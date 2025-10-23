ପୁଟିନଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ବଡ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ! ରୁଷର ଦୁଇଟି ପ୍ରମୁଖ ତୈଳ କମ୍ପାନୀକୁ ବ୍ୟାନ୍, ଭାରତ ଉପରେ ପଡିବ ପ୍ରଭାବ

ରୁଷର ଦୁଇଟି ପ୍ରମୁଖ ତୈଳ କମ୍ପାନୀକୁ ବ୍ୟାନ୍ କଲେ ଟ୍ରମ୍ପ, ଭାରତ ଉପରେ ପଡିବ ପ୍ରଭାବ

By Jyotirmayee Das
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଥମିବାର ନାଁ ନେଉନାହିଁ ଆମେରିକା ଏବଂ ରୁଷ ମଧ୍ୟରେ ଉତ୍ତେଜନା । ଆଉ ଏହାରି ଭିତରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ଏବେ ରୁଷ ବିରୁଦ୍ଧରେ କଡା କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ଗତକାଲି ଟ୍ରମ୍ପ ଦୁଇଟି ପ୍ରମୁଖ ରୁଷୀୟ ତୈଳ କମ୍ପାନୀ ଉପରେ କଟକଣା ଲଗାଇଛନ୍ତି। ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ନେଇ ଟ୍ରମ୍ପ ସିଧାସଳଖ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭ୍ଲାଦିମିର ପୁଟିନଙ୍କୁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରିଛନ୍ତି। ଆମେରିକାର ଏହି ପଦକ୍ଷେପକୁ ରୁଷ ଉପରେ ଚାପ ବୃଦ୍ଧି କରିବାର ଏକ ପ୍ରୟାସ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି । କୁହାଯାଉଛି ଯେ ୟୁକ୍ରେନ ଯୁଦ୍ଧକୁ ନେଇ ଟ୍ରମ୍ପ ଏପରି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି।

ଆମେରିକା ରୁଷିଆର ରୋସନେଫ୍ଟ ଏବଂ ଲୁକୋଇଲ୍ ଉପରେ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଲଗାଇଛି। ଏସବୁ ଭିତରେ ସବୁଠୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହେଉଛି, ଭାରତ ଉଭୟ କମ୍ପାନୀରୁ ତେଲ କିଣୁଛି। ଏବେ, ଏହି ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଭାରତ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରଭାବ ପକାଇପାରେ। ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ଟ୍ରମ୍ପ କହିଛନ୍ତି, ” ମୁଁ ପ୍ରାୟତଃ ପୁଟିନଙ୍କ ସହ କଥା ହୁଏ, ଆଲୋଚନା ବି ଭଲ ହୁଏ, କିନ୍ତୁ କଥା ଆଗକୁ ବଢ଼େ ନାହିଁ।”

ପୁଟିନଙ୍କୁ ନେଇ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ବୟାନ: ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଟ୍ରମ୍ପ ହ୍ୱାଇଟ୍ ହାଉସରେ ପୁଟିନଙ୍କୁ କଡ଼ା ସମାଲୋଚନା କରିଥିଲେ। ସେ କହିଥିଲେ, “ସେ ଶାନ୍ତି ପ୍ରତି ଆଦୌ ଗମ୍ଭୀର ନୁହନ୍ତି। ତଥାପି, ନୂତନ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଏକ ସମାଧାନ ପ୍ରଦାନ କରିବ। ଆମେ ବହୁତ ସମୟ ଅପେକ୍ଷା କରିଛୁ, କିନ୍ତୁ ସମୟ ଆସିଯାଇଛି।” କହିରଖୁଛୁ ଯେ, ଟ୍ରମ୍ପ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ରୁଷ ବିରୁଦ୍ଧରେ ବୟାନ ଦେଇ ଆସୁଛନ୍ତି। ସେ ଭାରତ ଉପରେ ୫୦ ପ୍ରତିଶତ ଶୁଳ୍କ ଲାଗୁ କରିଥିଲେ। ଟ୍ରମ୍ପ ଚାହାଁନ୍ତି ନାହିଁ ଯେ ଭାରତ ରୁଷଠାରୁ ତେଲ କିଣୁ। ସେ କହିଥିଲେ ଯେ ରୁଷ ନିଜର ରୋଜଗାରକୁ ୟୁକ୍ରେନ ଯୁଦ୍ଧରେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଛି।

ଭାରତ ଉପରେ ପ୍ରଭାବ: ଭାରତ ଚଳିତ ବର୍ଷ ଜାନୁଆରୀରୁ ଜୁଲାଇ ମଧ୍ୟରେ ଦୈନିକ ପ୍ରାୟ ୧.୭୩ ନିୟୁତ ବ୍ୟାରେଲ ରୁଷିଆନ ଅଶୋଧିତ ତୈଳ ଆମଦାନୀ କରିଛି। ଏହା ଭାରତର ମୋଟ ତୈଳ ଆମଦାନୀର ଏକ ତୃତୀୟାଂଶ ଅଟେ, ଯାହା ପୂର୍ବ ତୁଳନାରେ କମ୍ ଥିଲା। ଭାରତ ରୁଷିଆନ ତୈଳ କ୍ରୟ ଉପରେ ଏକ ସ୍ପଷ୍ଟ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ବଜାୟ ରଖିଛି । ଏବଂ ଭାରତ କହିଛି ଯେ ଏହା ସେ ଲୋକଙ୍କ ସ୍ୱାର୍ଥକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥାଏ। ତଥାପି, ରୁଷିଆନ କମ୍ପାନୀ ଉପରେ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଭାରତକୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭାବିତ କରିପାରେ।

