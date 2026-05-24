ଇରାନ ଏବଂ ଆମେରିକା ମଧ୍ୟରେ କେବେ ହେବ ଡିଲ? ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ କରିଲେ ବଡ଼ ଘୋଷଣା, କହିଲେ- ବହୁତ କିଛି…
Iran-US Deal : ଅମେରିକାର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଇରାନ ଏବଂ ଅନେକ ସହଯୋଗୀ ଦେଶ ସହିତ ଏକ ଚୁକ୍ତିନାମା ପାଇଁ ‘ବହୁତ କିଛି ଆଲୋଚନା’ ହୋଇସାରିଛି, ଯାହା ୮୪ ଦିନ ଧରି ଚାଲିଥିବା ଯୁଦ୍ଧ ଶେଷ ହେବାର ସଙ୍କେତ ଦେଇଛି। ସେ ‘ଟ୍ରୁଥ୍ ସୋସିଆଲ୍’ରେ ଏକ ପୋଷ୍ଟରେ ଲେଖିଛନ୍ତି ଯେ ସାଉଦି ଆରବ, ୟୁନାଇଟେଡ୍ ଆରବ ଏମିରେଟ୍ସ, କତାର, ପାକିସ୍ତାନ, ତୁର୍କୀ, ମିଶର, ଜୋର୍ଡାନ ଏବଂ ବାହାରିନର ନେତାମାନଙ୍କ ସହ ବହୁତ ଭଲ ଆଲୋଚନା ପରେ ଡିଲ ପ୍ରାୟ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ହେବାକୁ ଯାଉଛି।
ଟ୍ରମ୍ପ ପୋଷ୍ଟରେ ଲେଖିଛନ୍ତି, ‘ଏକ ଚୁକ୍ତିନାମା ଉପରେ ବହୁତ କିଛି ଆଲୋଚନା ହୋଇସାରିଛି, ଯାହା ୟୁନାଇଟେଡ ଷ୍ଟେଟ୍ସ ଅଫ ଆମେରିକା, ଇସଲାମିକ ରିପବ୍ଲିକ ଅଫ ଇରାନ ଏବଂ ତାଲିକାରେ ଥିବା ଅନ୍ୟ ଦେଶମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ହେବା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଛି। ଅଲଗା ଭାବେ ମୁଁ ଇସ୍ରାଏଲର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ବିବି ନେତାନ୍ୟାହୁଙ୍କ ସହ ମଧ୍ୟ କଥା ହୋଇଛି, ଯାହା ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଭଲ ରହିଥିଲା।’
ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଡିଲର ଶେଷ କଥା ଏବଂ ବିବରଣୀ ଉପରେ ଏବେ ଚର୍ଚ୍ଚା ଚାଲିଛି ଏବଂ ଶୀଘ୍ର ଏହାର ଘୋଷଣା କରାଯିବ। ଟ୍ରମ୍ପ ଏହା ମଧ୍ୟ ଜଣାଇଛନ୍ତି ଯେ ଡିଲର ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସର୍ତ୍ତରେ ହରମୁଜ ଷ୍ଟ୍ରେଟକୁ ଖୋଲିବା ସାମିଲ ଅଛି। ଏହି ବଡ଼ ଘୋଷଣା ଇରାନ ସହିତ ଯୁଦ୍ଧକୁ ନେଇ କଡ଼ା କୂଟନୈତିକ ପ୍ରୟାସ ଏବଂ ସାମରିକ ଚାପ ପରେ ହୋଇଛି।
ଟ୍ରମ୍ପ ପୂର୍ବରୁ କ’ଣ କହିଥିଲେ?
ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଟ୍ରମ୍ପ କଥିତ ଭାବେ Axios କୁ କହିଥିଲେ ଯେ ସେ ଏହି କଥାକୁ ନେଇ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ୫୦-୫୦ ଥିଲେ ଯେ ସେ ଡିଲ ସାଇନ କରିବେ କିମ୍ବା ଏହାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଉଡ଼ାଇ ଦେବା ପାଇଁ କମ୍ବାଟ ଅପରେସନ ପୁଣିଥରେ ଆରମ୍ଭ କରିବେ। ତଥାପି, ଆରବ ନେତାଙ୍କ ସହ କନ୍ଫରେନ୍ସ କଲ ପରେ ଜଣେ ଆଞ୍ଚଳିକ କୂଟନୀତିଜ୍ଞ ଫକ୍ସ ନ୍ୟୁଜ୍କୁ କହିଥିଲେ ଯେ ଆଲୋଚନା ବହୁତ ପଜିଟିଭ୍ ଥିଲା ଏବଂ ଆଞ୍ଚଳିକ ନେତାମାନେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କୁ ଆଲୋଚନାରୁ ମିଳିଥିବା ସଫଳତା ପାଇଁ ବହୁତ ସମର୍ଥନ କରିଥିଲେ।
US ସେଣ୍ଟକମ୍ କ’ଣ ଦାବି କଲା?
ଏହି କୂଟନୈତିକ ବୁଝାମଣା ଏହି ଅଞ୍ଚଳରେ US ର ବଡ଼ ସାମରିକ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ମଧ୍ୟରେ ହେଉଛି। US ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ କମାଣ୍ଡ୍ ନିକଟରେ ଇରାନୀ ବନ୍ଦରଗୁଡ଼ିକରେ ସପ୍ତାହ ଧରି ଚାଲିଥିବା ସାମୁଦ୍ରିକ ନାକେବନ୍ଦୀ ସମୟରେ ୧୦୦ ବ୍ୟବସାୟିକ ଜାହାଜକୁ ଅନ୍ୟ ଦିଗକୁ ମୋଡ଼ିବାର ଏକ ବଡ଼ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଥିଲା। ଏହି ନାକେବନ୍ଦୀର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଦେଶକୁ ଆର୍ଥିକ ଭାବେ ଦୁର୍ବଳ କରିବା ଥିଲା।
ମାର୍କୋ ରୁବିଓ ଦେଇଥିଲେ ଏପରି ସଙ୍କେତ
ଆମେରିକାର ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରୀ ମାର୍କୋ ରୁବିଓ ପୂର୍ବରୁ ସଙ୍କେତ ଦେଇଥିଲେ ଯେ ଆଲୋଚନା କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଆଗକୁ ବଢ଼ୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଏହି କଥା ଉପରେ ଜୋର ଦେଇଥିଲେ ଯେ ଯେକୌଣସି ପ୍ରସ୍ତାବ ପାଇଁ ଇରାନକୁ ହରମୁଜ ଷ୍ଟ୍ରେଟକୁ ବିନା ଟୋଲରେ ଖୋଲା ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏବଂ ନିଜର ଏନରିଚ୍ଡ୍ ୟୁରେନିୟମ ସମର୍ପଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ।