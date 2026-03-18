କିଏ ଅଲି ଲାରିଜାନି? ଯାହାଙ୍କୁ ଇରାନ ଘୋଷଣା କଲା ସହିଦ, ମୃତ୍ୟୁର ଗୋଟିଏ ସପ୍ତାହ ପୂର୍ବରୁ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କୁ ଦେଇଥିଲେ ବଡ଼ ଧମକ
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟରେ ଚାଲିଥିବା ଭୟଙ୍କର ଯୁଦ୍ଧ ଭିତରେ ଇରାନର ଏକ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ନେତାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଖବର ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି । ଇରାନର ସବୁଠାରୁ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣେ ଏବଂ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଜାତୀୟ ସୁରକ୍ଷା ପରିଷଦର ମୁଖ୍ୟ ଅଲି ଲାରିଜାନିଙ୍କ ଏୟାର ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ରେ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି । ତେହେରାନ ମଙ୍ଗଳବାର (ମାର୍ଚ୍ଚ 17) ଏହା ନିଶ୍ଚିତ କରିଛି।। ଏହା ପୂର୍ବରୁ, ଇସ୍ରାଏଲ ତାଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ କରିବା କଥା କହିଥିଲା।
ଇରାନର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଜାତୀୟ ସୁରକ୍ଷା ପରିଷଦ କହିଛି ଯେ ଲାରିଜାନି ତାଙ୍କ ପୁଅ ଏବଂ ଅଙ୍ଗରକ୍ଷୀଙ୍କ ସହିତ ସହିଦ ହୋଇଛନ୍ତି। ପରିଷଦ ତାଙ୍କୁ ଇସଲାମିକ୍ ଗଣରାଜ୍ୟର ସେବା କରୁଥିବା ଜଣେ ସହିଦ ଭାବରେ ପ୍ରଶଂସା କରିଛି ।
ବେଞ୍ଜାମିନ୍ ନେତାନ୍ୟାହୁ କ’ଣ କହିଲେ
ଲାରିଜାନିଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ, ଇରାନର ରିଭଲ୍ୟୁସନରୀ ଗାର୍ଡଗୁଡ଼ିକ ସମଗ୍ର ଅଞ୍ଚଳରେ କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର ଏବଂ ଡ୍ରୋନ୍ ଆକ୍ରମଣକୁ ତୀବ୍ର କରିଛନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ତେହେରାନ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଶ୍ୱ ତୈଳ ପରିବହନ ପଥ – ହର୍ମୁଜ୍ ପ୍ରଣାଳୀ ଉପରେ ଏହାର ନିୟନ୍ତ୍ରଣକୁ ଆହୁରି କଠୋର କରିଛନ୍ତି। ଇସ୍ରାଏଲୀ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ବେଞ୍ଜାମିନ୍ ନେତାନ୍ୟାହୁ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏହି ଆକ୍ରମଣଗୁଡ଼ିକ ଇରାନର ନେତୃତ୍ୱକୁ ଦୁର୍ବଳ କରିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ କରାଯାଇଥିଲା। ତଥାପି, ଇରାନ ଭିତରେ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଅଶାନ୍ତିର କୌଣସି ସ୍ପଷ୍ଟ ସଙ୍କେତ ମିଳିନାହିଁ, କାରଣ ଜନସାଧାରଣ ଚାଲିଥିବା ଆକ୍ରମଣରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବା ପାଇଁ ଆଶ୍ରୟ ନେବା ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେଉଛନ୍ତି।
ତାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁର ମାତ୍ର ଗୋଟିଏ ସପ୍ତାହ ପୂର୍ବରୁ, ଲାରିଜାନି ଆମେରିକୀୟ ନେତାଙ୍କ ଚେତାବନୀର ଜବାବରେ ଆମେରିକାର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କୁ ଏକ କଠୋର ପ୍ରତି-ଧମକ ଦେଇଥିଲେ। ଲାରିଜାନି ଦୃଢ଼ ଭାବରେ କହିଥିଲେ ଯେ ଇରାନ ଭଳି ସହିଦଙ୍କ ଏକ ଦେଶ ଫମ୍ପା ଧମକ ଦ୍ୱାରା ଭୟଭୀତ ନୁହେଁ। ସେ ଚେତାବନୀ ଦେଇଥିଲେ ଯେ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ଅପେକ୍ଷା ବହୁତ ଭୟଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ମଧ୍ୟ ଇରାନକୁ ଧ୍ୱଂସ କରିବାରେ ବିଫଳ ହୋଇଛନ୍ତି, ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହିଥିଲେ ଯେ: “ସାବଧାନ ରୁହନ୍ତୁ – ନଚେତ୍ ଆପଣ ନିଜକୁ ନଷ୍ଟ କରିଦେବେ।”
ଲାରିଜାନି କିଏ ଥିଲେ?
ଲାରିଜାନିଙ୍କୁ ଇସଲାମିକ୍ ଗଣରାଜ୍ୟର ସବୁଠାରୁ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣେ ଭାବରେ ବିବେଚନା କରାଯାଉଥିଲା, ଯାହାର ପ୍ରଭାବ ରାଜନୀତି, ସୁରକ୍ଷା ଏବଂ କୂଟନୀତିରେ ବିସ୍ତାରିତ ହୋଇଥିଲା। ସେ ଇରାନର ସବୁଠାରୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ରାଜନୈତିକ ପରିବାର ମଧ୍ୟରୁ ଜଣେ – ଯାହାର ବଂଶ ପ୍ରାୟତଃ ଆମେରିକାର କେନେଡି ପରିବାର ସହିତ ତୁଳନା କରାଯାଏ। ତାଙ୍କ ଭାଇ ସାଦେଘ ଲାରିଜାନି ନ୍ୟାୟପାଳିକାର ମୁଖ୍ୟ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିଲେ, ଯେତେବେଳେ ମହମ୍ମଦ ଜାଭାଦ ଲାରିଜାନି ବୈଦେଶିକ ନୀତିର ଜଣେ ବରିଷ୍ଠ ପରାମର୍ଶଦାତା ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିଲେ।
ଲାରିଜାନିଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟରେ ଆଶାନ୍ତି ଆହୁରି ବଢ଼ିପାରେ। ଆସନ୍ତା ଦିନରେ ଏହାର ପ୍ରଭାବ ବିଶ୍ୱ ରାଜନୀତି ଉପରେ ପଡ଼ିପାରେ।