ଚୀନକୁ ଦେଇଦେଲେ ଆମେରିକାର ଟପ୍ ସିକ୍ରେଟ୍ ଫାଇଲ ! ଭାରତରେ ଜନ୍ମ ଆଶଲେ ଟେଲିସଙ୍କୁ ଆମେରିକାରେ ଗିରଫ୍
ଆମେରିକାରେ ଏକ ବଡ଼ ମାମଲା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି । ଗୁଇନ୍ଦା ତଥ୍ୟ ଚୋରି ଅଭିଯୋଗରେ ଭାରତୀୟ ବଂଶୋଦ୍ଭବ ଆଶ୍ଲେ ଟେଲିସ୍ଙ୍କୁ ଗିରଫ କଲା ଆମେରିକା । ଚାଇନା ସହିତ ସମ୍ପର୍କରେ ଥିବା ଅଭିଯୋଗ ।
ୱାଶିଂଟନ: ଆମେରିକାରେ ଏକ ବଡ଼ ମାମଲା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି, ଯେଉଁଠାରେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଭାରତୀୟ ବଂଶୋଦ୍ଭବ ଜାତୀୟ ସୁରକ୍ଷା ବିଶେଷଜ୍ଞ ଆଶଲେ ଟେଲିସ୍ଙ୍କୁ ଗୋପନୀୟ କାଗଜପତ୍ର ଦେବା ଏବଂ ଚୀନ୍ ସହିତ ସିକ୍ରେଟ ଲିଙ୍କ ରଖିବା ଅଭିଯୋଗରେ ଗିରଫ କରାଯାଇଛି। ଫେଡେରାଲ୍ ବ୍ୟୁରୋ ଅଫ୍ ଇନ୍ଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ (ଏଫ୍ବିଆଇ) ଶନିବାର ଭର୍ଜିନିଆର ଭିଏନାରେ ତାଙ୍କ ଘରେ ଚଢାଉ କରି ୧୦୦୦ ରୁ ଅଧିକ ପୃଷ୍ଠାର ଟପ ସିକ୍ରେଟ ଫାଇଲ ଉଦ୍ଧାର କରିଛି।
ଏଫବିଆଇ ଅଭିଯୋଗ କରିଛି ଯେ ଟେଲିସ୍ ବେଆଇନ ଭାବରେ ଆମେରିକାର ଜାତୀୟ ସୁରକ୍ଷା ସହିତ ଜଡିତ ବର୍ଗୀକୃତ ପ୍ରତିରକ୍ଷା କାଗଜପତ୍ର ରଖିଛନ୍ତି ଏବଂ ଗତ କିଛି ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଚୀନ୍ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସହ ଅନେକ ଥର ସାକ୍ଷାତ କରିଛନ୍ତି। ଏଫବିଆଇ ଦ୍ୱାରା ଦାଖଲ କରାଯାଇଥିବା ଏକ ସତ୍ୟପାଠ ଅନୁଯାୟୀ, ଟେଲିସ୍ଙ୍କ ଘରର ବେସମେଣ୍ଟ୍ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ବନ୍ଦ କ୍ୟାବିନେଟ୍, ଡେସ୍କ ଏବଂ ବ୍ୟାଗରେ ହଜାର ହଜାର କାଗଜପତ୍ର ଲୁଚାଇ ରଖାଯାଇଥିଲା। ଏଥିମଧ୍ୟରୁ ଅନେକ ଉପରେ ” Top Secret ” ଏବଂ ” Secret ” ମୋହର ଲଗାଯାଇଥିଲା।
ତଦନ୍ତରୁ ପ୍ରମୁଖ ଖୁଲାସା ହୋଇଛି
ତଦନ୍ତରୁ ଏହା ମଧ୍ୟ ଜଣାପଡିଛି ଯେ ସେପ୍ଟେମ୍ବର 25 ତାରିଖରେ ଟେଲିସ୍ ଆମେରିକାର ଷ୍ଟେଟ୍ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟର କମ୍ପ୍ୟୁଟର ସିଷ୍ଟମରୁ ଶହ ଶହ ବର୍ଗୀକୃତ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ପ୍ରିଣ୍ଟ କରୁଥିବା କ୍ୟାମେରାରେ ଧରାପଡ଼ିଥିଲେ। ସେ Econ Reform ନାମରେ US AirForce Tactics ଶୀର୍ଷକ 1,288 ପୃଷ୍ଠାର ଏକ ଫାଇଲ୍ ସେଭ୍ କରିଥିଲେ ଏବଂ କିଛି ପୃଷ୍ଠା ପ୍ରିଣ୍ଟ କରିବା ପରେ ଫାଇଲ୍ ଡିଲିଟ କରିଥିଲେ।
ଅକ୍ଟୋବର 10 ତାରିଖରେ, ଅନ୍ୟ ଏକ ସୁରକ୍ଷା କ୍ୟାମେରାରେ ଟେଲିସଙ୍କୁ ଭର୍ଜିନିଆର ଆଲେକଜାଣ୍ଡ୍ରିଆରେ ଏକ ସରକାରୀ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନରେ ତାଙ୍କ ବ୍ୟାଗରେ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ଲୁଚାଉଥିବା କଏଦ କରିଥିଲା। FBI ରିପୋର୍ଟରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2022 ରୁ ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2025 ମଧ୍ୟରେ, ଟେଲିସ୍ ଭର୍ଜିନିଆର ଫେୟାରଫ୍ୟାକ୍ସ ଅଞ୍ଚଳର ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟରେ ଚୀନ୍ ସରକାରୀ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସହିତ ଅନେକ ଗୁପ୍ତ ବୈଠକ କରିଥିଲେ। ଗୋଟିଏ ମିଟିଙ୍ଗକୁ, ସେ ଏକ ମନିଲା ଲଫାପା ନେଇ ଆସିଥିଲେ, ଯାହା ସେ ବାହାରକୁ ଯିବା ସମୟରେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ନଥିଲା।
ଟେଲିସ୍ ମୁମ୍ବାଇରେ ଅଧ୍ୟୟନ କରିଥିଲେ
ଏହି ବୈଠକଗୁଡ଼ିକରେ ଇରାନ-ଚୀନ୍ ସମ୍ପର୍କ, କୃତ୍ରିମ ବୁଦ୍ଧିମତ୍ତା ଏବଂ ଆମେରିକା-ପାକିସ୍ତାନ ନୀତି ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଥିଲା। ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2025 ବୈଠକ ସମୟରେ, ଟେଲିସ୍ ଚୀନ୍ ଅଧିକାରୀଙ୍କଠାରୁ ଏକ ଲାଲ ଉପହାର ବ୍ୟାଗ୍ ମଧ୍ୟ ପାଇଥିଲେ। ମୁମ୍ବାଇରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିବା 64 ବର୍ଷୀୟ ଆଶଲେ ଟେଲିସ୍ ସେଣ୍ଟ ଜାଭିୟର୍ସ କଲେଜ ଏବଂ ମୁମ୍ବାଇ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରେ ପାଠପଢ଼ିଥିଲେ ଏବଂ ଚିକାଗୋ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରୁ ରାଜନୀତି ବିଜ୍ଞାନରେ ପିଏଚଡି ହାସଲ କରିଥିଲେ। ସେ ଆମେରିକା-ଭାରତ ବେସାମରିକ ପରମାଣୁ ଚୁକ୍ତିନାମାର ଜଣେ ପ୍ରମୁଖ ଆଲୋଚନାକାରୀ ଥିଲେ।
ଟେଲିସ୍ ପୂର୍ବରୁ ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଜର୍ଜ ଡବ୍ଲୁ ବୁଶଙ୍କ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସହାୟକ ଏବଂ ଜାତୀୟ ସୁରକ୍ଷା ପରିଷଦ (NSC)ରେ ରଣନୀତିକ ଯୋଜନା ଏବଂ ଦକ୍ଷିଣ ଏସିଆ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିଲେ। ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ବିଭାଗ ପାଇଁ ଜଣେ ଠିକାଦାର ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ ଏବଂ କାର୍ନେଗି ଏଣ୍ଡାଉମେଣ୍ଟ ଫର୍ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ୍ ପିସ୍ ରେ ଜଣେ ବରିଷ୍ଠ ଫେଲୋ ଥିଲେ।
FBIର ରେଡ୍
FBI ଅନୁଯାୟୀ, ଟେଲିସ୍ ଅକ୍ଟୋବର 11 ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ତାଙ୍କ ପରିବାର ସହିତ ରୋମ ଯାତ୍ରା କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ଉଡ଼ାଣ ପୂର୍ବରୁ ତାଙ୍କ ଘରେ ଚଢାଉ କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଥିଲା। ତାଙ୍କଠାରୁ ଉଦ୍ଧାର ହୋଇଥିବା କାଗଜପତ୍ରର ତଦନ୍ତ ଚାଲିଛି।
ଅକ୍ଟୋବର 13 ତାରିଖରେ, ତାଙ୍କୁ ଭର୍ଜିନିଆ ଜିଲ୍ଲା କୋର୍ଟରେ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବରେ ଅଭିଯୁକ୍ତ କରାଯାଇଥିଲା। ଟେଲିସ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜାତୀୟ ସୁରକ୍ଷା ଆଇନ ଉଲ୍ଲଂଘନ, ଗୋପନୀୟ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ଚୋରି ଏବଂ ବିଦେଶୀ ସମ୍ପର୍କ ରିପୋର୍ଟ କରିବାରେ ବିଫଳତାକୁ ନେଇ ମକୋଦ୍ଦମା ଚାଲିଛି ।