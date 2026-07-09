ଇରାନକୁ ଛାରଖାର କଲା ଆମେରିକା, ଉଡ଼ାଇ ଦେଲା ରେଲୱେ ବ୍ରିଜ୍‌; ଭିଡିଓ ସେୟାର କରି ଟ୍ରମ୍ପ କହିଲେ- ‘ଏହା ହିଁ ପ୍ରତିଶୋଧ…'”

ଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ ଅଫ୍ ହୋର୍ମୁଜ୍‌ରେ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଜଳପଥର ସୁରକ୍ଷା ବଜାୟ ରଖିବା ନାଁରେ ଆମେରିକା, ଇରାନ ଉପରେ ପୁଣି ଥରେ ନୂଆ ସେନା ଆକ୍ରମଣ ଆରମ୍ଭ କରିଦେଇଛି।"

By Priyanka Das

US Iran War : ପଶ୍ଚିମ ଏସିଆରେ ପୁଣି ଥରେ ଉତ୍ତେଜନା ସଦୃଶ୍ୟ ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ବୁଧବାର ଦିନ ଆମେରିକା ଇରାନ ବିରୋଧରେ ନୂଆ ସେନା ଆକ୍ରମଣ ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ଘୋଷଣା କରିଛି। ଆମେରିକୀୟ ସେନାର କହିବା ଅନୁଯାୟୀ, ବିଶ୍ୱର ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସାମୁଦ୍ରିକ ବ୍ୟାପାର ମାର୍ଗ ମଧ୍ୟରୁ ଅନ୍ୟତମ ‘ଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ ଅଫ୍ ହୋର୍ମୁଜ୍‌’ରେ ଜାହାଜ ଚଳାଚଳକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିବା ଏହି ଆକ୍ରମଣର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଏଭଳି ଏକ ସମୟରେ ହୋଇଛି, ଯେତେବେଳେ ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ସ୍ପଷ୍ଟ ଶବ୍ଦରେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଇରାନ ସହ ଯୁଦ୍ଧ ଶେଷ କରିବା ପାଇଁ ହୋଇଥିବା ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀକାଳୀନ ଚୁକ୍ତି ଏବେ ତାଙ୍କ ଅନୁସାରେ ସମାପ୍ତ ହୋଇସାରିଛି।

ଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ ଅଫ୍ ହୋର୍ମୁଜ୍‌କୁ ଖୋଲା ରଖିବା ପାଇଁ ଆମେରିକାର ନୂଆ ସେନା ଅଭିଯାନ

ଆମେରିକୀୟ ସେନା ସୂଚନା ଦେଇଛି ଯେ, ବୁଧବାର ଦିନ ଇରାନ ବିରୋଧରେ ନୂଆ ଆକ୍ରମଣ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଛି। ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ ଅଫ୍ ହୋର୍ମୁଜ୍ ଦେଇ ଯାଉଥିବା ତିନୋଟି ମାଲବାହୀ ଜାହାଜ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ ହେବା ପରେ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି। ଆମେରିକାର କହିବା କଥା ହେଲା, ଏହି ଆକ୍ରମଣର ଜବାବରେ ସେ ସେନା କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନକୁ ଜୋରଦାର କରିଛି। ଏହି ଆକ୍ରମଣ ପରେ ଇରାନର ଦକ୍ଷିଣ ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳର ଅନେକ ସହରରେ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ବିସ୍ଫୋରଣର ଶବ୍ଦ ଶୁଣିବାକୁ ମିଳିଛି ଏବଂ କିଛି ଅଞ୍ଚଳରେ ବିଦ୍ୟୁତ ସେବା ମଧ୍ୟ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଛି।

ଆହୁରି ପଢନ୍ତୁ

ଆମେରିକା ସୈନ୍ୟ ଘାଟି ଉପରେ ଇରାନର ଘନ ଘନ…

IND VS ENG: ଶ୍ରେୟସ ଆୟରଙ୍କ କପ୍ତାନୀ ପ୍ରତି…

ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ଇରାନ ଉପରେ ଆମେରିକାର ଆକ୍ରମଣ ତେଜିଲା

ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ଆମେରିକୀୟ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ କମାଣ୍ଡ (CENTCOM) ଇରାନ ବିରୋଧରେ ଅତିରିକ୍ତ ସେନା କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ଆମେରିକୀୟ ସେନା କହିଛି ଯେ, ଏହି ଆକ୍ରମଣର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ଇରାନର ସେହି କ୍ଷମତାକୁ ଦୁର୍ବଳ କରିବା, ଯାହାଦ୍ୱାରା ସେ ଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ ଅଫ୍ ହୋର୍ମୁଜରେ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଜଳପଥର ସ୍ୱାଧୀନତା ପ୍ରତି ବିପଦ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି। ନିକଟ ଅତୀତରେ ବାଣିଜ୍ୟିକ ଜାହାଜ ଏବଂ ସେଥିରେ ଥିବା ସାଧାରଣ ନାଗରିକ କ୍ରୁ ମେମ୍ବରଙ୍କ ଉପରେ ହୋଇଥିବା ଆକ୍ରମଣ ପାଇଁ ଆମେରିକା ସିଧାସଳଖ ଇରାନକୁ ଦାୟୀ କରିଛି।

ଲଗାତାର ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନ ଇରାନ ଉପରେ ଆମେରିକାର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ

ଆମେରିକା ଲଗାତାର ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନ ମଧ୍ୟ ଇରାନର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ ଉପରେ ସେନା ଆକ୍ରମଣ କରିଛି। ଆମେରିକୀୟ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ମତରେ, ଏହି ଆକ୍ରମଣର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ଇରାନ ଉପରେ ଚାପ ପକାଇବା, ଯେପରି ସେ ବାଣିଜ୍ୟିକ ଜାହାଜ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ ବନ୍ଦ କରେ। ନ୍ୟୁଜ୍ ୱେବସାଇଟ୍ Axios ଅନୁଯାୟୀ, ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସାମୁଦ୍ରିକ ମାର୍ଗର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଜରୁରୀ ଥିଲା।

IRGC ର ‘ସଲମାନ କମାଣ୍ଡ ମୁଖ୍ୟାଳୟ’କୁ କରାଗଲା ଟାର୍ଗେଟ୍

ଆମେରିକାର ଏହି ଆକ୍ରମଣରେ ଦକ୍ଷିଣ-ପୂର୍ବ ଇରାନର ଇରାନସହରଠାରେ ଅବସ୍ଥିତ ଇସଲାମିକ ରିଭୋଲ୍ୟୁସନାରୀ ଗାର୍ଡ କର୍ପସ (IRGC) ର ସଲମାନ କମାଣ୍ଡ ମୁଖ୍ୟାଳୟକୁ ଟାର୍ଗେଟ୍ କରାଯାଇଛି। ଏହାଛଡ଼ା ଇରାନସହର ସହିତ ଦକ୍ଷିଣ ଇରାନର ଚାବହାର, କୋନାରକ, ବନ୍ଦର ଅବ୍ବାସ, ଜାସ୍କ, ସିରିକ ଏବଂ କେଶମ ସମେତ ଅନେକ ଅଞ୍ଚଳରେ ମଧ୍ୟ ଆମେରିକା ଆକ୍ରମଣ କରିଛି।

ବୁସେହରରେ IRGC ଏରୋସ୍ପେସ୍ କେନ୍ଦ୍ରରେ ନିଆଁ ଲାଗିଥିବା ଦାବି

ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ଦକ୍ଷିଣ ଇରାନର ବୁସେହର ପ୍ରାନ୍ତରେ ଥିବା ଇସଲାମିକ ରିଭୋଲ୍ୟୁସନାରୀ ଗାର୍ଡ କର୍ପସ ଏରୋସ୍ପେସ୍ ଫୋର୍ସ (IRGC-AF) ର ଏକ ସାମରିକ କେନ୍ଦ୍ରରେ ନିଆଁ ଲାଗିଯାଇଛି। ଆମେରିକୀୟ ବାୟୁସେନା ଏବଂ ନୌସେନା ଦ୍ୱାରା କରାଯାଇଥିବା ଆକ୍ରମଣ ଯୋଗୁଁ ଏହି ନିଆଁ ଲାଗିଥିବା କୁହାଯାଉଛି। ତେବେ ନିଆଁ ଲାଗିବାର କାରଣ ନେଇ କୌଣସି ଆଧିକାରିକ ସ୍ପଷ୍ଟୀକରଣ ମିଳିନାହିଁ।

ଇରାନର ଦାବି: ଦକ୍ଷିଣ ଅଞ୍ଚଳରେ ଶତ୍ରୁପକ୍ଷର ଡ୍ରୋନକୁ ମାରି ଖସାଇଲା

ଇରାନର ସମ୍ବାଦ ସରବରାହ ସଂସ୍ଥା ‘ମେହର ନ୍ୟୁଜ୍’ ଦାବି କରିଛି ଯେ, ଦେଶର ଦକ୍ଷିଣ ଭାଗରେ ଇରାନର ବାୟୁ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ପ୍ରଣାଳୀ ଏକ ଶତ୍ରୁପକ୍ଷର ଡ୍ରୋନକୁ ସଫଳତାର ସହ ମାରି ଗିରାଇଛି। ଡ୍ରୋନଟି ଇରାନର ଆକାଶ ସୀମାରେ ପ୍ରବେଶ କରିବା ମାତ୍ରେ ତାକୁ ଚିହ୍ନଟ କରାଯାଇ ଧ୍ୱଂସ କରାଯାଇଥିଲା। ତେବେ ଏହି ଡ୍ରୋନ୍ କେଉଁ ଦେଶର ଥିଲା, ସେ ନେଇ କିଛି ସ୍ପଷ୍ଟ କରାଯାଇନାହିଁ।

ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ବୟାନ ଉପରେ ଇରାନ ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପାଲଟା ଜବାବ

ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ବୟାନ ଉପରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ପ୍ରକାଶ କରି ଇରାନର ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଇରାନ କୌଣସି ଅଶୋଭନୀୟ ଭାଷାରେ ନୁହେଁ ବରଂ ନିଜ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଦ୍ୱାରା ଜବାବ ଦିଏ। ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ବୟାନ ଇରାନ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ମହାନତା ଏବଂ ସଂକଳ୍ପକୁ କମ୍ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ଇରାନ ନିଜର ଜାତୀୟ ସ୍ୱାର୍ଥ ଏବଂ ସାର୍ବଭୌମତ୍ୱର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରତିବଦ୍ଧ ଏବଂ କୌଣସି ଚାପ ଆଗରେ ମୁଣ୍ଡ ନୁଆଁଇବ ନାହିଁ ବୋଲି ସେ ଦୋହରାଇଛନ୍ତି।

You might also like More from author
More Stories

ଆମେରିକା ସୈନ୍ୟ ଘାଟି ଉପରେ ଇରାନର ଘନ ଘନ…

IND VS ENG: ଶ୍ରେୟସ ଆୟରଙ୍କ କପ୍ତାନୀ ପ୍ରତି…

ICC ‘Hall of Fame’ରେ ସ୍ଥାନ…

ଓଡିଶା ପୋଲିସରେ ହେବେ ବଡ ନିଯୁକ୍ତି, ପୁରାଣ…

1 of 30,464