ଋଷ, ଇରାନ ଛାଡନ୍ତୁ ଆମେରିକାର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଶତ୍ରୁ ହେଉଛି ଏହି ଦେଶ; ଲିଷ୍ଟରେ ଅଛି କି ଭାରତ ନାମ?
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟରେ ଉତ୍ତେଜନା ଜାରି ରହିଛି। ଏହି ସମୟରେ, ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ଇସ୍ରାଏଲକୁ ଆମେରିକାର ଏକ ମହାନ ସହଯୋଗୀ ଭାବରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟରେ ଚାଲିଥିବା ସଂଘର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ସେ ଇସ୍ରାଏଲର ସାହସ ଏବଂ ବିଶ୍ୱସ୍ତତାର ପ୍ରଶଂସା ମଧ୍ୟ କରିଛନ୍ତି।
ତଥାପି, ଆମେରିକା ନିରନ୍ତର ଅନେକ ଦେଶକୁ ଏହାର ଜାତୀୟ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ବିପଦ ଭାବରେ ଦେଖିଆସୁଛି। ରୁଷ, ଚୀନ୍ ଏବଂ ଇରାନ ମୁଖ୍ୟ ଖବରରେ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ବିସ୍ତାର କରିଥିବା ବେଳେ, ଆମେରିକା ଅନ୍ୟ ଅନେକ ଦେଶ ଏବଂ ଶାସନକୁ ବିଦେଶୀ ପ୍ରତିପକ୍ଷ ଭାବରେ ବର୍ଗୀକୃତ କରିଛି।
ସବୁଠାରୁ ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ ଦେଶ ରୁଷ, ଚୀନ୍ ଏବଂ ଇରାନ ପରେ ଉତ୍ତର କୋରିଆକୁ ଆମେରିକା ପାଇଁ ସବୁଠାରୁ ଗମ୍ଭୀର ବିପଦ ଭାବରେ ବିବେଚନା କରାଯାଏ। ଏହାର ପରମାଣୁ ଅସ୍ତ୍ର ଏବଂ ଦୂରଗାମୀ କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର କ୍ଷମତା ଆମେରିକା ଅଞ୍ଚଳ ପାଇଁ ସିଧାସଳଖ ବିପଦ ସୃଷ୍ଟି କରେ। ରୁଷ ସହିତ ଏହାର ଜାରି ସାମରିକ ସହଯୋଗ ଚିନ୍ତାକୁ ଆହୁରି ବଢ଼ାଇ ଦେଇଛି। ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ଉତ୍ତର କୋରିଆ ପ୍ରାୟତଃ ଆମେରିକାକୁ ପାଉଁଶ କରିଦେବାକୁ ଧମକ ଦେଉଛି।
ରାଜନୈତିକ ଉତ୍ତେଜନା ଏବଂ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ: ଯୁକ୍ତରାଷ୍ଟ୍ର ପଶ୍ଚିମ ଗୋଲାର୍ଦ୍ଧରେ ଭେନେଜୁଏଲାକୁ ଏକ ପ୍ରମୁଖ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱୀ ଭାବରେ ଦେଖେ, ବିଶେଷକରି ନିକୋଲାସ୍ ମାଡୁରୋଙ୍କ ଶାସନ ସମୟରେ ଏହା ହେଉଥିଲା। ମାନବାଧିକାର ଉଲ୍ଲଂଘନ, ରାଜନୈତିକ ଅସ୍ଥିରତା ଏବଂ ଅର୍ଥନୈତିକ କୁପରିଚାଳନାର ଅଭିଯୋଗ କଠୋର ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଲଗାଇବା ଏବଂ ସମ୍ପର୍କରେ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଚାପ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି।
ଏକ ଦୀର୍ଘକାଳୀନ ଶତ୍ରୁତା: ଶୀତଳ ଯୁଦ୍ଧ ସମୟରୁ କ୍ୟୁବା ଆମେରିକାର ବିରୋଧୀ ହୋଇଆସିଛି। ସମ୍ପର୍କକୁ ସ୍ୱାଭାବିକ କରିବା ପାଇଁ ବେଳେବେଳେ ପ୍ରୟାସ କରାଯିବା ସତ୍ତ୍ୱେ, ବୈଚାରିକ ପାର୍ଥକ୍ୟ ଏବଂ ବିଦେଶୀ ସାମରିକ ପ୍ରଭାବର ଭୟ ସମେତ ସୁରକ୍ଷା ଚିନ୍ତା ଯୋଗୁଁ ଉତ୍ତେଜନା ଲାଗି ରହିଛି।
ସଂଘର୍ଷ ଏବଂ ଆତଙ୍କବାଦ ଚିନ୍ତା: ଆଞ୍ଚଳିକ ଅସ୍ଥିରତାରେ ସିରିଆର ଭୂମିକା ଏବଂ ଆତଙ୍କବାଦୀ ଗୋଷ୍ଠୀଗୁଡ଼ିକୁ ସମର୍ଥନ କରୁଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହେତୁ ଏହାକୁ ଏକ ପ୍ରମୁଖ ବିପଦ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଉଛି। ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟରେ ଚାଲିଥିବା ସଂଘର୍ଷରେ ସିରିଆ ଶାସନକୁ ଆମେରିକା ଏକ ପ୍ରମୁଖ ଖେଳାଳି ବୋଲି ବିବେଚନା କରେ।
ଉଦୀୟମାନ ସୁରକ୍ଷା ଚିନ୍ତା: ନିକଟରେ ଗୁଇନ୍ଦା ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ ମଧ୍ୟ ପାକିସ୍ତାନକୁ ଏକ ବର୍ଦ୍ଧିତ ଚିନ୍ତାର ବିଷୟ ଭାବରେ ଚିହ୍ନଟ କରିଛି। ଏହାର ବର୍ଦ୍ଧିତ ପରମାଣୁ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ଏବଂ ଦୂରଗାମୀ ବାଲିଷ୍ଟିକ୍ କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ରର ବିକାଶ ଆଶଙ୍କା ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି ଯେ ଏହା ଏକ ସିଧାସଳଖ ବିପଦ ହୋଇପାରେ। ଚୀନ୍ ସହିତ ଏହାର ଘନିଷ୍ଠ ସାମରିକ ସମ୍ପର୍କ ମଧ୍ୟ ଆମେରିକାର ଚିନ୍ତାକୁ ବୃଦ୍ଧି କରୁଛି।
ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ଅନେକ ଦେଶକୁ ସରକାରୀ ଭାବରେ ପ୍ରାଥମିକ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱୀ ଭାବରେ ନାମିତ କରାଯାଇ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଅସ୍ଥିରତା ଏବଂ ସୁରକ୍ଷା ଚିନ୍ତା ଯୋଗୁଁ ସେମାନଙ୍କୁ ଏବେ ବି ଉଚ୍ଚ ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଏ। ଏଥିରେ ଆଫଗାନିସ୍ତାନ, ମିଆଁମାର, ଲିବିଆ, ସୋମାଲିଆ, ସୁଡାନ, ୟେମେନ ଏବଂ ହାଇତି ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। ଆମେରିକା ଏହି ଦେଶଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ କଠୋର ଭିସା ଏବଂ ସୁରକ୍ଷା କଟକଣା ଲାଗୁ କରିଛି।