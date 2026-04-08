ହର୍ମୁଜ୍ ଜଳପଥରେ ଫେରିବ ଶାନ୍ତି: ଆମେରିକାର ପଛଘୁଞ୍ଚା, ଇରାନ ରଖିଲା କଡ଼ା ସର୍ତ୍ତ
ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ବଡ଼ ଘୋଷଣା: ଇରାନ ଉପରେ ସାମରିକ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ସ୍ଥଗିତ, ଆସିବ କି 'ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ଯୁଗ'?
ୱାଶିଂଟନ: ପଶ୍ଚିମ ଏସିଆରେ ଜାରି ରହିଥିବା ଉତ୍ତେଜନା ମଧ୍ୟରେ ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ଏକ ବଡ଼ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଆମେରିକା ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ଇରାନ ଉପରେ ସାମରିକ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ବନ୍ଦ ରଖିବ। ସେ ନିଜର ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ “Truth Social”ରେ ଏକ ପୋଷ୍ଟ କରି ଜଣାଇଛନ୍ତି ଯେ, କୂଟନୈତିକ ସମାଧାନର ସମ୍ଭାବନା ଖୋଜିବା ପାଇଁ ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ଦୁଇ ସପ୍ତାହ ପାଇଁ ନିଆଯାଇଛି। ଟ୍ରମ୍ପ ତାଙ୍କ ବିବୃତିରେ ‘ଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ ଅଫ୍ ହର୍ମୁଜ୍’ (Strait of Hormuz) ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି, ଯାହା ବିଶ୍ୱର ତୈଳ ଏବଂ ଗ୍ୟାସ୍ ଯୋଗାଣ ପାଇଁ ଏକ ଅତି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ମାର୍ଗ। ଏହି ଅଞ୍ଚଳରେ ଜାହାଜ ଚଳାଚଳ ସ୍ୱାଭାବିକ ରଖିବାରେ ଆମେରିକା ସାହାଯ୍ୟ କରିବ ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି। ଏହି ଜଳପଥ ଦେଇ ବିଶ୍ୱର ପ୍ରାୟ ୨୦% ତୈଳ ଓ ଗ୍ୟାସ୍ ପରିବହନ ହେଉଥିବାରୁ ଏଠାରେ ଶାନ୍ତି ବଜାୟ ରଖିବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଜରୁରୀ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଉଛି।
ଟ୍ରମ୍ପ ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ “ବିଶ୍ୱ ଶାନ୍ତି ପାଇଁ ଏକ ବଡ଼ ଦିନ” ଭାବେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି ଏବଂ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏହା ପଶ୍ଚିମ ଏସିଆରେ ଏକ ନୂତନ “ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ଯୁଗ”ର ଆରମ୍ଭ ହୋଇପାରେ। ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ଦ୍ୱାରା ଅଞ୍ଚଳରେ ସ୍ଥିରତା ଆସିବ ଏବଂ ଆର୍ଥିକ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ ବୋଲି ସେ ଆଶା ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଘଟଣାକ୍ରମରେ ପାକିସ୍ତାନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଶେହବାଜ ସରିଫ ଏବଂ ସେନା ମୁଖ୍ୟ ଅସୀମ ମୁନିରଙ୍କ ଭୂମିକା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ଏହି ଦୁଇ ନେତା ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରି ସାମରିକ ଆକ୍ରମଣ ବନ୍ଦ କରିବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲେ। ଏହାପରେ ପାକିସ୍ତାନ ଦୁଇ ସପ୍ତାହ ପାଇଁ ଯୁଦ୍ଧବିରତି ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଇଥିଲା, ଯାହାକୁ ଇରାନ ମଧ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରିନେଇଛି।
ଇରାନର ସର୍ତ୍ତ
ଇରାନ ଏହା ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛି ଯେ, ଏହି ଆଲୋଚନାର ଅର୍ଥ ଯୁଦ୍ଧର ସମାପ୍ତି ନୁହେଁ। ଇରାନ ଏକ ୧୦-ଦଫା ସମ୍ବଳିତ ପ୍ରସ୍ତାବ ରଖିଛି, ଯେଉଁଥିରେ ସମସ୍ତ ଆର୍ଥିକ କଟକଣା ହଟାଇବା, ଅଟକି ରହିଥିବା ସମ୍ପତ୍ତି ଫେରସ୍ତ କରିବା ଏବଂ ଯୁଦ୍ଧରେ ହୋଇଥିବା କ୍ଷୟକ୍ଷତିର ଭରଣା କରିବା ଭଳି ପ୍ରମୁଖ ଦାବି ସାମିଲ ଅଛି। ଇରାନ କହିଛି ଯେ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି ସବୁ ସର୍ତ୍ତ ପୂରଣ ନହୋଇଛି, ସେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯୁଦ୍ଧ ଶେଷ ହୋଇଛି ବୋଲି ଧରାଯିବ ନାହିଁ।
ଆମେରିକା ଏବଂ ଇରାନ ମଧ୍ୟରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଲୋଚନା ୧୦ ଏପ୍ରିଲରେ ଇସଲାମାବାଦଠାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ଏହି ବୈଠକରେ ଯୁଦ୍ଧବିରତିକୁ ସ୍ଥାୟୀ କରିବା ଏବଂ ସର୍ତ୍ତଗୁଡ଼ିକୁ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ରୂପ ଦେବା ବିଷୟରେ ଚର୍ଚ୍ଚା କରାଯିବ।