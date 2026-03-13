ଇରାନ ସହ ଯୁଦ୍ଧରେ ଏତେ ମାତ୍ରାରେ କ୍ଷତି ସହୁଛି ଆମେରିକା, ହାରିବାର ଏ ହେଉଛି ପ୍ରମାଣ, ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ହାର୍ ଦେଖି ଖୁସି ପୁଟିନ୍

ଇରାନ ସହ ଯୁଦ୍ଧରେ ଏତେ ମାତ୍ରାରେ କ୍ଷତି ସହୁଛି ଆମେରିକା, ହାରିବାର ଏ ହେଉଛି ପ୍ରମାଣ

By Jyotirmayee Das

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଆମେରିକା-ଇସ୍ରାଏଲ ଓ ଇରାନ ମଧ୍ୟରେ ଚାଲିଥିବା ଯୁଦ୍ଧ ଆଜି ଶୁକ୍ରବାର ୧୪ତମ ଦିନକୁ ପ୍ରବେଶ କରିଛି। ଯୁଦ୍ଧ ଆରମ୍ଭ ହେବା ଦିନରୁ ଆମେରିକା ତା’ର ବିଜୟକୁ ନେଇ ବିଭିନ୍ନ ଦାବି କରୁଥିଲା। ଇରାନର ସୁପ୍ରିମ ଲିଡର ଅୟତୋଲ୍ଲା ଅଲି ଖାମେନେଇଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ କିଛି ମହଲରେ ଏହି ଦାବି ହୋଇଥିଲା ଯେ ଇରାନ ପାଖରେ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କରିବା ଛଡ଼ା ଆଉ କୌଣସି ବିକଳ୍ପ ନାହିଁ।

କିନ୍ତୁ ଆମେରିକା ଇରାନକୁ ଦୁର୍ବଳ ବୋଲି ଦାବି କରୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ବିଶ୍ୱ ପରିସ୍ଥିତି ଅନ୍ୟ ଚିତ୍ର ପ୍ରଦର୍ଶନ କରୁଛି। ଯୁଦ୍ଧ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ ୧୪ ଦିନ ହେବା ପରେ ବିଶ୍ୱ ମଞ୍ଚରେ ଆମେରିକା ପାଇଁ ଚାପ ବଢ଼ୁଥିବା ଦେଖାଯାଉଛି।

ଏହି ସମୟରେ ଆମେରିକାର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ଏକ ସିଦ୍ଧାନ୍ତକୁ ନେଇ ବହୁ ଚର୍ଚ୍ଚା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଯେଉଁ ଟ୍ରମ୍ପ ପୂର୍ବରୁ ରୁଷିଆରୁ ତେଲ କିଣିବାକୁ ନେଇ ଦେଶଗୁଡ଼ିକୁ ସତର୍କ କରୁଥିଲେ, ସେହି ଟ୍ରମ୍ପ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୁଦ୍ରରେ ଅଟକିଥିବା ରୁଷିଆ ତେଲ ଜାହାଜଗୁଡ଼ିକରୁ ସୀମିତ ଭାବେ ତେଲ କିଣିବାକୁ ଅସ୍ଥାୟୀ ଅନୁମତି ଦେଇଥିବା କୁହାଯାଉଛି।

ଅଶୋଧିତ ତେଲ ଦର ୧୦୦ ଡଲାର ଉପରେ

ଆମେରିକା-ଇସ୍ରାଏଲ-ଇରାନ ଯୁଦ୍ଧର ପ୍ରଭାବରେ ବିଶ୍ୱ ବଜାରରେ ଅଶୋଧିତ ତେଲର ଦର ଦ୍ରୁତ ବେଗରେ ବଢ଼ି ଯାଇଛି। ଚାରି ବର୍ଷ ପରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଅଶୋଧିତ ତେଲର ଦର ୧୦୦ ଡଲାର ପ୍ରତି ବ୍ୟାରେଲକୁ ଅତିକ୍ରମ କରିଛି। ବିଶେଷଜ୍ଞମାନଙ୍କ ମତାନୁସାରେ, ଯଦି ଏହି ପରିସ୍ଥିତିକୁ ସମୟରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରାଯିବ ନାହିଁ, ତେବେ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱରେ ଉର୍ଜା ସଂକଟ ଗଭୀର ହୋଇପାରେ।

ଯୁକ୍ତରାଷ୍ଟ୍ର ଟ୍ରେଜରି ବିଭାଗ କହିଛି ଯେ ଏହା ଏକ ଅସ୍ଥାୟୀ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଓ ଏଥିରୁ ରୁଷିଆକୁ ବଡ଼ ଆର୍ଥିକ ଲାଭ ମିଳିବ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ବିଶ୍ୱର ଅନେକ ବିଶ୍ଳେଷକ ଏହାକୁ ଅନ୍ୟ ଭାବରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି।

ରୁଷିଆକୁ ଯୁଦ୍ଧରୁ ଦୂର ରଖିବା ପାଇଁ ପଦକ୍ଷେପ?

କିଛି ବିଶ୍ଳେଷକଙ୍କ ମତ ହେଉଛି ଯେ, ଆମେରିକା ଚାହୁଁଛି ଯେ ରୁଷିଆ ଏହି ଯୁଦ୍ଧରେ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଭାବେ ଯୋଗ ନଦିଅନ୍ତୁ। କାରଣ ଯଦି ରୁଷିଆ ଯୁଦ୍ଧରେ ଯୋଗ ଦିଏ, ତେବେ ପରିସ୍ଥିତି ଆହୁରି ଜଟିଳ ହୋଇପାରେ।

ଏହି ପରିସ୍ଥିତିରେ ରୁଷିଆରୁ ସୀମିତ ତେଲ କିଣିବାକୁ ଦିଆଯାଇଥିବା ଅନୁମତିକୁ କେହି କେହି ଏକ କୂଟନୈତିକ ପଦକ୍ଷେପ ବୋଲି ବି ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରୁଛନ୍ତି।

ଏବେ ଦୁନିଆର ନଜର ଏହି ଯୁଦ୍ଧ ଉପରେ ରହିଛି। ଆସନ୍ତା ଦିନଗୁଡ଼ିକରେ ଏହି ଯୁଦ୍ଧ ଓ ବିଶ୍ୱ ଅର୍ଥନୀତି ଉପରେ ତାହାର ପ୍ରଭାବ କେମିତି ହେବ, ସେଥିପାଇଁ ସମସ୍ତେ ଅପେକ୍ଷା କରୁଛନ୍ତି।

 

