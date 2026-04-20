ଶାନ୍ତି ଆଲୋଚନା ପରେ ହୋଟେଲ ବିଲ ଦେବାକୁ ନାହିଁ କାଙ୍ଗାଳ ପାକିସ୍ତାନ ପାଖରେ ଟଙ୍କା !
ଆମେରିକା-ଇରାନ ଶାନ୍ତି ଆଲୋଚନାର ଆୟୋଜକ ଭାବରେ ପାକିସ୍ତାନ ସୁରକ୍ଷା ଏବଂ ପରିଚାଳନା ସମେତ ଅଧିକାଂଶ ଖର୍ଚ୍ଚ ବହନ କରିବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି।
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ : ପଶ୍ଚିମ ଏସିଆରେ ଲାଗିରହିଥିବା ଉତ୍ତେଜନା ମଧ୍ୟରେ, ଆମେରିକା ଏବଂ ଇରାନ ମଧ୍ୟରେ ଶାନ୍ତି ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପାଇଁ ପୁଣିଥରେ ପାକିସ୍ତାନ ଉପରେ ଆଶା ରଖାଯାଇଛି। ଇସଲାମାବାଦ ଏକ ମଧ୍ୟସ୍ଥି ଭାବରେ ଆଗକୁ ଆସିଥିବା ବେଳେ, ବିଶ୍ୱର ନଜର କେବଳ ଏହି ଆଲୋଚନାର ଫଳାଫଳ ଉପରେ ନାହିଁ, ବରଂ ଏଭଳି ଏକ ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ ବୈଠକ ଆୟୋଜନ କରିବାର ଖର୍ଚ୍ଚ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ରହିଛି।
ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ କୂଟନୀତିରେ, ଶାନ୍ତି ଆଲୋଚନାର ଆୟୋଜନ ଏବଂ ଏହାର ସମସ୍ତ ଖର୍ଚ୍ଚ ବହନ କରିବା ଦାୟିତ୍ୱ ଆୟୋଜକ ଦେଶର ଅଟେ। ଜଣେ ଆୟୋଜକ ଭାବରେ, ପାକିସ୍ତାନକୁ ବିଦେଶୀ ପ୍ରତିନିଧିମାନଙ୍କ ପାଇଁ ରହଣି, ସୁରକ୍ଷା, ପରିବହନ ଏବଂ ସମସ୍ତ ସରକାରୀ ଶିଷ୍ଟାଚାର (protocol) ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ।
ସରକାରୀ ଭାବେ, ଆୟୋଜକ ଦେଶ ସମସ୍ତ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଖର୍ଚ୍ଚ ବହନ କରୁଛି। କିନ୍ତୁ, କିଛି କ୍ଷେତ୍ରରେ ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ ସହଯୋଗୀଙ୍କ ଠାରୁ ପରୋକ୍ଷ ସହାୟତା କିମ୍ବା ଗୁପ୍ତ ଅର୍ଥ ମିଳିବାର ସମ୍ଭାବନା ଥାଇପାରେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ବାହ୍ୟ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତାର ସୂଚନା ମିଳିନାହିଁ, ଯାହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ପାକିସ୍ତାନ ସମ୍ଭବତଃ ସମସ୍ତ ଖର୍ଚ୍ଚ ନିଜେ ବହନ କରୁଛି।
ଏହିଭଳି ବୈଠକଗୁଡ଼ିକରେ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେଉଛି ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଖର୍ଚ୍ଚ। ଆମେରିକାର ବଡ଼ ବଡ଼ ପ୍ରତିନିଧିମାନେ ଆସୁଥିବାରୁ, ରାସ୍ତା ବନ୍ଦ କରିବା, ଆକାଶ ମାର୍ଗ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସ୍ଥଳରେ କଡ଼ା ସୁରକ୍ଷା ଭଳି ବ୍ୟାପକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଯୋଗୁଁ ଆର୍ଥିକ ବୋଝ ଯଥେଷ୍ଟ ବଢ଼ିଯାଏ।
ଇସଲାମାବାଦରେ ହୋଇଥିବା ପୂର୍ବ ବୈଠକଗୁଡ଼ିକର ଖର୍ଚ୍ଚକୁ ନେଇ ଅନେକ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିଛି। ୨୦୨୬ ଏପ୍ରିଲ ମାସର ପୂର୍ବ ଆଲୋଚନା ସମୟରେ, ବିଳାସପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଟେଲଗୁଡ଼ିକର ବିଲ୍ ପୈଠକୁ ନେଇ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଉପୁଜିଥିଲା, ଯାହା ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ସମାଲୋଚନା ଏବଂ ରାଜନୈତିକ ବିତର୍କର କାରଣ ସାଜିଥିଲା ।
ଯେଉଁ ସମୟରେ ପାକିସ୍ତାନ ଆର୍ଥିକ ସଙ୍କଟ ଦେଇ ଗତି କରୁଛି, ଏଭଳି କୂଟନୈତିକ ପ୍ରୟାସରେ ମୋଟା ଅଙ୍କର ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବା ଚିନ୍ତାର ବିଷୟ ପାଲଟିଛି। ସମାଲୋଚକମାନେ ପ୍ରଶ୍ନ କରୁଛନ୍ତି ଯେ, ଏହି ବହୁମୂଲ୍ୟ ଖର୍ଚ୍ଚରୁ କିଛି ପ୍ରକୃତ ଲାଭ ମିଳିବ ନା ଏହା କେବଳ ଏକ ମହଙ୍ଗା କୂଟନୈତିକ ପ୍ରଦର୍ଶନ ହୋଇ ରହିଯିବ।