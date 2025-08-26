ଅଗଷ୍ଟ ୨୭ ତାରିଖରୁ ୫୦% ର ଶୁଳ୍କ ଲାଗୁ, ଏହି କ୍ଷେତ୍ର ଉପରେ ଅଧିକ ପଡିବ ପ୍ରଭାବ
50 ପ୍ରତିଶତ ଟାରିଫ ଘୋଷଣା କଲା ଆମେରିକା ।
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଆମେରିକା ୨୭ ଅଗଷ୍ଟ, ୨୦୨୫ ରୁ ଭାରତରୁ ଆମଦାନି ହେଉଥିବା ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି, ବସ୍ତ୍ର, ଚମଡ଼ା ଏବଂ ଅଳଙ୍କାର ଭଳି ଶ୍ରମ-ସଙ୍ଘନଶୀଳ ସାମଗ୍ରୀ ଉପରେ ୫୦ ପ୍ରତିଶତର ଏକ ବିଶାଳ ଶୁଳ୍କ ଲାଗୁ କରିବାକୁ ଯାଉଛି । ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ଆମେରିକାକୁ ଭାରତର ପ୍ରାୟ ଅଧା ରପ୍ତାନି ଉପରେ ଗମ୍ଭୀର ପ୍ରଭାବ ପକାଇବ ।
ଭାରତ ଏବଂ ଆମେରିକା ମଧ୍ୟରେ ମୋଟ ୮୬ ବିଲିୟନ ଡଲାରର ବାଣିଜ୍ୟ ମଧ୍ୟରୁ ଅଧିକାଂଶ ଶ୍ରମ-ସଙ୍ଘନଶୀଳ ସାମଗ୍ରୀ ଉପରେ ଏହି ଶୁଳ୍କ ଲାଗୁ ହେବ। ତଥାପି, ଔଷଧ, ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ସ ଏବଂ ପେଟ୍ରୋଲିୟମ୍ ଭଳି କିଛି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଉତ୍ପାଦ ଏହି ଶୁଳ୍କରୁ ମୁକ୍ତ ରହିବ । ଆମେରିକା ସରକାରଙ୍କ ସରକାରୀ ଘୋଷଣା ଅନୁଯାୟୀ, ଏହି ନୂତନ ଶୁଳ୍କ ୨୭ ଅଗଷ୍ଟ ରାତି ୧୨:୦୧ରୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବ ।
ବର୍ତ୍ତମାନ, ଭାରତରୁ ଆମେରିକାକୁ ପଠାଯାଉଥିବା ସାମଗ୍ରୀ ଉପରେ ପୂର୍ବରୁ ୨୫ ପ୍ରତିଶତ ଶୁଳ୍କ ଲାଗୁ ହୋଇଛି, ଯାହାକୁ ଏବେ ରୁଷରୁ ଅଶୋଧିତ ତେଲ ଏବଂ ସାମରିକ ଉପକରଣ କ୍ରୟ ଉପରେ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଅଧୀନରେ ଅତିରିକ୍ତ ୨୫ ପ୍ରତିଶତ ସହିତ ଯୋଡାଯିବ ।
ଜୁଲାଇ ମାସରେ ଭାରତର ଆମେରିକାର ରପ୍ତାନି ପ୍ରାୟ 20% ବୃଦ୍ଧି- ରପ୍ତାନିକାରୀମାନେ ଏହି ଭାରୀ ଶୁଳ୍କକୁ “ପ୍ରତିବନ୍ଧକ” ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଚିନ୍ତିତ ଯେ ଏହା ଯୋଗୁଁ ଭାରତୀୟ ଉତ୍ପାଦଗୁଡ଼ିକ ଆମେରିକା ବଜାରରେ ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରତିଯୋଗିତାମୂଳକ କ୍ଷମତା ହରାଇବେ । ସେହି ସମୟରେ, ବାଂଲାଦେଶ, ଭିଏତନାମ, ଶ୍ରୀଲଙ୍କା, କାମ୍ବୋଡିଆ ଏବଂ ଇଣ୍ଡୋନେସିଆ ଭଳି ଦେଶଗୁଡ଼ିକ କମ ଶୁଳ୍କର ସୁଯୋଗ ନେବେ ଏବଂ ବଜାରରେ ଏକ ଅଗ୍ରଣୀ ହାସଲ କରିବେ ।
ଶୁଳ୍କ ବୃଦ୍ଧି ପୂର୍ବରୁ, କିଛି କମ୍ପାନୀ ଆମେରିକାକୁ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ସାମଗ୍ରୀ ପଠାଉଛନ୍ତି, ଯାହାର ପ୍ରଭାବ ଜୁଲାଇର ବାଣିଜ୍ୟ ସଂଖ୍ୟାରେ ଦେଖାଯାଇଥିଲା। ଜୁଲାଇରେ ଭାରତର ଆମେରିକାର ରପ୍ତାନି ପ୍ରାୟ 20% ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥିଲା, ଯେତେବେଳେ ଆମଦାନୀ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାୟ 14% ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥିଲା। ଏପ୍ରିଲରୁ ଜୁଲାଇ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରପ୍ତାନି 21.6% ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି ।