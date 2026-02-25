ଆଉ କେତେ ଝଟକା ଦେବେ ଟ୍ରମ୍ପ, ପୁଣି ଲଗେଇଲେ ବଡ଼ ଟାରିଫ୍, ଏସବୁ ଜିନିଷରେ ଭାରତ ଉପରେ ୧୨୬%..

ଆଉ କେତେ ଝଟକା ଦେବେ ଟ୍ରମ୍ପ, ପୁଣି ଲଗେଇଲେ ବଡ଼ ଟାରିଫ୍

By Jyotirmayee Das

Donald Trump Tariff: ଆମେରିକା ପୁଣିଥରେ ଭାରତକୁ ବଡ଼ ଝଟକା ଦେଇଛି। ସୋଲାର ପ୍ୟାନେଲ୍‌ ଉପରେ ୧୨୬% ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆରମ୍ଭିକ ଟାରିଫ୍‌ ଲାଗୁ କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି। ଏହି ପଦକ୍ଷେପକୁ ଅମେରିକାର ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ଆକ୍ରମଣାତ୍ମକ ବ୍ୟାପାର ନୀତିର ଅଂଶ ବୋଲି ଦେଖାଯାଉଛି।

ଏହା କେବଳ ଭାରତକୁ ନୁହେଁ, ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଦେଶମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭାବିତ କରିଛି। ଇଣ୍ଡୋନେଶିଆ ଉପରେ ୮୬% ରୁ ୧୪୩% ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏବଂ ଲାଓସ ଉପରେ ୮୧% ଟାରିଫ୍‌ ଲାଗୁ କରିବା ପ୍ରସ୍ତାବ ମଧ୍ୟ ରହିଛି।

ସୁପ୍ରିମ୍ କୋର୍ଟଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ପରେ ନୂଆ ପଦକ୍ଷେପ

ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଅମେରିକୀୟ ସୁପ୍ରିମ୍ କୋର୍ଟ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ କିଛି ଟ୍ୟାରିଫ୍‌ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଉପରେ ରୋକ ଲଗାଇଥିଲା। କୋର୍ଟ ଏହାକୁ ସଂସଦରେ ଆଣିବାକୁ କହିଥିଲା। ପରେ ଟ୍ରମ୍ପ ସମସ୍ତ ଦେଶ ଉପରେ ୧୦% ସାଧାରଣ ଟାରିଫ୍‌ ଲାଗୁ କରିଥିଲେ। ଏବେ ଭାରତ ପାଇଁ ଅଲଗା ଭାବରେ ଏହି ଭାରୀ ଶୁଳ୍କ ଘୋଷଣା ହୋଇଛି।

କାହିଁକି ଲାଗିଲା ଏହି ଟାରିଫ୍?

ଆମେରିକାର ବାଣିଜ୍ୟ ବିଭାଗ ଅଭିଯୋଗ କରିଛି ଯେ, ଭାରତ ନିଜ ଉତ୍ପାଦକମାନଙ୍କୁ ଅନୁଚିତ ଭାବରେ ସବସିଡି (ଆର୍ଥିକ ସହଯୋଗ) ଦେଉଛି। ଏଥିରୁ ସେମାନେ ଶସ୍ତା ଦରରେ ପ୍ରୋଡକ୍ଟ ବିକ୍ରି କରି ଅମେରିକୀୟ କମ୍ପାନୀଙ୍କୁ କ୍ଷତି କରୁଛନ୍ତି ବୋଲି ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି।

ଭାରତ ଉପରେ କେତେ ପ୍ରଭାବ?

ଏହି ଭାରୀ ଟାରିଫ୍‌ ଭାରତୀୟ କମ୍ପାନୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅମେରିକୀୟ ବଜାରକୁ ପ୍ରବେଶ କରିବାକୁ ବହୁତ କଷ୍ଟକର କରିଦେବ।
୨୦୨୪ରେ ଭାରତ ଆମେରିକାକୁ ପ୍ରାୟ ୭୯୨.୬ ମିଲିଅନ୍ ଡଲାର (ପ୍ରାୟ ୬,୫୦୦ କୋଟି ଟଙ୍କା)ର ସୋଲାର ପ୍ରୋଡକ୍ଟ ଏକ୍ସପୋର୍ଟ କରିଥିଲା। ଏହା ୨୦୨୨ ସହିତ ତୁଳନା କଲେ ବହୁତ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥିଲା।

ଆଗକୁ କଣ ହେବ?

ନୂଆ ଟ୍ୟାରିଫ୍‌ ଲାଗୁ ହେଲେ ଭାରତୀୟ ସୋଲାର ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ଉପରେ ଚାପ ବଢ଼ିପାରେ। ଏହା ସହିତ ଗ୍ଲୋବାଲ୍ ଟ୍ରେଡ୍‌ ଓ ସପ୍ଲାଇ ଚେନ୍‌ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବା ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ସମଗ୍ର ଘଟଣା ଦେଖାଉଛି ଯେ ବିଶ୍ୱ ବ୍ୟାପାରରେ ପୁଣିଥରେ ଅନିଶ୍ଚିତତା ବଢ଼ୁଛି ଏବଂ ଭାରତକୁ ନୂଆ ରଣନୀତି ନେବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ।

 

