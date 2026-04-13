ପାକିସ୍ତାନରେ ଶାନ୍ତି ବୈଠକ ବିଫଳ ପରେ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ବଡ଼ ଘୋଷଣା, ହର୍ମୁଜରେ କରିବେ ନାକାବନ୍ଦୀ, ଇରାନ୍ କୁ ଦେଲେ ଧମକ

ପାକିସ୍ତାନରେ ଶାନ୍ତି ବୈଠକ ବିଫଳ ପରେ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ବଡ଼ ଘୋଷଣା, ହର୍ମୁଜରେ କରିବେ ନାକାବନ୍ଦୀ

By Jyotirmayee Das

Iran-US War: ପାକିସ୍ତାନରେ ହୋଇଥିବା ଶାନ୍ତି ଆଲୋଚନା ବିଫଳ ହେବା ପରେ ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ ଅଫ୍ ହର୍ମୁଜରେ ନାକାବନ୍ଦୀ କରିବା ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି । ଏହାପରେ ପୁଣି ଅଶାନ୍ତ ହୋଇ ଉଠିଛି ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟ । ସେପଟେ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ଧମକର ପ୍ରତିଉତ୍ତରରେ ଦେଇ ଇରାନୀ ସଂସଦର ବାଚସ୍ପତି ମହମ୍ମଦ ବାଘେର ଗାଲିବାଫ ଆମେରିକାକୁ କଟୁ ଆକ୍ରମଣ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ଧମକକୁ ମଜାରେ ଉଡ଼ାଇଦେଇଛନ୍ତି।

ଗାଲିବାଫ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଏହି ନାକାବନ୍ଦୀର ପ୍ରଭାବ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଆମେରିକୀୟ ଲୋକମାନଙ୍କ ଉପରେ ପଡିବ। ସେ ହ୍ୱାଇଟ୍ ହାଉସ୍ ନିକଟରେ ପେଟ୍ରୋଲ୍ ଦରର ଏକ ଛବି ସେୟାର୍ କରି ଆମେରିକାନ୍‌ମାନଙ୍କୁ ସତର୍କ କରିଥିଲେ ଯେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଏହି ଦର ଅଧିକ ବଢିପାରେ ଓ ସେମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନର ଦରକୁ ‘ମିସ୍’ କରିବେ।

ସୋସିଆଲ୍ ମିଡିଆ ପୋଷ୍ଟରେ ସେ ଲେଖିଥିଲେ ଯେ, ଲୋକମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନର ପେଟ୍ରୋଲ୍ ଦରର ଆନନ୍ଦ ଉଠାନ୍ତୁ, କାରଣ ଏହି ନାକାବନ୍ଦୀ ପରେ ଏହା ଅଧିକ ମହଙ୍ଗା ହୋଇପାରେ। ସେ ଏକ ଗଣିତୀୟ ସମୀକରଣ ମଧ୍ୟ ସେୟାର୍ କରିଥିଲେ, ଯାହାକୁ ନେଇ ବିଭିନ୍ନ ଅର୍ଥ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରାଯାଉଛି। ବିଶେଷଜ୍ଞମାନଙ୍କ ମତାନୁସାରେ, ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଯଦି ହର୍ମୁଜରେ ନାକାବନ୍ଦୀ ବଢେ, ତେବେ ତେଲ ଦର ସାଧାରଣ ଭାବେ ନୁହେଁ ବରଂ ତିବ୍ର ଭାବରେ ବଢିବ ।

ଏହି ସମୟରେ ଆମେରିକୀୟ ସେନା ମଧ୍ୟ ଘୋଷଣା କରିଛି ଯେ, ଇରାନୀ ବନ୍ଦରଗୁଡିକୁ ପ୍ରବେଶ କରୁଥିବା ସମସ୍ତ ଜାହାଜ ଉପରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କଠୋର କରାଯିବ। ଆମେରିକାର କେନ୍ଦ୍ରୀୟ କମାଣ୍ଡ କହିଛି ଯେ, ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ସମସ୍ତ ଦେଶର ଜାହାଜ ଉପରେ ସମାନ ଭାବରେ ଲାଗୁ ହେବ, ଯେଉଁମାନେ ଇରାନୀ ବନ୍ଦରକୁ ପ୍ରବେଶ କରିବେ କିମ୍ବା ବାହାରିବେ।

ଅନ୍ୟପଟେ, ଇରାନ୍ ଏହି ପଦକ୍ଷେପକୁ ଗମ୍ଭୀର ଭାବରେ ନେଇଛି ଓ ଏହାର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେବା ସଙ୍କେତ ଦେଇଛି। ଆମେରିକା ଓ ଇରାନ ମଧ୍ୟରେ ଏହି ନୂଆ ସମସ୍ୟା ଆଗାମୀ ଦିନରେ ତେଲ ବଜାର ଓ ବିଶ୍ୱ ଅର୍ଥନୀତିରେ ପ୍ରଭାବ ପକାଇପାରେ।

 

