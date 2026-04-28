ରାଗିକି ନିଆଁବାଣ ତେହେରାନ, ଲଗାଇଲା ବଡ଼ ଅଭିଯୋଗ, ଜଳଦସ୍ୟୁ ସାଜିଛନ୍ତି ଟ୍ରମ୍ପ
ରାଗିକି ନିଆଁବାଣ ତେହେରାନ, ଲଗାଇଲା ବଡ଼ ଅଭିଯୋଗ
Iran-US War: ହର୍ମୁଜ୍ ପ୍ରଣାଳୀରେ ଆମେରିକା ଏବଂ ଇରାନ ମଧ୍ୟରେ ଉତ୍ତେଜନା ପୁଣି ଥରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି । ଆମେରିକାର ସେନା ଇରାନ ତେଲ ପରିବହନ କରୁଥିବା ଦୁଇଟି ଟ୍ୟାଙ୍କରକୁ ଜବତ କରିଛି। ତେହେରାନ ଏହି ଆମେରିକାର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଉପରେ ତୀବ୍ର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ପ୍ରକାଶ କରି ଏହି ପଦକ୍ଷେପକୁ “ବନ୍ଧୁକ ମୁନରେ ସମୁଦ୍ରରେ ଡକାୟତି” ଏବଂ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ମାନଦଣ୍ଡର ଉଲ୍ଲଂଘନ ବୋଲି ବର୍ଣ୍ଣନା କହିଛି।
ବାଘାଇ କଣ କହିଥିଲେ?
ଇରାନର ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟର ମୁଖପାତ୍ର ଇସମାଇଲ ବାଘାଇ ଆମେରିକା ବିରୁଦ୍ଧରେ ଗମ୍ଭୀର ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି। ବାଘାଇ ଦୃଢ଼ତାର ସହିତ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଆମେରିକା “ସାମୁଦ୍ରିକ ଜଳଦସ୍ୟୁ”କୁ ବୈଧ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି ଏବଂ ସମୁଦ୍ରରେ ଜାହାଜ ଜବତ କରିବା ଏହାର ପ୍ରମାଣ । ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ X ରେ ଲେଖି ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ବିଶ୍ୱ ଏବେ “ଜଳଦସ୍ୟୁଙ୍କ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ” ଦେଖୁଛି। ସେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଯେ, ଆମେରିକାର ଅଧିକାରୀମାନେ ଆଇନଗତ ୱାରେଣ୍ଟ ଏବଂ ସରକାରୀ ପତାକା ବ୍ୟବହାର କରି ଏହି “ଅବୈଧ ଲୁଟ୍” ପାଇଁ କେବଳ ଯଥାର୍ଥତା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି।
ଆମେରିକା ତାର କାର୍ଯ୍ୟକୁ ରକ୍ଷା କରେ
ବିପରୀତରେ, ଆମେରିକା ତାର କାର୍ଯ୍ୟକୁ ରକ୍ଷା କରୁଛି। ଆମେରିକା ଦାବି କରୁଛି ଯେ, ସେ କୌଣସି ଭୁଲ କରିନାହିଁ ବରଂ ଆଇନ ଅନୁସାରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି। ଆମେରିକୀୟ ଅଧିକାରୀ ଜିନିନ୍ ଫେରିସ୍ ପିରୋ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଆମେରିକୀୟ ସେନା ଦୁଇଟି ଜାହାଜ ‘ମ୍ୟାଜେଷ୍ଟିକ୍ ଏକ୍ସ’ ଏବଂ ‘ଟିଫାନି’କୁ ମନଇଚ୍ଛା ଜବତ କରିନାହିଁ ବରଂ ସେମାନେ କୋର୍ଟ ଦ୍ୱାରା ଜାରି ହୋଇଥିବା ୱାରେଣ୍ଟ (ଆଇନଗତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ) ଅନୁଯାୟୀ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିଲେ।
ପିରୋଙ୍କ ଅନୁଯାୟୀ, ଯେତେବେଳେ ସେମାନଙ୍କୁ ଭାରତ ମହାସାଗରରେ ଅଟକାଯାଇଥିଲା, ସେହି ସମୟରେ ଦୁଇଟି ଜାହାଜରେ ପ୍ରାୟ ୧.୯ ନିୟୁତ ବ୍ୟାରେଲ ଇରାନୀ ତେଲ ବୋଝେଇ କରାଯାଇଥିଲା। ସେ କହିଥିଲେ ଯେ, ଏହି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଅବୈଧ ତୈଳ ନେଟୱାର୍କଗୁଡ଼ିକୁ ବାଧା ଦେବା ଏବଂ ସେମାନଙ୍କଠାରୁ ଲାଭ କିମ୍ବା ସହାୟତା ପାଇବାରୁ ନିବୃତ୍ତ ସଂସ୍ଥାଗୁଡ଼ିକୁ ରୋକିବା ପାଇଁ ନିଆଯାଇଥିଲା।
ପିରୋ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଆମେରିକୀୟ ଏଜେନ୍ସି ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ଅଂଶୀଦାରମାନେ ଏପରି ମାମଲାରେ ହସ୍ତକ୍ଷେପ ଜାରି ରଖିବେ । ତଦନ୍ତ, ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ ଏବଂ ପ୍ରବର୍ତ୍ତନର ଏକ ନିରନ୍ତର ବ୍ୟବସ୍ଥା ବଜାୟ ରଖିବେ।
ଆମେରିକାର ବିଶ୍ୱବ୍ୟାପୀ ଚେତାବନୀ
ଇରାନର ବିମାନ ଚଳାଚଳ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ହ୍ରାସ କରିବା ପାଇଁ ଏହାର ପ୍ରୟାସର ଅଂଶ ସ୍ୱରୂପ ଆମେରିକା ବିଶ୍ୱବ୍ୟାପୀ କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକୁ ଏକ ଚେତାବନୀ ଜାରି କରିଛି। ଆମେରିକା ଘୋଷଣା କରିଛି ଯେ, ଯଦି ବିଶ୍ୱର ଯେକୌଣସି ସ୍ଥାନରେ କୌଣସି କମ୍ପାନୀ ଇରାନୀ ବିମାନ କମ୍ପାନୀକୁ ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରେ, ତେବେ ଆମେରିକା ସେହି କମ୍ପାନୀ ଉପରେ ମଧ୍ୟ କଟକଣା ଲଗାଇବ। ଆମେରିକାର ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ ସ୍କଟ୍ ବେସେଣ୍ଟ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଏସବୁ ଇରାନ ଉପରେ ଆର୍ଥିକ ଚାପ ପ୍ରୟୋଗ କରିବା ପାଇଁ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଅଭିଯାନ ଅଧୀନରେ ଘଟୁଛି।