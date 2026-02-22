ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଲା ତାରିଖ, ଏହି ଦିନ ଇରାନ୍ ଉପରେ ଭୟଙ୍କର ଆକ୍ରମଣ କରିବ ଆମେରିକା, ଭୟରେ ଦେଶ

By Jyotirmayee Das

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଆମେରିକା ଓ ଇରାନ ମଧ୍ୟରେ ପରମାଣୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ନେଇ ବିବାଦ ଦିନକୁ ଦିନ ବଢ଼ିଚାଲିଛି। ମିଡିଲ ଇଷ୍ଟ ଅଞ୍ଚଳରେ ଆମେରିକା ତାଙ୍କର ସେନା ଶକ୍ତିକୁ ବଢ଼ାଇବା ସହ ଏୟାରକ୍ରାଫ୍ଟ କ୍ୟାରିଅର ଓ ଆଧୁନିକ ଫାଇଟର ଜେଟ ମୁତୟନ କରିଛି। ଏହି ପରିସ୍ଥିତି ମଧ୍ୟରେ ଆମେରିକୀୟ ଗୁପ୍ତଚର ସଂସ୍ଥା CIAର ପୂର୍ବତନ ଅଧିକାରୀ ଜନ୍ କିରିଆକୁଙ୍କ ଦାବି ନୂତନ ଚିନ୍ତା ସୃଷ୍ଟି କରିଛି।

ଆକ୍ରମଣକୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ଦାବି

ପୂର୍ବତନ CIA ଅଧିକାରୀଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ, ଆମେରିକା ଶୀଘ୍ର ଇରାନ ବିରୋଧରେ ସେନା ଆକ୍ରମଣ କରିବାକୁ ଶେଷ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇପାରେ। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ସପ୍ତାହର ଆରମ୍ଭରେ (ସୋମବାର କିମ୍ବା ମଙ୍ଗଳବାର) ନିଆଯାଇପାରେ। ତେବେ ଆମେରିକା ସରକାର ପକ୍ଷରୁ ଏହାକୁ ନେଇ କୌଣସି ସର୍ବସାଧାରଣ ସ୍ପଷ୍ଟୀକରଣ ମିଳିନାହିଁ ଓ କୂଟନୀତିକ ମାର୍ଗ ଖୋଲା ରହିଥିବାର ସଙ୍କେତ ମଧ୍ୟ ମିଳୁଛି।

ମିଡିଲ ଇଷ୍ଟରେ ବଢ଼ୁଛି ଆମେରିକାର ସେନା ସକ୍ରିୟତା

ଖବର ଅନୁଯାୟୀ, ଆମେରିକା କତାର, ବାହାରିନ, ଇରାକ, ସିରିଆ, କୁଏତ, UAE, ଜର୍ଡନ ଓ ସାଉଦି ଆରବର ସେନା ଘାଟିଗୁଡ଼ିକରେ ତାଙ୍କର ଇପସ୍ଥିତିରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରୁଛି। C-17 ଗ୍ଲୋବମାସ୍ଟର ବିମାନ ଦ୍ୱାରା ଅସ୍ତ୍ର ଓ ଯୁଦ୍ଧ ସାମଗ୍ରୀ ପଠାଯାଉଛି।

ଇରାନର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା

ଆମେରିକାର ସମ୍ଭାବ୍ୟ ଆକ୍ରମଣକୁ ଦେଖି ଇରାନ ମଧ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତି ହେଉଛି। ଇରାନ ସଚେତନ କରିଛି ଯେ ଅଞ୍ଚଳରେ ଥିବା ସମସ୍ତ ଶତୃ ଦେଶର ସେନା ଘାଟି ତାଙ୍କର ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ରହିବ।

ପରିସ୍ଥିତି ଗଭୀର ହେବାର ଆଶଙ୍କା

ବର୍ତ୍ତମାନ ଦୁଇ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ବିବାଦ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ସ୍ତରକୁ ପହଞ୍ଚିଛି। ଯଦି ସେନା କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ହୁଏ, ତେବେ ସମଗ୍ର ମିଡିଲ ଇଷ୍ଟ ଅଞ୍ଚଳରେ ତାହାର ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିପାରେ ବୋଲି ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ ଆଶଙ୍କା କରୁଛନ୍ତି।

