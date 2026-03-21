ଯୁଦ୍ଧ ଭିତରେ ମିଳିଲା ବଡ଼ ଆଶ୍ଵସ୍ତି, ଶେଷରେ ୟୁ-ଟର୍ଣ୍ଣ ନେଲେ ଟ୍ରମ୍ପ, ଇରାନଠାରୁ ଏଣିକି ତେଲ କିଣିପାରିବ ଭାରତ
India Buy Iranian oil: ଆମେରିକା, ଇସ୍ରାଏଲ ଏବଂ ଇରାନ ମଧ୍ୟରେ ବଢ଼ୁଥିବା ଉତ୍ତେଜନା ମଧ୍ୟରେ, ଭାରତ ପାଇଁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଶ୍ୱସ୍ତିର ଖବର ଆସିଛି। ଆମେରିକା ପ୍ରଶାସନ ହଠାତ୍ ନିଜ ମତ ବଦଳାଇ ଦେଇଛି ଏବଂ ଇରାନ ତେଲ ଉପରେ ଏକ ଅସ୍ଥାୟୀ ଛାଡ ପ୍ରଦାନ କରିଛି । ଯାହା ଫଳରେ ଭାରତୀୟ ରିଫାଇନରମାନେ ଇରାନ ତେଲ କ୍ରୟ କରିବାକୁ ପୁନଃ ଅନୁମତି ପାଇଛନ୍ତି। ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ଏପରି ଏକ ସମୟରେ ଆସିଛି ଯେତେବେଳେ ଶକ୍ତି ସଙ୍କଟ ଗଭୀର ହେଉଛି ଏବଂ ଏସୀୟ ଦେଶଗୁଡ଼ିକ ନୂତନ ବିକଳ୍ପ ଖୋଜୁଛନ୍ତି।
ଭାରତୀୟ ରିଫାଇନର୍ସ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛନ୍ତି
ତିନି ଜଣ ଭାରତୀୟ ରିଫାଇନର୍ସ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ସେମାନେ ଇରାନୀ ତେଲ କିଣିବାକୁ ଯୋଜନା କରୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଆମେରିକାରୁ ସରକାରୀ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଏବଂ ଦେୟ ସର୍ତ୍ତାବଳୀ ଉପରେ ସ୍ପଷ୍ଟତାକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପ୍ରମୁଖ ଏସୀୟ ଦେଶମାନଙ୍କ ତୁଳନାରେ ଭାରତ, ଯାହାର ତୈଳ ଭଣ୍ଡାର କମ୍, ସାମ୍ପ୍ରତିକ ଆମେରିକା ରିହାତି ପରେ ରୁଷୀୟ ତେଲ ବୁକ୍ କରିବାକୁ ମଧ୍ୟ ଶୀଘ୍ର ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛି।
ଆମେରିକା ପ୍ରଶାସନ ଇରାନୀ ତେଲ କ୍ରୟ ଉପରେ ୩୦ ଦିନର ଛାଡ଼ ପ୍ରଦାନ କରିଛି । ସ୍କଟ୍ ବେସାଣ୍ଟଙ୍କ ଅନୁଯାୟୀ, ଏହି ଛାଡ଼ ମାର୍ଚ୍ଚ ୨୦ ସୁଦ୍ଧା ଜାହାଜରେ ଲୋଡ୍ ହୋଇଥିବା ଏବଂ ଏପ୍ରିଲ ୧୯ ସୁଦ୍ଧା ବିତରଣ ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ତୈଳ ପଠାଣ ଉପରେ ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ। ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହେଉଛି, ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ୨୦୧୮ରେ ଇରାନ ଉପରେ କଠୋର କଟକଣା ଲଗାଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେହି ପ୍ରଶାସନ ଏବେ ଅସ୍ଥାୟୀ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରୁଛି, ଯାହାକୁ ଏକ ପ୍ରମୁଖ ୟୁ-ଟର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ବିବେଚନା କରାଯାଉଛି।
ଏସିଆରେ ବଢ଼ୁଥିବା ଉତ୍ତେଜନା
ଭାରତ ବ୍ୟତୀତ, ଅନ୍ୟ ଏସୀୟ ବିଶୋଧନକାରୀମାନେ ମଧ୍ୟ ଇରାନୀ ତେଲ କିଣିପାରିବେ କି ନାହିଁ ତାହା ପରୀକ୍ଷା କରୁଛନ୍ତି। ହର୍ମୁଜ୍ ପ୍ରଣାଳୀରେ ଉତ୍ତେଜନା ଏବଂ ଯୋଗାଣ ବାଧା ଯୋଗୁଁ ସମଗ୍ର ଅଞ୍ଚଳରେ ବିଶୋଧନାଗାରଗୁଡ଼ିକ କମ କ୍ଷମତାରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଏବଂ ଇନ୍ଧନ ରପ୍ତାନି ହ୍ରାସ କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହୋଇଛି।
ଜାହାଜରେ ପ୍ରାୟ ୧୭୦ ନିୟୁତ ବ୍ୟାରେଲ ଇରାନୀ ଅଶୋଧିତ ତୈଳ ଥିବାରୁ ସମୁଦ୍ରରେ ବୃହତ ତୈଳ ଭଣ୍ଡାର
ଫସି ରହିଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ଯେ ଏହି ଭଣ୍ଡାର କେବଳ ସୀମିତ ସମୟ ପାଇଁ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରିପାରିବ। ଏସିଆ ଏହାର ପ୍ରାୟ ୬୦ ପ୍ରତିଶତ ତୈଳ ଆବଶ୍ୟକତା ପାଇଁ ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ, ଯାହା ଏହି ସଙ୍କଟକୁ ଆହୁରି ଗମ୍ଭୀର କରିଥାଏ।
୨୦୧୮ରେ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଲାଗୁ ହେବା ପରେ ଚୀନ୍ ଇରାନର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ତେଲ କ୍ରେତା ହୋଇଗଲା। ତଥ୍ୟ ଅନୁଯାୟୀ, ଏହାର ସ୍ୱାଧୀନ ରିଫାଇନରମାନେ ଗତ ବର୍ଷ ପ୍ରତିଦିନ ପ୍ରାୟ ୧.୩୮ ନିୟୁତ ବ୍ୟାରେଲ କିଣିଥିଲେ, କାରଣ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଯୋଗୁଁ ଇରାନର ତେଲ ଶସ୍ତା ମୂଲ୍ୟରେ ଉପଲବ୍ଧ ଥିଲା।
କ୍ରୟ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ରହିଛି
ଇରାନୀ ତେଲ କ୍ରୟ କରିବା ସମୟରେ ପେମେଣ୍ଟ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଉପରେ ଅନିଶ୍ଚିତତା ଏବଂ ପୁରୁଣା ଜାହାଜର ବ୍ୟବହାର ଭଳି ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇପାରେ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ପୂର୍ବରୁ ଅନେକ କ୍ରେତା ନ୍ୟାସନାଲ ଇରାନୀ ତେଲ କମ୍ପାନୀ ସହିତ ଚୁକ୍ତି କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଧିକାଂଶ ତେଲ ତୃତୀୟ ପକ୍ଷ ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ବିକ୍ରି ହୁଏ। ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ନିୟମାବଳୀ ଏବଂ ବ୍ୟାଙ୍କିଂ ପ୍ରକ୍ରିୟା ବୁଝିବାକୁ ସମୟ ଲାଗିପାରେ, କିନ୍ତୁ କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକ ଶୀଘ୍ର ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ।