ଆମେରିକାକୁ ବଡ଼ ଝଟକା! ଇରାନର ଘାତକ ଡ୍ରୋନ୍ ଆକ୍ରମଣ
ହର୍ମୁଜ ପ୍ରଣାଳୀ (Strait of Hormuz) ନିକଟରେ ଆମେରିକା ଏକ ଇରାନୀ ମାଲବାହୀ ଜାହାଜକୁ ଜବତ କରିବା ପରେ, ଇରାନ ଓମାନ ସାଗରରେ ଥିବା ଆମେରିକା ନୌସେନା ଜାହାଜ ଉପରେ ଡ୍ରୋନ୍ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିବା ଖବର ମିଳିଛି।
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ : ଓମାନ ସାଗରରେ ଆମେରିକାର ନୌସେନା ସମ୍ପତ୍ତି ଉପରେ ଡ୍ରୋନ୍ ଆକ୍ରମଣର ଖବର ପରେ ଆମେରିକା ଏବଂ ଇରାନ ମଧ୍ୟରେ ଉତ୍ତେଜନା ବହୁତ ବଢିଯାଇଛି। ଆମେରିକା ସେନା ଏକ ଇରାନୀ ବ୍ୟବସାୟିକ ଜାହାଜକୁ ଅଟକାଇ ଜବତ କରିବାର କିଛି ସମୟ ପରେ ଏହି ଆକ୍ରମଣ ହୋଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି, ଯାହା ସେହି ଅଞ୍ଚଳରେ ଥିବା ଦୁର୍ବଳ ଅସ୍ଥାୟୀ ଶାନ୍ତି ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାଙ୍ଗିଦେବା ଅବସ୍ଥାକୁ ନେଇଆସିଛି।
ଇରାନର ଅର୍ଦ୍ଧ-ସରକାରୀ ‘ତାସନିମ୍’ ସମ୍ବାଦ ସଂସ୍ଥା ଅନୁଯାୟୀ, ନିଜର ଏକ ଜାହାଜ ଜବତ ହେବାର ପ୍ରତିଶୋଧ ନେବା ପାଇଁ ଇରାନ ସେନା ଆମେରିକା ଯୁଦ୍ଧ ଜାହାଜଗୁଡ଼ିକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ଡ୍ରୋନ୍ ଆକ୍ରମଣ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ରିପୋର୍ଟରେ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନକୁ ଏକ ସିଧାସଳଖ ଜବାବ ବୋଲି ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ଏଥିରେ କେତୋଟି ଡ୍ରୋନ୍ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଥିଲା କିମ୍ବା କୌଣସି କ୍ଷୟକ୍ଷତି ହୋଇଛି କି ନାହିଁ, ସେ ବିଷୟରେ କିଛି ସ୍ପଷ୍ଟ କରାଯାଇନାହିଁ।
ଗଲ୍ଫ ଅଞ୍ଚଳର ପ୍ରମୁଖ ସାମୁଦ୍ରିକ ପରିବହନ ମାର୍ଗ, ବିଶେଷ କରି ରଣନୈତିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ଓମାନ ସାଗର ନିକଟରେ ବଢୁଥିବା ବିବାଦ ଯୋଗୁଁ ଏହି ଉତ୍ତେଜନା ଦେଖାଦେଇଛି।
ଆମେରିକା ନିଶ୍ଚିତ କରିଛି ଯେ, ସେମାନେ ଇରାନର ବନ୍ଦର ଆବାସ (Bandar Abbas) ଅଭିମୁଖେ ଯାଉଥିବା ଏକ ଇରାନୀ ମାଲ୍ବାହୀ ଜାହାଜକୁ ନିଜ ନିୟନ୍ତ୍ରଣକୁ ନେଇଛନ୍ତି। ହର୍ମୁଜ ପ୍ରଣାଳୀ (Strait of Hormuz) ନିକଟରେ ଆମେରିକା ଦ୍ୱାରା ଲାଗୁ କରାଯାଇଥିବା ସାମୁଦ୍ରିକ କଟକଣାକୁ ଏହି ଜାହାଜଟି ଉଲ୍ଲଂଘନ କରିଥିବା ଅଭିଯୋଗରେ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି। ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ‘ଟୁସ୍କା’ (Touska) ନାମକ ଏହି ଜାହାଜଟି ଚେତାବନୀକୁ ଅଣଦେଖା କରିବା ପରେ ଆମେରିକାର ନୌସେନା (Marines) ଏହା ମଧ୍ୟକୁ ପ୍ରବେଶ କରି ଜବତ କରିଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ୱାଶିଂଟନ ପକ୍ଷରୁ ଏହି ଅପରେସନର ଚିତ୍ର ଜାରି କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ସନ୍ଦେହଜନକ ବେଆଇନ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପରେ ଜଡ଼ିତ ଥିବାରୁ ଏହି ଜାହାଜ ଉପରେ କଟକଣା ଥିବା କଥା ମଧ୍ୟ ନିଶ୍ଚିତ କରାଯାଇଥିଲା।
ଆମେରିକାର ଏହି ପଦକ୍ଷେପକୁ ତେହେରାନ (ଇରାନ) ଦୃଢ଼ଭାବେ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରିବା ସହ ଏହାକୁ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ନିୟମର ଉଲ୍ଲଂଘନ ଏବଂ ଅସ୍ଥାୟୀ ଶାନ୍ତି ଚୁକ୍ତିର ଅବମାନନା ବୋଲି କହିଛି। ଇରାନର ସାମରିକ କମାଣ୍ଡ ‘ଖାତମ୍ ଅଲ୍-ଅନବିୟା’ ଅଭିଯୋଗ କରିଛି ଯେ, ଆମେରିକା ଜାହାଜଟିକୁ ଜବତ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଏହାର ‘ନାଭିଗେସନ୍ ସିଷ୍ଟମ୍’ (ଦିଗ ନିର୍ଣ୍ଣୟ ପ୍ରଣାଳୀ) କୁ ଅଚଳ କରିଦେଇଥିଲା ଏବଂ ଏହି ଅପରେସନକୁ ସେମାନେ ‘ସଶସ୍ତ୍ର ଜଳଦସ୍ୟୁତା’ ବୋଲି ଦର୍ଶାଇଛନ୍ତି।
ପ୍ରଥମେ ଇରାନ ଜାହାଜ ଜବତ ହେବା କଥାକୁ ଅସ୍ୱୀକାର କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ, ପରେ ଆମେରିକାର ସୂଚନା ଆଧାରରେ ଏହି ଘଟଣାକୁ ସ୍ୱୀକାର କରିଥିଲା। ଏହା ସହିତ ଇରାନ ଦାବି କରିଛି ଯେ, ସେହି ଜାହାଜଟି ଚାଇନାରୁ ଏକ ସାଧାରଣ ବ୍ୟବସାୟିକ ମାର୍ଗରେ ଆସୁଥିଲା।
ଏହି ମୁହାଁମୁହିଁ ପରିସ୍ଥିତି ଯୋଗୁଁ ପୂର୍ବରୁ ଦୁର୍ବଳ ଥିବା କୂଟନୈତିକ ପ୍ରୟାସ ଏବେ ଅନିଶ୍ଚିତତା ମଧ୍ୟକୁ ଠେଲି ହୋଇଯାଇଛି। କ୍ରମାଗତ କଟକଣା ଏବଂ ଆମେରିକାର ଅସ୍ଥିର ଦାବିକୁ ଦର୍ଶାଇ ତେହେରାନ ଇସଲାମାବାଦରେ ପ୍ରସ୍ତାବିତ ନୂତନ ଆଲୋଚନାରେ ଯୋଗ ଦେବାକୁ ମନା କରିଦେଇଛି। ଆମେରିକାର ପ୍ରତିନିଧି ଦଳର ଗଠନକୁ ନେଇ ବାରମ୍ବାର ବଦଳୁଥିବା ବିବୃତ୍ତି ଯୋଗୁଁ ସେମାନଙ୍କର ଅଂଶଗ୍ରହଣ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି।
ମଧ୍ୟସ୍ଥି ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ପାକିସ୍ତାନ, ସମ୍ଭାବ୍ୟ ଆଲୋଚନା ପୂର୍ବରୁ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ କଡ଼ାକଡ଼ି କରିଛି। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ, ଇରାନର ଭିତ୍ତିଭୂମି ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ ପାଇଁ ୱାଶିଂଟନର ଚେତାବନୀ ପରେ ଇରାନ ମଧ୍ୟ ପାଲଟା ଜବାବ ଦେବାକୁ ଧମକ ଦେଇଛି। ଆମେରିକୀୟ ସେନା ରହୁଥିବା ଉପସାଗରୀୟ ଦେଶଗୁଡ଼ିକର ସୁବିଧା କେନ୍ଦ୍ରଗୁଡ଼ିକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବାକୁ ଇରାନ ଧମକ ଦେଇଛି, ଯାହା ଅଞ୍ଚଳରେ ଏକ ବଡ଼ ଯୁଦ୍ଧର ଆଶଙ୍କାକୁ ବଢ଼ାଇ ଦେଇଛି।