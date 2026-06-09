ହର୍ମୁଜ୍ ପ୍ରଣାଳୀ ନିକଟରେ ଆମେରିକୀୟ ହେଲିକପ୍ଟର ଦୁର୍ଘଟଣାଗ୍ରସ୍ତ, ୨ ପାଇଲଟ୍ ସୁରକ୍ଷିତ ଉଦ୍ଧାର

ହର୍ମୁଜ୍ ନିକଟରେ ଦୁର୍ଘଟଣାଗ୍ରସ୍ତ ହେଲା ଆମେରିକୀୟ ହେଲିକପ୍ଟର।

By Subhasmita Das

ଓଡିଶାଭାସ୍କର: ହର୍ମୁଜ୍ ପ୍ରଣାଳୀ ନିକଟରେ ଏକ ଆମେରିକୀୟ ସାମରିକ ଆପାଚି ଆକ୍ରମଣ ହେଲିକପ୍ଟର ଦୁର୍ଘଟଣାଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଛି। ଏଥିରେ ଥିବା ଉଭୟ ପାଇଲଟଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବରେ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଛି।

ହେଲିକପ୍ଟରଟି ଇରାନୀ ଆକ୍ରମଣର ଟାର୍ଗେଟରେ ଥିଲା, ଯାନ୍ତ୍ରିକ ତ୍ରୁଟିର ଶିକାର ହୋଇଥିଲା, ନା ଅନ୍ୟ କୌଣସି କାରଣରୁ ଦୁର୍ଘଟଣାଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଥିଲା ତାହା ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇନାହିଁ।

ଦି ନ୍ୟୁୟର୍କ ଟାଇମ୍ସର ଏକ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ଏହି ଘଟଣା ସହିତ ପରିଚିତ ଦୁଇଜଣ ଅଧିକାରୀ ଏହି ଘଟଣାକୁ ନିଶ୍ଚିତ କରିଛନ୍ତି। ହେଲେ, ଟ୍ରମ୍ପ ପ୍ରଶାସନ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି ଘଟଣା ସମ୍ପର୍କରେ କୌଣସି ସରକାରୀ ବିବୃତ୍ତି କିମ୍ବା ଅପଡେଟ୍ ଜାରି କରିନାହିଁ।

ଆହୁରି ପଢନ୍ତୁ

ଗୋଟିଏ ବିମାନ ବୀମା ପାଇଁ କେତେ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ…

ସମୁଦ୍ରରେ ଭାରତୀୟ ଜାହାଜ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ, ଭାରତର…

ଆମେରିକାର କେନ୍ଦ୍ରୀୟ କମାଣ୍ଡ ମଧ୍ୟ ଏହି ବିଷୟରେ କୌଣସି ମତାମତ ଦେଇନାହିଁ। ଏହି ଘଟଣା ଏପରି ସମୟରେ ଘଟିଛି ଯେତେବେଳେ ଏହି ଅଞ୍ଚଳରେ ଉତ୍ତେଜନା କ୍ରମାଗତ ଭାବରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଥିଲା।

ଗତ କିଛି ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଇସ୍ରାଏଲ ଏବଂ ଇରାନ ମଧ୍ୟରେ ଆକ୍ରମଣ ବିନିମୟ ହୋଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ପରିସ୍ଥିତି ଶାନ୍ତ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ, ଏହି ଦୁର୍ବଳ ସ୍ଥିତିକୁ ଏବେ ବି ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଉଛି।

ପ୍ରଥମ ଥର ଆପାଚି ଦୁର୍ଘଟଣାର ଖବର:

ସଂଘର୍ଷ ଆରମ୍ଭ ହେବା ପରଠାରୁ, କିଛି ଆମେରିକୀୟ ବିମାନ ମଧ୍ୟ ହଜିଯାଇଛି, ଶତ୍ରୁଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଯୋଗୁଁ କିମ୍ବା ଭୁଲବଶତଃ। ହେଲେ, ଏହି ସଂଘର୍ଷରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଆପାଚି ହେଲିକପ୍ଟର ଦୁର୍ଘଟଣାଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଥିବା ରିପୋର୍ଟ ହୋଇଛି।

ଆମେରିକା ସେନା ଏହି ଅଞ୍ଚଳରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ଏବଂ ବିମାନ ମୁତୟନ କରୁଛି, ଯେଉଁଥିରେ ଆପାଚି ହେଲିକପ୍ଟର, MQ-୯ ରିପର ଡ୍ରୋନ ଏବଂ F/A-୧୮ ଏବଂ F-୩୫ ଲଢ଼ୁଆ ବିମାନ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ।

ଏହି ସମ୍ପତ୍ତିଗୁଡ଼ିକୁ ଇରାନର କାର୍ଯ୍ୟକଳାପକୁ ମୁକାବିଲା କରିବା ଏବଂ ହରମୁଜ ପ୍ରଣାଳୀରେ ଏହାର ପ୍ରଭାବକୁ ରୋକିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଛି। ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ଇରାନ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରାୟ ୩୦ ଟି ରିପର ଡ୍ରୋନକୁ ଖସାଇ ଦେଇଛି।

CENTCOM କମାଣ୍ଡର ଆପାଚିରେ ଉଡ଼ାଣ ଭରିଥିଲେ:

ମେ ୪ ତାରିଖରେ, ଆମେରିକାର କେନ୍ଦ୍ରୀୟ କମାଣ୍ଡ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଫଟୋ ସେୟାର କରିଥିଲେ ଯେଉଁଥିରେ ସେଣ୍ଟକମ୍ କମାଣ୍ଡର ଆଡମିରାଲ ବ୍ରାଡ କୁପର ହର୍ମୁଜ୍ ପ୍ରଣାଳୀ ନିକଟରେ ଏକ ଆପାଚି ହେଲିକପ୍ଟରରେ ଉଡ଼ୁଥିବାର ଦେଖାଯାଇଥିଲା।

ଏହା ସେତେବେଳେ ଘଟିଥିଲା ​​ଯେତେବେଳେ ଆମେରିକା ନୌସେନା ‘ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଫ୍ରିଡମ୍’ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲା, ଯାହାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ବାଣିଜ୍ୟିକ ଜାହାଜଗୁଡ଼ିକୁ ହର୍ମୁଜ୍ ପ୍ରଣାଳୀ ଦେଇ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବରେ ଯିବାକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ଥିଲା; କିନ୍ତୁ, ଏହି ଅଭିଯାନ କ୍ଷଣସ୍ଥାୟୀ ଥିଲା।

ଆପାଚି ହେଲିକପ୍ଟରର ପ୍ରମୁଖ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟଗୁଡ଼ିକ:

AH-୬୪ ଆପାଚେ ହେଲିକପ୍ଟର ଦୁନିଆର ସବୁଠାରୁ ବିପଜ୍ଜନକ ଏବଂ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଯୁଦ୍ଧ ହେଲିକପ୍ଟର ମଧ୍ୟରେ ଗଣାଯାଏ। ଏହା ହେଲଫାୟାର କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର ସହିତ ସଜ୍ଜିତ ଏବଂ ଡ୍ରୋନ୍ ଗୁଳି ଚଳାଇବା ଏବଂ ଛୋଟ ଡଙ୍ଗା ଆକ୍ରମଣରୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ।

ନିକଟ ଅତୀତରେ, ଏହି ହେଲିକପ୍ଟରଗୁଡିକ ଇରାନ ଏବଂ ଗଲ୍ଫ ଅଞ୍ଚଳରେ ଅଧିକ ସକ୍ରିୟ ହୋଇପାରିଛି। ଏପ୍ରିଲରେ, ଇରାନ ଆମେରିକାର F-୧୫A ଷ୍ଟ୍ରାଇକ ଇଗଲ ବିମାନକୁ ଗୁଳି କରି ହତ୍ୟା କରିଥିଲା, ଏହା ପରେ ଆମେରିକା ଏହାର ଦୁଇ ଜଣ କ୍ରୁ ସଦସ୍ୟଙ୍କୁ ଇରାନରୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଥିଲା।

You might also like More from author
More Stories

ଗୋଟିଏ ବିମାନ ବୀମା ପାଇଁ କେତେ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ…

ସମୁଦ୍ରରେ ଭାରତୀୟ ଜାହାଜ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ, ଭାରତର…

୭୩୭ ଜଣ ଭାରତୀୟ ଯିବେ ପାକିସ୍ତାନ, ଶେହବାଜ…

“ଇରାନ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କଲେ ତୁମେ ଏକା…

1 of 10,871