ମୁନିରଙ୍କୁ ଖୁସି ।
ୱାଶିଂଟନ: ଆମେରିକା ବାଲୁଚିସ୍ତାନ ଲିବରେସନ ଆର୍ମି (BLA) ଏବଂ ମାଜିଦ ବ୍ରିଗେଡକୁ ଏକ ବିଦେଶୀ ଆତଙ୍କବାଦୀ ସଂଗଠନ (FTO) ଭାବେ ଘୋଷଣା କରିଛି। ଆମେରିକାର ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରୀ ମାର୍କୋ ରୁବିଓ ଏକ ବିବୃତ୍ତି ଜାରି କରି ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ନିଶ୍ଚିତ କରିଛନ୍ତି।
ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ୨୦୧୯ ମସିହାରୁ, BLA ଅନେକ ବଡ଼ ଆକ୍ରମଣ ପାଇଁ ଦାୟୀ ହୋଇଛି, ଯେଉଁଥିରେ ମାଜିଦ ବ୍ରିଗେଡ ଦ୍ୱାରା କରାଯାଇଥିବା ଆକ୍ରମଣ ମଧ୍ୟ ସାମିଲ ଅଛି। BLA ପୂର୍ବରୁ ଆମେରିକାର ରାଡାରରେ ଥିଲା ଏବଂ ୨୦୧୯ ମସିହାରେ ଏହାକୁ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବରେ ମନୋନୀତ ବିଶ୍ୱ ଆତଙ୍କବାଦୀ (SDGT) ସଂଗଠନ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଥିଲା।
ସାମ୍ପ୍ରତିକ ଆକ୍ରମଣ
ସେବେଠାରୁ ଏହା ଅନେକ ଆତ୍ମଘାତୀ ବିସ୍ଫୋରଣ, ହାଇ-ପ୍ରୋଫାଇଲ୍ ଆକ୍ରମଣ ଏବଂ ସମ୍ପ୍ରତି ଜାଫର ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ ଟ୍ରେନ୍ ଅପହରଣ ଭଳି ଘଟଣାର ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇଛି। ଆମେରିକାର ବୈଦେଶିକ ବିଭାଗ ଅନୁଯାୟୀ, ୨୦୨୪ ମସିହାରେ, BLA କରାଚୀ ବିମାନବନ୍ଦର ଏବଂ ଗ୍ୱାଦର ବନ୍ଦର କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସ ନିକଟରେ ଆତ୍ମଘାତୀ ଆକ୍ରମଣ ପାଇଁ ଦାୟୀ କରିଥିଲା।
ମାର୍ଚ୍ଚ 2025 ରେ, ଏହି ସଂଗଠନ କ୍ୱେଟାରୁ ପେଶାୱାର ଯାଉଥିବା ଜାଫର ଏକ୍ସପ୍ରେସ ଟ୍ରେନକୁ ଅପହରଣ କରିଥିଲା, ଯେଉଁଥିରେ 31 ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ 300 ରୁ ଅଧିକ ଯାତ୍ରୀଙ୍କୁ ବନ୍ଧକ କରାଯାଇଥିଲା।
FTO ଘୋଷଣା
BLA ଏବଂ ମାଜିଦ ବ୍ରିଗେଡକୁ FTO ଘୋଷଣା କରିବା ପରେ, ଆମେରିକା ସରକାର ଏବେ ଆମେରିକାରେ ସେମାନଙ୍କର ସମ୍ପତ୍ତି ଜବତ କରିପାରିବ। ସଂଗଠନକୁ ଆର୍ଥିକ କିମ୍ବା ସିଧାସଳଖ ସମର୍ଥନ କରିବା ଏକ ଫୌଜଦାରୀ ଅପରାଧ ହୋଇଯିବ। ଆମେରିକା ଏହାର ନେଟୱାର୍କ ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ବନ୍ଦ କରିବା ପାଇଁ ଅନ୍ୟ ଦେଶ ସହିତ ସହଯୋଗ କରିପାରିବ।
ପାକିସ୍ତାନ ସରକାର BLAକୁ ପୂର୍ବରୁ ଏକ ଆତଙ୍କବାଦୀ ସଂଗଠନ ଘୋଷଣା କରିସାରିଛି। ଏହି ସଂଗଠନ ଖଣିଜ ସମୃଦ୍ଧ ବେଲୁଚିସ୍ତାନ ପ୍ରଦେଶର ସ୍ୱାଧୀନତା ଦାବି କରି ଦଶନ୍ଧି ଧରି ବିଦ୍ରୋହ ଚଳାଇ ଆସୁଛି।
ସମ୍ପ୍ରତି, ଜମ୍ମୁ ଏବଂ କାଶ୍ମୀରର ପହଲଗାମରେ ହୋଇଥିବା ଘାତକ ଆତଙ୍କବାଦୀ ଆକ୍ରମଣ ପରେ ଆମେରିକା ପାକିସ୍ତାନ ସ୍ଥିତ ଲସ୍କର-ଏ-ତୈବାର ଶାଖା ଦି ରେଜିଷ୍ଟାନ୍ସ ଫ୍ରଣ୍ଟ (TRF) କୁ ମଧ୍ୟ FTO ଘୋଷଣା କରିଥିଲା।
ମୁନିରଙ୍କ ଭୂମିକା
ପାକିସ୍ତାନର ସେନା ମୁଖ୍ୟ ଏବଂ ଫିଲ୍ଡ ମାର୍ଶାଲ ଅସୀମ ମୁନିର ଦେଢ଼ ମାସ ମଧ୍ୟରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ପାଇଁ ଆମେରିକା ଗସ୍ତ କରିଛନ୍ତି। ସେ କେବେ ଆମେରିକାରେ ପହଞ୍ଚିଲେ ସେ ବିଷୟରେ କୌଣସି ସୂଚନା ଦିଆଯାଇ ନାହିଁ।
ଏକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଜରିଆରେ ସେ ଆମେରିକା ମାଟିରୁ ଭାରତ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଏକ ବିଷାକ୍ତ ବୟାନ ମଧ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ସାମ୍ପ୍ରତିକ ସମୟରେ, ଆମେରିକା ଏବଂ ପାକିସ୍ତାନ ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ପର୍କରେ ମଧୁରତା ଦେଖାଦେଇଛି। ଏହାର ଫଳସ୍ୱରୂପ, ଆମେରିକା BLAକୁ ଏକ ଆତଙ୍କବାଦୀ ସଂଗଠନ ଘୋଷଣା କରିଛି।