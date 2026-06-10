ସତର୍କ ହୋଇଯାଆନ୍ତୁ: ଦିନକୁ ଗୋଟିଏ ବା ଦୁଇଟି ପ୍ୟାଗ ମଦ ପିଉଛନ୍ତି କି? ଆସିପାରେ ମୃତ୍ୟୁ
ଜର୍ନାଲ ଅଫ ଷ୍ଟଡିଜ ଅନ ଆଲକୋହଲ ଆଣ୍ଡ ଡ୍ରଗ୍ସରେ ପ୍ରକାଶିତ ରିପୋର୍ଟକୁ ନେଇ ଆମେରିକାରେ ଝଡ଼ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ଆମେରିକାର ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ମଦ କମ୍ପାନୀ ଏହି ରିପୋର୍ଟକୁ ନେଇ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଥିଲେ
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଦିନକୁ ଗୋଟିଏ ବା ଦୁଇଟି ପ୍ୟାଗ୍ ମଦ ପିଇଲେ କଣ ହେବ? ଏହାକୁ ନେଇ ପେଶାଦାର ମଦୁଆଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ନାନା ପ୍ରଶ୍ନ ଉଙ୍କି ମାରିଥାଏ। ହେଲେ ଆମେରିକାର ଏକ ସରକାରୀ ଏଜେନ୍ସିର ନିକଟରେ କରିଥିବା ଗବେଷଣାରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବିଚଳିତ କରିଛି। ଯେଉଁଥିରେ କୁହାଯାଇଛି ଦିନକୁ ଗୋଟିଏ ପ୍ୟାଗ୍ ମଦ ଜୀବନ ପ୍ରତି ବିପଦ ଆଣିପାରେ। ଅର୍ଥାତ ଅକାଳ ମୃତ୍ୟୁକୁ ଡାକି ଆଣିପାରେ। ଠିକ୍ ସେହିପରି ଦୁଇଟି ପ୍ୟାଗ୍ ମଦ ତା’ଠାରୁ ଆହୁରି ଖତରନାକ। ଯେଉଁମାନେ ଦିନକୁ ଦୁଇଟି ପ୍ୟାଗ୍ ମଦ ପିଅନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନ ମଧ୍ୟ ବିପଦରେ ବୋଲି ଗବେଷଣାରୁ ଜଣାପଡ଼ିଛି।
ଜର୍ନାଲ ଅଫ ଷ୍ଟଡିଜ ଅନ ଆଲକୋହଲ ଆଣ୍ଡ ଡ୍ରଗ୍ସରେ ପ୍ରକାଶିତ ରିପୋର୍ଟକୁ ନେଇ ଆମେରିକାରେ ଝଡ଼ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ଆମେରିକାର ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ମଦ କମ୍ପାନୀ ଏହି ରିପୋର୍ଟକୁ ନେଇ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଥିଲେ। ଅର୍ଥନୀତି ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ପକାଇବା ଆଶଙ୍କା କରି ସରକାର ଏହି ରିପୋର୍ଟକୁ ପ୍ରଥମେ ସାର୍ବଜନୀନ କରିନଥିଲେ। ହେଲେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଏହି ରିପୋର୍ଟ ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ ପଳାଇ ଆସିଥିଲା ନ୍ୟୁୟର୍କ ଟାଇମ୍ସରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି।
ମଦକୁ ନେଇ ଏହି ରିପୋର୍ଟରେ କ’ଣ ଅଛି?
ଗବେଷକମାନେ କହିଛନ୍ତି; ପ୍ରତିଦିନ ପିଆଯାଉଥିବା ମଦକୁ ନେଇ ଗବେଷଣା କରାଯାଇଥିଲା। ଦୁଇଟି ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ମଦ ସେବନକୁ ନେଇ ଏକ ଗବେଷଣା କରାଯାଇଥିଲା। ପ୍ରଥମେ ସେହି ଲୋକମାନଙ୍କ ସହ କଥା ହୋଇଥିଲେ, ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରତିଦିନ ଗୋଟିଏ ପେଗ୍ ମଦ ପିଅନ୍ତି। ଏହି ଲୋକମାନେ ଭାବନ୍ତି ଯେ ଏହା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ ବିଲକୁଲ ଠିକ୍ ଅଛି। ଗବେଷକଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ ୧୦୦୦ ଜଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ମାମଲା ଏମିତି ମିଳିଲା, ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରତିଦିନ ମଦ ପିଉ ଅକାଳ ମୃତ୍ୟୁକୁ ଡାକି ଆଣିଥିଲେ। ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ ଏହି ଲୋକମାନଙ୍କର ମଦ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ରୋଗ କିମ୍ବା ଆଘାତ କାରଣରୁ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା।
ସେହିପରି ଆଉ ଏକ ଗବେଷଣା ସେହି ଲୋକମାନଙ୍କ ଉପରେ କରାଯାଇଥିଲା। ଯେଉଁମାନେ ଦିନକୁ ୨ ପେଗ ମଦ ପିଅନ୍ତି। ଏଥିରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ୨୫ ଜଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣେ ଦିନକୁ ୨ ପେଗ ମଦ ପିଇବା କାରଣରୁ ଅକାଳରେ ମୃତ୍ୟୁ ବରଣ କରିଛନ୍ତି।
ନ୍ୟୁୟର୍କ ଟାଇମ୍ସର ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ ଆମେରିକୀୟ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗର ପୂର୍ବତନ ଅଫିସର ରୋବର୍ଟ ଏମ. ଭିନସେଣ୍ଟ ବୈଜ୍ଞାନିକମାନଙ୍କୁ ମଦର ସେବନକୁ ନେଇ ଗବେଷଣା କରିବାକୁ କହିଥିଲେ। ଭିନସେଣ୍ଟଙ୍କ ଦାବି ଯେ ଏହି ଗବେଷଣା ପରେ ତାଙ୍କୁ ଚାକିରିରୁ ବାହାର କରିଦିଆଗଲା। ଆମେରିକୀୟ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ ଏନେଇ କୌଣସି ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେଇନାହିଁ।
ଭିନସେଣ୍ଟଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ ଏହି ଗବେଷଣା ପରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ ସରକାରଙ୍କୁ ୨ ପେଗ ମଦ ପିଇବାର ପରାମର୍ଶକୁ ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରିବାକୁ କହିଥିଲା। କିନ୍ତୁ ସରକାର ବ୍ୟବସାୟିକ ସ୍ୱାର୍ଥକୁ ଦେଖି ଏହାକୁ ଚାପିଦେଲେ।
ସୂଚନାରୁ ପ୍ରକାଶ, ଆମେରିକାରେ ଆହାର ନିୟମାବଳୀ ଅନୁସାରେ ୨ ଡ୍ରିଙ୍କ ପର୍ୟ୍ୟନ୍ତ ନେବାର ଅନୁମତି ଅଛି।