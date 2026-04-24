‘କିଛି ଦିନର ସମୟ ଦେଇଛି, ତା’ମାନେ ନୁହେଁ ଯେ..’ ଅସ୍ତ୍ରବିରତିକୁ ନେଇ ବଦଳିଲା ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ସ୍ଵର, କଲେ ବଡ଼ ଘୋଷଣା
Donald Trump: ଆମେରିକାର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ଇରାନ ଏବଂ ହର୍ମୁଜ ପ୍ରଣାଳୀ ସହିତ ଚାଲିଥିବା ଅଚଳାବସ୍ଥାକୁ ନେଇ ପୁଣି ଥରେ ଉତ୍ତେଜନା ବୃଦ୍ଧି କରିଛନ୍ତି। ଟ୍ରମ୍ପ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଆମେରିକା ଏକ ଅସ୍ଥାୟୀ କିମ୍ବା କ୍ଷଣସ୍ଥାୟୀ ଚୁକ୍ତି ଚାହୁଁନାହିଁ । ଆମେ ସେମାନଙ୍କୁ (ଇରାନକୁ) କିଛି ଦିନର ସମୟ ଦେଇଛୁ । ଯଦି ଚାହିଁବୁ ତେବେ ତୁରନ୍ତ ଏକ ଚୁକ୍ତି କରିପାରିବୁ, କିନ୍ତୁ ଆମେ କୌଣସି କ୍ଷଣସ୍ଥାୟୀ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଆଗ୍ରହୀ ନାହୁଁ । ଯେକୌଣସି ଚୁକ୍ତି ହେଉ ନା କାହିଁକି ତାହା ସ୍ଥାୟୀ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ।
ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟ ସଂଘର୍ଷ ଉପରେ ମତାମତ ଦେଇ ଆମେରିକାର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ କହିଛନ୍ତି, “ମୁଁ ସେମାନଙ୍କୁ ଏକ ସମୟ ଦେଇଛି। ମୁଁ ସର୍ବୋତ୍ତମ ଚୁକ୍ତି କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି wବଂ ଚାହିଁଲେଏବେ ହିଁ କରିପାରିବି । ଆପଣ ଜାଣନ୍ତି କି, ଯଦି ମୁଁ ଏବେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିଥାନ୍ତି, ତେବେ ଆମେ ଏକ ବିରାଟ ବିଜୟ ହାସଲ କରିଥାନ୍ତୁ? ପୁନଃନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କୁ ୨୦ ବର୍ଷ ଲାଗିଥାନ୍ତା। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ତାହା କରିବାକୁ ଚାହୁଁନାହିଁ। ମୁଁ ଏହା ସବୁଦିନ ପାଇଁ ରହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ମୁଁ କ’ଣ କରୁଛି ତାହା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିପାରିବି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଏହା ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ଘଟିବ।”
ହର୍ମୁଜ୍ ଉପରେ ଆମେରିକାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ
ହର୍ମୁଜ୍ ପ୍ରଣାଳୀ ପୁନଃଖୋଲିବା ସମ୍ପର୍କରେ ଟ୍ରମ୍ପ କହିଛନ୍ତି, “ଆମେ ପ୍ରଣାଳୀ ଖୋଲିବୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ, ଆମେ ଏହାକୁ ବନ୍ଦ ରଖିଛୁ। ପ୍ରଣାଳୀ ଉପରେ ଆମର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଅଛି। ସେମାନେ ତିନି ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଏହାକୁ ଖୋଲିଥାନ୍ତେ। ସେମାନେ ଆମ ପାଖକୁ ଆସି ସୂଚିତ କଲେ ଯେ, ସେମାନେ ପ୍ରଣାଳୀ ଖୋଲିବାକୁ ରାଜି ହେବେ। ମୋ ବ୍ୟତିତ ଏନେଇ ମୋ ଦଳର ସମସ୍ତେ ଏଥିରେ ଖୁସି ଥିଲେ।”
ଇରାନକୁ ରୋଜଗାର କରିବାର ସୁଯୋଗ ମିଳିବନି
ଟ୍ରମ୍ପ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି, “ମୁଁ ସେମାନଙ୍କୁ କହିଥିଲି ଯେ ଯଦି ଆମେ ପ୍ରଣାଳୀ ଖୋଲିଥାଉ, ତେବେ ସେମାନେ ପ୍ରତିଦିନ ୫୦୦ ଡଲାର ମିଲିୟନ ରୋଜଗାର କରିବେ। ମୁଁ ଚାହୁଁନାହିଁ ଯେ ଏହି ମାମଲା ସମାଧାନ ନହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେମାନେ ପ୍ରତିଦିନ ୫୦୦ ଡଲାର୍ ମିଲିୟନ ରୋଜଗାର କରନ୍ତୁ। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଏହାକୁ ବନ୍ଦ ରଖିଛି। ଏହା କେବଳ ସେତେବେଳେ ଖୋଲିବ ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ଏକ ଚୁକ୍ତିରେ ରାଜି ହେବେ ।”