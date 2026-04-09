ଆମେରିକା-ଇରାନ ଶାନ୍ତି ବାର୍ତ୍ତା: ପାକିସ୍ତାନରେ ହେବ ଆଲୋଚନା, ଟିମ୍ ଲିଡ୍ କରିବେ ଜେଡି ଭାନ୍ସ, ତାରିଖ ଘୋଷଣା
ଏହିଦିନ ପାକିସ୍ତାନରେ ଆଲୋଚନା କରିବେ ଆମେରିକା-ଇରାନ।
ଓଡିଶାଭାସ୍କର: ଆମେରିକା ଏବଂ ଇରାନ ମଧ୍ୟରେ ଆଲୋଚନା ସମ୍ପର୍କରେ ଏକ ପ୍ରମୁଖ ସୂଚନା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ହ୍ୱାଇଟ୍ ହାଉସ୍ ପ୍ରେସ୍ ସଚିବ କାରୋଲିନ୍ ଲିଭିଟ୍ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଆମେ ଏବେ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ କୂଟନୀତି ଆଡକୁ ଅଗ୍ରସର ହେଉଛୁ।
ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଜେଡି ଭାନ୍ସଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଏକ ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ ଦଳକୁ ପାକିସ୍ତାନ ପଠାଇଛନ୍ତି, ଯେଉଁଠାରେ ଶନିବାର ଦିନ ଆମେରିକା-ଇରାନ ଆଲୋଚନାର ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବାକୁ ଯାଉଛି।
ପ୍ରେସ ସଚିବ କାରୋଲିନ୍ ଲିଭିଟ୍ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ଯେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଟ୍ରମ୍ପ ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଜେ.ଡି. ଭାନ୍ସଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ତାଙ୍କର ଇରାନ ଆଲୋଚନାକାରୀ ଦଳକୁ ପାକିସ୍ତାନ ପଠାଇଛନ୍ତି।
ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଆଲୋଚନା ଶନିବାର ପାଇଁ ସ୍ଥିର ହୋଇଛି। ଲିଭିଟ୍ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ବରିଷ୍ଠ ପରାମର୍ଶଦାତା ଜାରେଡ୍ କୁଶନର ଏବଂ ଷ୍ଟିଭ୍ ୱିଟକଫ୍ ଇସଲାମାବାଦରେ ହେବାକୁ ଥିବା ଆଲୋଚନାରେ ଜେ.ଡି. ଭାନ୍ସଙ୍କ ସହିତ ଯୋଗଦେବେ।
ଜେଡି ଭାନ୍ସଙ୍କ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା:
ଲେଭିଟ୍ ସାମ୍ବାଦିକମାନଙ୍କୁ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏହି ଆଲୋଚନାର ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ସ୍ଥାନୀୟ ସମୟ ଶନିବାର ସକାଳେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ ଏବଂ ଆମେ ଏହି ମୁହାଁମୁହିଁ ବୈଠକ ପାଇଁ ଉତ୍ସାହର ସହିତ ଅପେକ୍ଷା କରିଛୁ।
ସେ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଜେଡି ଭାନ୍ସ ଆରମ୍ଭରୁ ଏଥିରେ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ, ସେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ଡାହାଣ ହାତ ଏବଂ ଯୁକ୍ତରାଷ୍ଟ୍ରର ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି।
ସେ ଏହି ସମସ୍ତ ଆଲୋଚନାରେ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି। ଜେଡି ଭାନ୍ସ ଏହି ସପ୍ତାହ ଶେଷରେ ଇସଲାମାବାଦରେ ଏହି ନୂତନ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଆଲୋଚନାର ନେତୃତ୍ୱ ନେବେ।
ଲେବାନନ୍ ଯୁଦ୍ଧବିରତିର ଅଂଶ ନୁହେଁ:
ହ୍ୱାଇଟ୍ ହାଉସ୍ ପ୍ରେସ୍ ସଚିବ କାରିନ୍ ଜିନ୍-ପିଏରେ କହିଛନ୍ତି, “ଲେବାନନ୍ ଯୁଦ୍ଧବିରତିର ଅଂଶ ନୁହେଁ। ଏହା ଯୁଦ୍ଧବିରତିରେ ସାମିଲ ଥିବା ସମସ୍ତ ପକ୍ଷଙ୍କୁ ଜଣାଇ ଦିଆଯାଇଛି।”
“ଆପଣ ଜାଣନ୍ତି ଯେ, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନେତାନ୍ୟାହୁ ଯୁଦ୍ଧବିରତିକୁ ସମର୍ଥନ କରି ଏବଂ ଆମେରିକାର ପ୍ରୟାସକୁ ସମର୍ଥନ କରି ଏକ ବିବୃତ୍ତି ଜାରି କରିଥିଲେ ଏବଂ ସେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆଶ୍ୱାସନା ଦେଇଥିଲେ ଯେ ସେ ଆଗାମୀ ଦୁଇ ସପ୍ତାହ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏକ ସହଯୋଗୀ ଅଂଶୀଦାର ରହିବେ।”
ଇରାନରେ ୟୁରାନିୟମ ସମୃଦ୍ଧିକରଣର ଶେଷ:
କାରୋଲିନ୍ ଲିଭିଟ୍ କହିଛନ୍ତି ଯେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଟ୍ରମ୍ପ୍ ଏବଂ ତାଙ୍କ ଦଳ ସ୍ଥିର କରିଛନ୍ତି ଯେ ସଂଶୋଧିତ ଯୋଜନା ଆଲୋଚନା ପାଇଁ ଏକ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ଆଧାର ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରେ ଏବଂ ଆମର ୧୫-ସୂତ୍ରୀ ପ୍ରସ୍ତାବ ସହିତ ସମନ୍ୱିତ ହୋଇପାରିବ।
ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସ୍ଥିର କରାଯାଇଥିବା ସର୍ତ୍ତାବଳୀରେ କୌଣସି ପରିବର୍ତ୍ତନ ନାହିଁ, ଯେଉଁଥିରେ ଇରାନରେ ୟୁରାନିୟମ୍ ସମୃଦ୍ଧି ବନ୍ଦ କରିବା ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଟ୍ରମ୍ପ କେବେ ବି ଇରାନର ଇଚ୍ଛା ତାଲିକାକୁ ଏକ ଚୁକ୍ତି ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରିବେ ବୋଲି ଧାରଣା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅବାନ୍ତର।
ହର୍ମୁଜ୍ ପ୍ରଣାଳୀ ଖୋଲିବାକୁ ଇରାନ ରାଜି:
ରାଷ୍ଟ୍ରପତି କେବଳ ସେହି ଚୁକ୍ତିନାମାରେ ପ୍ରବେଶ କରିବେ ଯାହା ଆମେରିକାର ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ। ସେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ଆଲୋଚନାକାରୀ ଦଳ ଆଗାମୀ ଦୁଇ ସପ୍ତାହ ମଧ୍ୟରେ ଏହି ପ୍ରୟାସ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବେ, ଯଦି କୌଣସି ପ୍ରତିବନ୍ଧକ କିମ୍ବା ବିଳମ୍ବ ବିନା ହରମୁଜ୍ ପ୍ରଣାଳୀ ଖୋଲା ରହେ। ଏହି ଅତ୍ୟନ୍ତ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ଏବଂ ଜଟିଳ ଆଲୋଚନା ଆଗାମୀ ଦୁଇ ସପ୍ତାହ ମଧ୍ୟରେ ବନ୍ଦ ଦ୍ୱାର ପଛରେ ହେବ।
ଲିଭିଟ୍ କହିଥିଲେ ଯେ ଇରାନ ହର୍ମୁଜ୍ ପ୍ରଣାଳୀ ଖୋଲିବାକୁ ରାଜି ହୋଇଛି ଏବଂ ଯେପରି ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି ଆମେ ଇରାନମାନଙ୍କଠାରୁ ଏକ ପ୍ରସ୍ତାବ ପାଇଛୁ, ଯାହାକୁ ଆଲୋଚନା ପାଇଁ ଏକ ବ୍ୟବହାରିକ ଆଧାର ଭାବରେ ବିବେଚନା କରାଯାଇଛି।
ଇରାନମାନେ ପ୍ରଥମେ ଏକ ୧୦-ସୂତ୍ରୀ ଯୋଜନା ଉପସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ, ଯାହାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରାଯାଇଥିଲା। ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଟ୍ରମ୍ପ ଏହାକୁ ଆକ୍ଷରିକ ଭାବରେ ଅଳିଆ ଗଦାରେ ଫିଙ୍ଗି ଦେଇଥିଲେ।