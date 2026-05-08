ଯୁଦ୍ଧ ବିରତି ଭିତରେ ହର୍ମୁଜ ପ୍ରଣାଳୀରେ ଆମେରିକୀୟ ଯୁଦ୍ଧପୋତ ଉପରେ ବଡ଼ ଆକ୍ରମଣ, ଟ୍ରମ୍ପ ଦେଲେ କଡ଼ା ଚେତାବନୀ
ଯୁଦ୍ଧ ବିରତି ଭିତରେ ହର୍ମୁଜ ପ୍ରଣାଳୀରେ ଆମେରିକୀୟ ଯୁଦ୍ଧପୋତ ଉପରେ ବଡ଼ ଆକ୍ରମଣ
Iran-US War: ଆମେରିକା ଏବଂ ଇରାନ ମଧ୍ୟରେ ଉତ୍ତେଜନା ପୁଣି ଥରେ ଶୀର୍ଷରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ଯେ, ହର୍ମୁଜ ପ୍ରଣାଳୀ (Strait of Hormuz) ଦେଇ ଗତି କରୁଥିବା ସମୟରେ ଆମେରିକୀୟ ନୌସେନାର ତିନୋଟି ଯୁଦ୍ଧପୋତ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରାଯାଇଛି। ତେବେ ଏହି ଆକ୍ରମଣରେ ଜାହାଜଗୁଡ଼ିକର କୌଣସି କ୍ଷତି ହୋଇନଥିବା ବେଳେ ଆମେରିକାର ପାଲଟା ଜବାବରେ ଇରାନୀ ଆକ୍ରମଣକାରୀଙ୍କର ବହୁତ କ୍ଷତି ହୋଇଛି।
ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ବଡ଼ ଦାବି ଏବଂ ଚେତାବନୀ
ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ନିଜ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ‘ଟ୍ରୁଥ୍ ସୋସିଆଲ୍’ରେ ପୋଷ୍ଟ କରି କହିଛନ୍ତି ଯେ, ତିନୋଟି ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ଆମେରିକୀୟ ଡେଷ୍ଟ୍ରୋୟର ସଫଳତାର ସହ ସେହି ଅଞ୍ଚଳ ଅତିକ୍ରମ କରିଛନ୍ତି। ସେ ଇରାନକୁ ଚେତାବନୀ ଦେଇ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଯଦି ତେହେରାନ ଶୀଘ୍ର ଚୁକ୍ତି ସ୍ୱାକ୍ଷର ନକରେ, ତେବେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆମେରିକା ଆହୁରି କଠୋର ଏବଂ ହିଂସାତ୍ମକ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିବ।
ଅସ୍ତ୍ରବିରତି ପରେ ପୁଣି ସଂଘର୍ଷ
ଗତ ୮ ଏପ୍ରିଲରୁ ଲାଗୁ ହୋଇଥିବା ଅସ୍ତ୍ରବିରତି ପରେ ପରିସ୍ଥିତି କିଛି ମାତ୍ରାରେ ଶାନ୍ତ ପଡ଼ିଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଏହି ତାଜା ଆକ୍ରମଣ ପୁଣି ଥରେ ପଶ୍ଚିମ ଏସିଆର ଚିନ୍ତା ବଢ଼ାଇ ଦେଇଛି। ଅନ୍ୟପଟେ ଇରାନ ସେନା ଅଭିଯୋଗ କରିଛି ଯେ, ଆମେରିକା ଅସ୍ତ୍ରବିରତି ଉଲ୍ଲଂଘନ କରି ଏକ ଇରାନୀ ତୈଳ ଟ୍ୟାଙ୍କର ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଏକ ଜାହାଜ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରିଛି। ଏପରିକି ଆମେରିକା ବେସାମରିକ ଅଞ୍ଚଳ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ବାୟୁସେନା ଆକ୍ରମଣ କରିଥିବା ଇରାନ ଦାବି କରିଛି।
ପରମାଣୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ନେଇ ବିବାଦ
ଇରାନର ପରମାଣୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସମେତ ଅନେକ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ୱାଶିଂଟନ ଏବଂ ତେହେରାନ ମଧ୍ୟରେ ବିବାଦ ଲାଗି ରହିଛି। ଆମେରିକା ଦ୍ୱାରା ଦିଆଯାଇଥିବା ପ୍ରସ୍ତାବ ଉପରେ ଇରାନର ଜବାବକୁ ଏବେ ବିଶ୍ୱ ଅପେକ୍ଷା କରିଛି। ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ ଅନୁଯାୟୀ, ଯଦି ଉଭୟ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ଆଲୋଚନା ମାଧ୍ୟମରେ ସମାଧାନ ନହୁଏ, ତେବେ ଏହା ଏକ ବଡ଼ ଆଞ୍ଚଳିକ ସଂକଟର ରୂପ ନେଇପାରେ।