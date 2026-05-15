କାହିଁକି ଅଚାନକ୍ ବଢ଼ିଗଲା ତେଲ ଦର, ପଛରେ ଅଛି ମୋଦିଙ୍କ ବଡ଼ ପ୍ଲାନ, ଜାଣିଲେ ହେବେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ

By Jyotirmayee Das

Petrol Price: ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟ ଯୁଦ୍ଧ ଯୋଗୁଁ ବିଶ୍ୱବ୍ୟାପୀ ତୈଳ ଦର ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ଏହି ପ୍ରଭାବ ଭାରତରେ ମଧ୍ୟ ଅନୁଭୂତ ହୋଇଛି। ଆଜି ଠାରୁ ସାରା ଦେଶରେ ପେଟ୍ରୋଲ ଏବଂ ଡିଜେଲର ନୂତନ ଦର ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି। ଦିଲ୍ଲୀରେ, ପେଟ୍ରୋଲର ମୂଲ୍ୟ ଲିଟର ପିଛା ୩.୧୪ ଟଙ୍କା ବୃଦ୍ଧି ପାଇ ୯୭.୭୭ ଟଙ୍କାରେ ପହଞ୍ଚିଛି । ସେହିପରି ଡିଜେଲ ୩.୧୧ ଟଙ୍କା ବୃଦ୍ଧି ପାଇ ୯୦.୬୭ ଟଙ୍କାରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ସେପଟେ ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟରେ ସଙ୍କଟ ଯୋଗୁଁ, ତେଲ କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ CNG ର ମୂଲ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି କରିଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟପଟେ ସରକାର କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଏହା ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କୁ ଏହି ପ୍ରଭାବର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାର ବହନ କରିବାରୁ ରକ୍ଷା କରିଛି।

ପେଟ୍ରୋଲ ତିନି ଗୁଣ ମହଙ୍ଗା ହୋଇପାରିଥାନ୍ତା

ସୂତ୍ର ଅନୁସାରେ, ତେଲ କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରାୟ ୧୦୦୦ କୋଟି ଟଙ୍କାର ଦୈନିକ କ୍ଷତି ବହନ କରୁଛନ୍ତି। ଗ୍ରାହକମାନେ ସୁଲଭ ହାରରେ ଇନ୍ଧନ ପାଇବା ନିଶ୍ଚିତ କରିବା ପାଇଁ ତେଲ କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକ ନିଜ ପକେଟରୁ ପେଟ୍ରୋଲ ପ୍ରତି ଲିଟର ପିଛା ୨୬ ଟଙ୍କା ଏବଂ ଡିଜେଲ ପ୍ରାୟ ୮୨ ଟଙ୍କା ସବସିଡି ଦେଉଛନ୍ତି।

ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ସରକାର ପେଟ୍ରୋଲ ଉପରେ ପ୍ରତି ଲିଟର ପିଛା ୮ ଟଙ୍କା ଏବଂ ଡିଜେଲ ଉପରେ ପ୍ରତି ଲିଟର ପିଛା ୬ ଟଙ୍କା ଟିକସ ହ୍ରାସ କରିସାରିଛନ୍ତି। ଯଦି ଏହି ପଦକ୍ଷେପଗୁଡ଼ିକ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୋଇନଥାନ୍ତା, ତେବେ ପେଟ୍ରୋଲ ଦର ବର୍ତ୍ତମାନର ସ୍ତରକୁ ଦୁଇ କିମ୍ବା ତିନି ଗୁଣ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥାନ୍ତା। ଚାଷୀ, ଟ୍ରକ୍ ଡ୍ରାଇଭର ଏବଂ ଅଟୋ-ରିକ୍ସା ଚାଳକମାନେ ପ୍ରଥମେ ଆର୍ଥିକ ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଥାନ୍ତେ।

ବିଶ୍ୱର ସ୍ଥିତି ଓ ଭାରତର ପଦକ୍ଷେପ

ଦକ୍ଷିଣ-ପୂର୍ବ ଏସିଆରେ ତୈଳ ଦର ୫୦ ପ୍ରତିଶତ ଏବଂ ୟୁରୋପରେ ୨୦ ପ୍ରତିଶତ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ବିଶ୍ୱର ପ୍ରାୟ ୮୨ଟି ଦେଶରେ ଇନ୍ଧନର ଘୋର ଅଭାବ ଦେଖାଦେଇଛି। ଭାରତରେ ତୈଳ କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକ ପେଟ୍ରୋଲ ଉପରେ ଲିଟର ପିଛା ୨୬ ଟଙ୍କା ଏବଂ ଡିଜେଲ ଉପରେ ୮୨ ଟଙ୍କାର କ୍ଷତି ନିଜେ ସହୁଛନ୍ତି, ଯଦ୍ୱାରା ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ ଅଧିକ ଦର ଦେବାକୁ ପଡ଼ୁନାହିଁ।

ଚାଷୀଙ୍କ ପାଇଁ ବଡ଼ ଆଶ୍ୱସ୍ତି

ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହେଉଛି କୃଷକଙ୍କୁ ଦିଆଯାଉଥିବା ସହାୟତା। ବଜାରରେ ଗୋଟିଏ ବସ୍ତା ସାରର ମୂଲ୍ୟ ୨୨୦୦ ଟଙ୍କା ଥିବା ବେଳେ ଚାଷୀଙ୍କୁ ଏହା ମାତ୍ର ୨୪୨ ଟଙ୍କାରେ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଉଛି। ବାକି ସମସ୍ତ ଅର୍ଥ ସରକାର ନିଜେ ବହନ କରୁଛନ୍ତି।

ସୁନା ଓ ବିଦେଶ ଯାତ୍ରା କମାଇବାକୁ ଅପିଲ୍

ଦେଶର ଅର୍ଥନୀତିକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀ ଦେଶବାସୀଙ୍କୁ କିଛି ବିଶେଷ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି । ଭାରତୀୟ ପରିବାର ପାଖରେ ପ୍ରାୟ ୩୦ ହଜାର ଟନ୍ ସୁନା ରହିଛି, ଯାହାର ମୂଲ୍ୟ ପ୍ରାୟ ୪୦୦ ଲକ୍ଷ କୋଟି ଟଙ୍କା। ସୁନା ଆମଦାନୀ ଦେଶର ଦ୍ୱିତୀୟ ବଡ଼ ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଥିବାରୁ ଏହାକୁ କମାଇବାକୁ କୁହାଯାଇଛି।

ବିଦେଶ ଯାତ୍ରା କମ୍ କରିବା ସହ ପେଟ୍ରୋଲ-ଡିଜେଲ ସଞ୍ଚୟ କରିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଇଛି। ସରକାର ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ଯେ, ଏହି ସଙ୍କଟ ବାହ୍ୟ ପରିସ୍ଥିତି ଯୋଗୁଁ ଉପୁଜିଛି ଏବଂ ଭାରତ କୌଣସି ବିଦେଶୀ ଚାପରେ ନଆସି ନିଜ ନାଗରିକଙ୍କ ସ୍ୱାର୍ଥ ରକ୍ଷା ପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଉଛି।

