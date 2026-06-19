‘ଆମେରିକା-ଇରାନ ଚୁକ୍ତି ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ କରୁଥିଲେ ଟ୍ରମ୍ପ, ଅନିଚ୍ଛା ସତ୍ତ୍ଵେ ମଧ୍ୟ ବାଧ୍ୟ ହୋଇଥିଲି’ ବଡ଼ ବୟାନ ଦେଲେ ମୋଜତାବା
ଆମେରିକା-ଇରାନ ଚୁକ୍ତି ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ କରୁଥିଲେ ଟ୍ରମ୍ପ, ଅନିଚ୍ଛା ସତ୍ତ୍ଵେ ମଧ୍ୟ ବାଧ୍ୟ ହୋଇଥିଲି
US-Iran Deal: ଆମେରିକା ଏବଂ ଇରାନ ମଧ୍ୟରେ ହୋଇଥିବା ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଚୁକ୍ତିକୁ ନେଇ ଇରାନର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ନେତା ମୋଜତାବା ଖାମେନି ଏକ ବଡ଼ ବୟାନ ଦେଇଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଏହି ସାଧାରଣ ସହମତି ବା ଚୁକ୍ତି ପଛରେ ଇରାନର ନୁହେଁ ବରଂ ଆମେରିକାର ବ୍ୟାକୁଳତା ଏବଂ ବାଧ୍ୟବାଧକତା ରହିଥିଲା। ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଏହି ଚୁକ୍ତିକୁ ସଫଳ କରିବା ପାଇଁ ସବୁ ପ୍ରକାରର ଚାପ ଏବଂ ପ୍ରଭାବ ଉପଯୋଗ କରିଥିଲେ ବୋଲି ମୋଜତାବା ଖାମେନି ଦାବି କରିଛନ୍ତି।
ଆମେରିକା ଏବଂ ଇରାନ ମଧ୍ୟରେ MoU ସ୍ୱାକ୍ଷରିତ
ମୋଜତାବା ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଜାରି କରିଥିବା ଏକ ବାର୍ତ୍ତାରେ ନିଶ୍ଚିତ କରିଛନ୍ତି ଯେ, ଇରାନ ଏବଂ ଆମେରିକାର ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ବୁଝାମଣାପତ୍ର ସ୍ୱାକ୍ଷରିତ ହୋଇଛି। ଇରାନର ଅଧିକାରୀମାନେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷ୍ଠାର ସହ ଏହି ସ୍ଥିତିରେ ପହଞ୍ଚିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଚୁକ୍ତି ପାଇଁ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ପ୍ରୟାସ ଆମେରିକା ପକ୍ଷରୁ କରାଯାଇଥିଲା ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି।
ଖାମେନି ଲେଖିଛନ୍ତି, “ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ନିଜର ନିରାଶା ଏବଂ ବାଧ୍ୟବାଧକତା ମଧ୍ୟରେ ଏହି ଚୁକ୍ତି କରିବା ପାଇଁ ସବୁ ପ୍ରକାରର ମାଧ୍ୟମ ଆପଣାଇଥିଲେ।”
ଚୁକ୍ତିକୁ ନେଇ ମୋର ଭିନ୍ନ ମତ ଥିଲା
ଇରାନର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ନେତା ସ୍ୱୀକାର କରିଛନ୍ତି ଯେ, ଏହି ଚୁକ୍ତିକୁ ନେଇ ତାଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ମତ ଭିନ୍ନ ଥିଲା। ସେ କହିଛନ୍ତି, “ନୀତିଗତ ଭାବେ ମୋର ଚିନ୍ତାଧାରା ଅଲଗା ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଏହି ସର୍ତ୍ତରେ ଅନୁମତି ଦେଇଥିଲି ଯେ ଇରାନର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦେଶ ଏବଂ ପ୍ରତିରୋଧ ମୋର୍ଚ୍ଚାର ଅଧିକାରକୁ ରକ୍ଷା କରିବେ।” ଆମେରିକା ଯଦି ଭବିଷ୍ୟତରେ ସୀମା ବାହାରକୁ ଯାଇ ଅଧିକ ଦାବି କରେ, ତେବେ ଇରାନ ତା’ ଆଗରେ ମୁଣ୍ଡ ନୁଆଁଇବ ନାହିଁ ବୋଲି ସେ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି।
ଅତ୍ୟଧିକ ସର୍ତ୍ତ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ ନାହିଁ
ଇରାନର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ନେତା ତାଙ୍କ ବାର୍ତ୍ତାରେ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଯଦି ଆମେରିକା ଚୁକ୍ତିର ପରିସର ବାହାରକୁ ଯାଇ ଅତିରିକ୍ତ ସର୍ତ୍ତ ଲଦିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରେ, ତେବେ ଇରାନ ତାହାକୁ କଦାପି ଗ୍ରହଣ କରିବ ନାହିଁ। ସେ ଦେଶବାସୀଙ୍କୁ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ରଖିବା ସହ ସର୍ତ୍ତଗୁଡ଼ିକର କାର୍ଯ୍ୟକାରିତାକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ ଅପିଲ୍ କରିଛନ୍ତି।
ଜି-୭ ଶିଖର ସମ୍ମିଳନୀ ପରେ ହେଲା ଚୁକ୍ତି
ଫ୍ରାନ୍ସ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଇମାନୁଏଲ ମାକ୍ରୋନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆୟୋଜିତ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ରାତ୍ରୀଭୋଜନ ଅବସରରେ ଏହି ବୁଝାମଣାପତ୍ର ସ୍ୱାକ୍ଷରିତ ହୋଇଛି। ଜି-୭ ଶିଖର ସମ୍ମିଳନୀ ସମାପ୍ତ ହେବା ପରେ ଫ୍ରାନ୍ସର ‘ଭର୍ସାଲାଇସ ପ୍ରାସାଦ’ ଠାରେ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ମାକ୍ରୋନ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ‘ଏକ୍ସ’ରେ ଏହି ଚୁକ୍ତି ବିଷୟରେ ସୂଚନା ଦେଇ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଏହି ଚୁକ୍ତି ସ୍ଥାୟୀ ଶାନ୍ତିର ମାର୍ଗ ପ୍ରଶସ୍ତ କରିବ ଏବଂ ‘ହର୍ମୁଜ ପ୍ରଣାଳି’ କୁ ପୁଣିଥରେ ଖୋଲିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ।
ଜେନେଭା ବୈଠକ ଯୋଜନା ଅପରିବର୍ତ୍ତିତ
ଚୁକ୍ତିନାମାର ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ସ୍ୱାକ୍ଷର ପ୍ରଥମେ ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ସ୍ୱିଜରଲ୍ୟାଣ୍ଡରେ ହେବାର ଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ବୁଝାମଣାପତ୍ର ସ୍ୱାକ୍ଷରିତ ହୋଇସାରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଜେନେଭାରେ ପ୍ରସ୍ତାବିତ ବୈଠକ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ କାର୍ଯ୍ୟସୂଚୀ ଅନୁଯାୟୀ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ ବୋଲି ତେହେରାନ ନିଶ୍ଚିତ କରିଛି।
ଏହି ଚୁକ୍ତିରେ କେତେକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରାବଧାନ ସାମିଲ କରାଯାଇଛି
ଲେବାନନ ସହିତ ସମସ୍ତ ମୋର୍ଚ୍ଚାରେ ସାମରିକ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପକୁ ତୁରନ୍ତ ଏବଂ ସ୍ଥାୟୀ ଭାବରେ ବନ୍ଦ କରିବାକୁ ଆହ୍ୱାନ ଦିଆଯାଇଛି। ଆମେରିକା ୩୦ ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଇରାନ ଉପରୁ ନୌସେନା କଟକଣା ହଟାଇବାକୁ ସହମତି ପ୍ରକାଶ କରିଛି। ଏହି ଅବଧି ମଧ୍ୟରେ ସାମୁଦ୍ରିକ ଜାହାଜ ଚଳାଚଳକୁ ଯୁଦ୍ଧ ପୂର୍ବ ସ୍ଥିତିକୁ ଫେରାଇ ଅଣାଯିବାର ଯୋଜନା ରହିଛି। ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ବ୍ୟାପକ ଚୁକ୍ତି ହେବାର ୩୦ ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଆମେରିକା ଇରାନ ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳରୁ ନିଜର ସାମରିକ ଉପସ୍ଥିତି ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରିବ। ଇରାନ ଆଗାମୀ ୬୦ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବାଣିଜ୍ୟିକ ଜାହାଜଗୁଡ଼ିକର ସୁରକ୍ଷିତ ଏବଂ ମାଗଣା ଚଳାଚଳ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବାକୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛି।
ଏବେ ୬୦ ଦିନରେ ହେବ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ଚୁକ୍ତି
ଏହି ବୁଝାମଣାପତ୍ର ସ୍ୱାକ୍ଷରିତ ହେବା ପରେ ଏବେ ଆମେରିକା ଏବଂ ଇରାନ ପାଖରେ ୬୦ ଦିନର ସମୟ ଅଛି। ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଦୁଇ ଦେଶ ଏକ ବ୍ୟାପକ ଏବଂ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ଚୁକ୍ତିର ସର୍ତ୍ତାବଳୀ ଉପରେ ଆଲୋଚନା କରିବେ। ଯଦି ଏହି ଆଲୋଚନା ସଫଳ ହୁଏ, ତେବେ ପଶ୍ଚିମ ଏସିଆରେ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ଚାଲିଆସୁଥିବା ତିକ୍ତତା ଓ ଉତ୍ତେଜନା ହ୍ରାସ କରିବା ଦିଗରେ ଏହା ଏକ ବଡ଼ ପଦକ୍ଷେପ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହେବ।