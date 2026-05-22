ଆମେରିକା-ଇରାନ ମଧ୍ୟରେ ଶାନ୍ତି ଚୁକ୍ତିର ସମ୍ଭାବନା ; କିଛି ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ଘୋଷଣା ହେବ ଆମେରିକା-ଇରାନ ଡ୍ରାଫ୍ଟ ଚୁକ୍ତି, କତାରରୁ ଯାଉଛି ଟିମ

ଆମେରିକା ଓ ଇରାନ ମଧ୍ୟରେ ପାକିସ୍ତାନର ମଧ୍ୟସ୍ଥତାରେ ହେବାକୁ ଥିବା ସମ୍ଭାବ୍ୟ ଚୁକ୍ତିର ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ଚିଠା (ଡ୍ରାଫ୍ଟ) କିଛି ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ଘୋଷଣା କରାଯିବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି। ଉଭୟ ପକ୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଅନେକ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ସହମତି ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି।

By Priyanka Das

US-Iran War : ଆମେରିକାଇରାନ ମଧ୍ୟରେ ଶାନ୍ତି ଚୁକ୍ତିର ସମ୍ଭାବନା, ଆସିମ୍ ମୁନିର ପହଞ୍ଚୁଛନ୍ତି ତେହେରାନ

ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟ ସଙ୍କଟକୁ ନେଇ ଏବେ ସାରା ବିଶ୍ୱର ନଜର ଇରାନ ଉପରେ ରହିଛି, ଯେଉଁଠାରେ ଆମେରିକା ସହ ଚୁକ୍ତି ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ହେବା ନେଇ କିଛି ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ହୋଇପାରେ। ପାକିସ୍ତାନର ମଧ୍ୟସ୍ଥତାରେ ଆମେରିକା ଏବଂ ଇରାନ ମଧ୍ୟରେ ହେବାକୁ ଥିବା ସମ୍ଭାବ୍ୟ ଚୁକ୍ତିର ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ଚିଠା (ଡ୍ରାଫ୍ଟ) କିଛି ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ଘୋଷଣା କରାଯିବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି। ଆମେରିକା ଓ ଇରାନ ମଧ୍ୟରେ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ଡ୍ରାଫ୍ଟ ଚୁକ୍ତି ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇସାରିଥିବା କୁହାଯାଉଛି।

ଇରାନ ଗସ୍ତରେ ଆସିମ୍ ମୁନିର ଇରାନର ସରକାରୀ ସମ୍ବାଦ ସଂସ୍ଥା IRNA ର ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ପାକିସ୍ତାନର ସେନା ପ୍ରମୁଖ ଫିଲ୍ଡ ମାର୍ଶଲ ଆସିମ ମୁନିର ଇରାନ ଅଭିମୁଖେ ବାହାରି ସାରିଛନ୍ତି। ମୁନିର ତେହେରାନରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ହିଁ ଡ୍ରାଫ୍ଟ ଚୁକ୍ତି ପ୍ରକାଶ କରାଯିବ। ପାକିସ୍ତାନର ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହସିନ ନକଭି ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ୨୪ ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ପାଇଁ ତେହେରାନରେ ଇରାନର ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅବାସ ଅରାଗଚିଙ୍କୁ ଭେଟିଛନ୍ତି। ଆମେରିକା ଓ ଇରାନ ମଧ୍ୟରେ ଚାଲିଥିବା ଯୁଦ୍ଧକୁ ବନ୍ଦ କରିବା ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ପ୍ରସ୍ତାବିତ ବିଷୟବସ୍ତୁ ଉପରେ ଆଲୋଚନା କରିବା ପାଇଁ ଏହି ବୈଠକ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଛି।

ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗଗୁଡ଼ିକରେ ସହମତି: ରିପୋର୍ଟ ‘ଅଲ ଆରବିୟା’ର ଏକ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ଡ୍ରାଫ୍ଟ ଚୁକ୍ତିରେ ସାମରିକ, ବେସାମରିକ କିମ୍ବା ଅର୍ଥନୈତିକ ଭିତ୍ତିଭୂମି ନିର୍ମାଣ ନ କରିବା, ସାମରିକ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଏବଂ ଗଣମାଧ୍ୟମ ଜରିଆରେ ଶତ୍ରୁତା ବନ୍ଦ କରିବା ପରି ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି। ଏଥିସହିତ ପରସ୍ପରର ସୀମାକୁ ସମ୍ମାନ ଦେବା, ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ବ୍ୟାପାରରେ ହସ୍ତକ୍ଷେପ ନ କରିବା ଏବଂ ଜମି, ସମୁଦ୍ର ଓ ଆକାଶ ମାର୍ଗରେ କୌଣସି ପ୍ରକାରର ଆକ୍ରମଣାତ୍ମକ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ବନ୍ଦ କରିବା ନେଇ ଉଭୟ ଦେଶ ସହମତ ହୋଇଛନ୍ତି।

ଏହାଛଡ଼ା, ‘ଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ ଅଫ୍ ହର୍ମୁଜ୍’ରେ ଜାହାଜ ଚଳାଚଳକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମୁକ୍ତ ରଖିବା ଏବଂ ଭବିଷ୍ୟତରେ ମତଭେଦ ସୃଷ୍ଟି ହେଲେ ତାହା ସମାଧାନ କରିବା ପାଇଁ ଏକ ‘ଜଏଣ୍ଟ ମନିଟରିଂ ସିଷ୍ଟମ୍’ ଗଠନ କରିବାକୁ ନେଇ ମଧ୍ୟ ସହମତି ହୋଇଛି। ଉଭୟ ପକ୍ଷ ବର୍ତ୍ତମାନ ସନ୍ଦେଶ ଏବଂ ଡ୍ରାଫ୍ଟ ଦଲିଲର ଆଦାନପ୍ରଦାନ କରୁଛନ୍ତି। ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଜଣେ ଇରାନୀ ଅଧିକାରୀ ‘ଅଲ ଜଜିରା’କୁ କହିଥିଲେ ଯେ, ଆଲୋଚନାକାରୀମାନେ ଚୁକ୍ତିର ଅତି ନିକଟତର ହୋଇଛନ୍ତି।

ଆଲୋଚନା ପାଇଁ କତାର ପଠାଇଲା ଟିମ୍ ସମ୍ବାଦ ସଂସ୍ଥା ‘ରଏଟର୍ସ’ ସୂତ୍ରରୁ ଦାବି କରିଛି ଯେ, କତାର ଆଲୋଚନା ପାଇଁ ନିଜର ଏକ ଟିମକୁ ଇରାନର ରାଜଧାନୀ ତେହେରାନ ପଠାଇଛି। ଆମେରିକା ସହ ସମନ୍ୱୟ ରକ୍ଷା କରି କତାର ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛି, ଯାହାଫଳରେ ଇରାନ ସହ ଚାଲିଥିବା ଯୁଦ୍ଧକୁ ବନ୍ଦ କରାଯାଇପାରିବ। ଇରାନର ଗଣମାଧ୍ୟମ ଅନୁଯାୟୀ, ସେଠାକାର ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟର ମୁଖପାତ୍ର ଇସମାଇଲ ବଘାଇଙ୍କୁ ଆମେରିକା ସହ ହେବାକୁ ଥିବା ଆଲୋଚନା ପାଇଁ ଇରାନ ଦଳର ନୂତନ ମୁଖପାତ୍ର ଭାବେ ନିଯୁକ୍ତ କରାଯାଇଛି। ଇରାନ ସଂସଦର ବାଚସ୍ପତି ମହମ୍ମଦ ବାଘର ଗାଲିବାଫ ଏହି ନିଯୁକ୍ତି ଦେଇଛନ୍ତି।

 

